Fico kritizuje prezidentku za to, že nevyvodila zodpovednosť voči Mikulcovi

„Zuzana Čaputová dlho čakala, aby mohla podporiť ministra vnútra Romana Mikulca. Vhodná šanca jej prišla teraz, keď si Mikulec čítal tajné dokumenty bez previerky. Podľa Čaputovej je to ok. Vyfúkla si od úľavy, lebo potrebovala Mikulca podržať. Čaputová plne súhlasí s praktikami Mikulca a ‚čurillovcami‘ pri likvidácii opozície,“ napísal Fico na sociálnej sieti.

Šéf Smeru si myslí, že prezidentka mlčala pri viacerých podozreniach v súvislosti s pôsobením Mikulca vo funkcii. Čaputová by mala podľa neho tlačiť na voľby ešte do 30. júna.