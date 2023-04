Liberálna demokracia podľa Danka likviduje krajinu. Spojil sa s Tarabom, do strany chcú aj Tabák

Mimoparlamentná SNS ide do volieb spoločne so stranou Život - Národná strana. Informovali o tom ich predsedovia Andrej Danko (SNS) a Tomáš Taraba (Život-NS). Nezlučujú sa, nevytvárajú koalíciu, ale spoločnú kandidátnu listinu. Jej lídrom bude Danko.

Bývalý predseda parlamentu avizoval rokovania aj s ďalšími stranami, jeho cieľom je vytvoriť po voľbách stabilnú vládu. Taraba uviedol, že chce vytvoriť tzv. slovenský Fidesz.

VIDEO: Tarabovci skončia u Danka na kandidátke.

„Spájanie národných, kresťanských a sociálnych síl sa stáva realitou,“ uviedol Danko s tým, že Tarabova strana bude na kandidátnej listine SNS. Ozrejmil, že v rámci spoločnej kandidátky plánujú uzatvárať individuálne zmluvy s jednotlivými osobami na kandidátnej listine.

Ťaženie proti liberálnej demokracii

Danko poukázal na situáciu v uplynulých troch rokoch. Hovorí o hlbokej spoločenskej a ekonomickej kríze či deštrukcii štátu. Spojenie s tarabovcami oznámil za účelom ťaženia proti liberálnej demokracii. „Liberálna demokracia likviduje Slovensko,“ povedal predseda SNS. Do strany s ním vstupuje aj Filip Kuffa, jeho otec Štefan na tlačovej konferencii prítomný nebol.

„Ja budem v prvej päťke, kolega Kuffa bude v prvej dvadsiatke, pričom v prvej dvadsiatke budeme mať ešte jedno miesto,“ doplnil Taraba. Na kandidátke by podľa Tarabu mala byť aj bývalá poslankyňa OĽaNO a neskôr hnutia Sme rodina Romana Tabák či bývalá poslankyňa Sme rodina Martina Šimkovičová.

Kvety pre Romanu, ktorú chcú na kandidátke

„Robert Fico by mal Romane Tabák každý deň kupovať kvety. Nebyť nej, bol by vo väzení,“ povedal Danko. Parlament nevydal Fica na väzobné stíhanie kvôli dvom chýbajúcim hlasom. Tie patrili Romane Tabák a Kataríne Hatrákovej, kvôli čomu OĽaNO obe poslankyne vylúčilo z klubu.

Predseda SNS si hneď dal aj podmienky, za akých bude ochotný vstúpiť do vlády. Podčiarkol potrebu zostavenia stabilnej vlády po voľbách, ktorá môže byť po voľbách nádejou pre Slovensko na spoločenské zmeny. Ak by sa SNS nedostala do parlamentu, podľa lídra národniarov by mohlo byť veľmi ťažké vládu zostaviť.

Výzva pre Hlas

Strany ako Hlas musia podľa neho odmietnuť „vládu liberalizmu“ a lídra Hlasu Petra Pellegriniho vyzval, aby po voľbách nevytváral koalíciu s Progresívnym Slovenskom, Saskou či s hnutím Sme rodina. Zopakoval, že sa bude snažiť o ďalšie rokovania aj so Smerom a Hlasom. Za vzor označil vlády v Poľsku a Maďarsku. Taraba doplnil, že chce vytvoriť „slovenský Fidesz“ s narážkou na stranu Viktora Orbána.

Danko zopakoval, že rokujú aj s ďalšími subjektami, ktoré sa pohybujú v prieskumoch pod piatimi percentami. Zamedziť chcú tomu, aby v septembrových voľbách neprepadli hlasy národných, kresťanských a sociálne cítiacich voličov. Líder SNS uviedol, že rokujú aj s europoslancom Miroslavom Radačovským, ktorý sa do Európskeho parlamentu dodal na kandidátke ĽSNS, potom však oznámil založenie vlastnej strany Slovenský Patriot.

Danko v Ide o pravdu: V politike sa úprimné slová vypomstia. Bola na mňa štvanica

„Okrem toho chceme miesta na kandidátke ponúknuť aj ďalším osobnostiam, napríklad politológom či ľuďom z médií,“ dodal Danko. Líder SNS rokoval aj s Rudolfom Huliakom, šéfom Národnej koalície. Taraba ocenil, že Danko si uvedomil politickú zodpovednosť SNS. Pripomenul jej dlhoročnú tradíciu.

Deklaroval, že nechcú Slovensko dostať zo západných štruktúr, ale chcú hájiť jeho záujmy. Poukázal pritom na zadlžovanie Slovenska. Vo voľbách sa podľa neho rozhodne, či bude ďalej vládnuť typ politikov, ktorí škodia Slovensku a „urobili si z neho trampolínu na medzinárodnú kariéru“.

Danka v raste preferencií limituje Smer aj Republika

Danko sa snaží o vytvorenie tzv. národného bloku už niekoľko mesiacov. Jeho snahy o spoločný postup so Smerom a Hlasom zatiaľ nevychádzajú. A aj keď sa chce pokúsiť o ďalšie rokovania, podpredseda Smeru Juraj Blanár v jednej z diskusných relácii vylúčil, že by išla SNS do volieb na kandidátke Smeru.

Podľa sociológa a šéfa agentúry Focus Martina Slosiarika limituje Danka v raste preferencií práve Smer, ale aj hnutie Republika, ktoré založili odídenci z ĽS NS. „Bude pre neho ťažké presvedčiť voličov Smeru, aby dali hlas SNS. Predpokladám, že prilákaním Kuffovcov, Tarabu či Rudolfa Huliaka (predseda Národnej koalície, pozn. red.) sa snaží do istej miery zaujať predovšetkým voličov Republiky,“ zhodnotil pre Pravdu sociológ.

Huliak navyše získal v spojených voľbách ako kandidát na župana viac ako 20-tisíc hlasov. Ak by dokázal preklopiť tieto hlasy do podpory SNS, tak by to národniarom mohlo výrazne pomôcť k dosiahnutiu piatich percent. SNS je dlhoročná značka, ktorá je v poslednom období naviazaná na popularitu lídra strany.

„Danko nie je až natoľko komunikačne zdatný, aby mohol kradnúť voličov Republike alebo Smeru. Preto sa bude spoliehať na každý ďalší hlas, ktorý mu môžu doniesť práve mikrostrany, prípadne na verejnosti známejšie osobnosti. Danko vlastne iba kopíruje scenár Igora Matoviča. Je na škodu veci, že z takej známej značky sa môže stáť druhé OĽaNO,“ dodal politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík.

Skupina okolo vtedy neznámeho poslanca Tomáša Tarabu rokovala o predvolebnej spolupráci s Dankom ešte na jeseň roku 2019. Nakoniec ho vymenili za vtedy perspektívnejšieho Mariana Kotlebu. Do parlamentu sa tak Taraba spolu so Štefanom Kuffom a Filipom Kuffom dostal na kandidátke Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽS NS).

Krátko po voľbách sa však ich cesty rozišli a tarabovci pôsobia ako nezaradení poslanci. Taraba sa snažil na jeseň 2021 spojiť so Smerom, neskôr sa hovorilo o jeho spolupráci s hnutím Sme rodina, no Boris Kollár ich nakoniec na kandidátke nechcel, aj keď pôvodne prejavil záujem.

Predčasné voľby sa budú napriek niekoľkým pokusom opozície o skorší termín konať 30. septembra. Kandidátky sa odovzdávajú do 2. júla a dovtedy je ešte stále otvorený aj rokovací priestor. Najskôr môžu byť voľby vyhlásené 23. mája, najneskôr 12. júna.