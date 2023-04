Vrtuľníky Slovensko možno nepotrebuje, ale vyberať si nemôže, konštatuje analytik

Slovenská armáda by sa zaobišla aj bez útočných vrtuľníkov, ktoré nám USA ponúkajú so zľavou 600 miliónov dolárov. Konštatuje to analytik z Karlovej univerzity Ján Kofroň s dodatkom, že napriek tomu považuje ponúkaný obchod za výhodný. Prečo? Počúvajte v podcaste denníka Pravda.