Pellegrini v Ide o pravdu: Som za tvrdšiu ruku štátu. Vo voľbách chceme výsledok, aby nás nebolo možné obísť

V spoločnosti rastie pocit hnevu, ale Hlas podľa jeho šéfa Petra Pellegriniho nechce meniť svoj štýl politiky a nebude pritvrdzovať. Uviedol to v relácii Ide o pravdu.

„Cítim, že okrem atmosféry strachu a beznádeje, rastie aj emócia hnevu,“ povedal Pellegrini. Takáto situácia praje radikálnejším politikom, ale Hlas sa nechce zviezť na hneve ľudí, dodal. Podľa neho ľudia očakávajú od Hlasu konštruktívny prístup.

