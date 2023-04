Sovietske stíhačky a F-16 je ako porovnávať tlačidlový telefón a smartfón. Sliač na to nie je pripravený

Historicky najväčší vojenský nákup slovenskej vlády, teda zaobstaranie 14 lietadiel F-16 za 1,6 miliardy eur, si vyžiadal ďalšiu investíciu zo štátneho rozpočtu. Vláda v stredu súhlasila s vyčlenením necelých siedmich miliónov eur pre obstarávanie stavby na vojenskom letisku Sliač. Z týchto peňazí sa má financovať výstavba nového metrologického zabezpečenia pre americké stíhačky.

Štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer priblížil, že kým aktuálna infraštruktúra Sliača stačila pre sovietske migy, pre americké F-16 bude musieť prejsť modernizáciou.

„To, že obstarávame stíhačky F-16, znamená absolútny posun do ďalšej úrovne nadzvukového letectva,“ zdôraznil. Doplnil, že americké stíhačky sú na inej bojovej úrovni ako stroje ruskej výroby.

„Ako keď prejdete z tlačidlového telefónu na smartfón. Tento krok si vyžaduje nové bezpečnostné opatrenia, infraštruktúru a ostatné veci, ktoré pre migy neboli potrebné,“ ozrejmil Majer.

Zbúrať všetko staré

Podľa schváleného návrhu vyrastie v areáli vojenského letiska úplne nové pracovisko pre metrológov s laboratórnymi a skladovými priestormi. Technici sa v nich majú starať o podporu prevádzky F-16, ako sú kalibrácie či opravy. V novej budove sa bude nachádzať aj miestnosť pre dohľad nad kvalitou.

Prvou etapou prác má byť zbúranie starších garáží a skladov, ktoré teraz stoja na mieste budúceho hangára.

Čítajte viac Za rovnaké peniaze menej muziky. Česi získajú stíhačky výhodnejšie ako Slováci

„Všetky budovy sú v zlom technickom stave a dnes sa už nevyužívajú. Súčasťou prác je aj vybúranie oceľovej brány vrátane časti oceľového oplotenia a vybúranie betónových spevnených plôch,“ približuje rezort rozsah plánovaných zmien.

Dokument obsahuje pomerne detailný opis technických požiadaviek na budúcu stavbu a príslušné inžinierske siete. Kedy však dôjde k realizácii rozsiahleho projektu, nie je známe. Zatiaľ má totiž ministerstvo spracovanú iba projektovú dokumentáciu a stavebný zámer.

Tender ešte nie je

Rezort obrany pod dočasným vedením Jaroslava Naďa (Demokrati) môže s prípravami začať až teraz, po schválení materiálu vládou.

Dôvodom je opatrenie, ktoré kabinet dočasne povereného predsedu vlády Eduarda Hegera (Demokrati) schválil vlani spolu s návrhom štátneho rozpočtu. Podľa neho môže byť obstarávanie stavieb s cenou nad päť miliónov eur, ktoré sa financuje zo štátnej pokladnice, vyhlásené iba po prerokovaní vládou.

Otázku, za akým účelom toto opatrenie zaviedli, Hegerov úrad presmeroval na ministerstvo financií, ktoré túto zmenu navrhlo. Tlačové oddelenie rezortu uviedlo, že pri miliónových projektoch „je potrebný konsenzus vlády ako kolektívneho orgánu“.

Na otázku, či by tento krok neohrozil realizáciu dôležitých stavieb, rezort pripomenul, že podobný strop platil aj vlani a jeho suma bola o 1,5 milióna eur nižšia.

Čítajte viac Štyria slovenskí piloti si prvýkrát vyskúšali sólo let v stíhačkách F-16

Časové sklzy

Sklzy s výstavbou zázemia pre americké stíhačky na vojenskom letisku Sliač už priznal aj rezort obrany. Podľa Majera neboli tieto projekty pripravené a neboli pre ne ani schválené finančné prostriedky.

„Trvá to dlhšie, ako sme predpokladali. Veľkú časť robíme prostredníctvom NATO a očakávali sme, že to bude flexibilnejšie ako naše verejné obstarávania, ale to sa nestalo a aj tam nastal sklz,“ spresnil.

Ministerstvo obrany je však optimistické a v návrhu na schválenie začiatku obstarávania uvádza, že očakáva naštartovanie výstavby už tento rok a jej ukončenie do konca budúceho roka. Prvé stíhačky z USA by pritom na Slovensko mali prísť už v prvej polovici roka 2024.

Na ich zázemie a prevádzku na Sliači je však potrebné metrologické zabezpečenie, ktoré v tom čase zrejme ešte nebude dokončené.

Ako pre Pravdu uviedol Majer, letisko bude schopné prijať nové lietadlá aj pred dokončením výstavby technickej podpory.

„Vieme tieto služby realizovať aj iným spôsobom, ale želateľný stav, samozrejme, je, aby všetko už bolo dokončené a my sme to riešili vo vlastnej réžii,“ zdôraznil.

Doplnil, že stíhačky prídu až po septembrových predčasných voľbách, a tak sfinalizovanie celého projektu prevezme nová vládna garnitúra. „Neviem zaručiť, čo sa stane potom,“ uzavrel Majer.

Ochranu slovenského vzdušného priestoru zatiaľ zabezpečujú Česko a Poľsko. Dohoda o tzv. air policingu platí do konca tohto roka. Rezort obrany neodpovedal, ako bude zabezpečená ochrana po tom, čo dohoda vyprší a na dodanie prvých kusov amerických stíhačiek ešte budeme čakať.