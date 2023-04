Čaputová aj Heger vyzývajú Kažimíra k zloženiu funkcie. Fico za ním stojí: Je obeťou zneužívania

Špeciálna prokuratúra totižto nie je s uznaním viny spokojná a voči rozhodnutiu podala odpor. Rada guvernérov sa do interných vyšetrovaní štátu nechce starať a čaká na vyjadrenia súdov. Rada guvernérov je najvyšším rozhodovacím orgánom Európskej Centrálnej Banky. Vláda môže prezidentke navrhnúť jeho odvolanie až v prípade právoplatného odsúdenia.

Podľa dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (Demokrati) dnes o Kažimírovej vine nehovorí len polícia a prokuratúra ale už aj súdna moc. „Je to prvý výrok sudcu ktorý ho uznal vinným z podplácania,“ zdôraznil. „Dnes ho žiadam, aby z týchto dverí vyšiel a už nikdy sa nevracal,“ dodal Heger pred budovou Národnej banky Slovenska. Podľa Hegera je strana Smer, v ktorej Kažimír pôsobil a aj strana Hlas symbolmi korupcie.

Čítajte viac Guvernéra NBS Kažimíra uznal sudca za vinného z podplácania: Uložil mu vysoký peňažný trest

„Je neakceptovateľné, aby v právnom štáte zastával funkciu guvernéra renomovanej a uznávanej inštitúcie nielen doma, ale aj v zahraničí človek, ktorý je súdom uznaný za vinného z podplácania,“ skonštatoval Heger. Tvrdí, že rozhodnutie súdu svedčí o tom, aký systém podplácania a korupcie na Slovensku vybudoval Smer.

Pridala sa aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá vyhlásila, že Kažimír by mal zvážiť odstúpenie z funkcie. „Po dnešku po rozhodnutí súdu, ktoré je síce neprávoplatné, ale je to rozhodnutie o jeho vine v danom skutku, si myslím, že by mal zvážiť svoje odstúpenie,“ uviedla prezidentka. Podčiarkla, že jeho zotrvávanie na pozícii môže mať vplyv aj na dôveryhodnosť inštitúcie dovnútra krajiny aj navonok.

Hlava štátu považuje za normálne, že sa v trestných veciach rozhoduje dvojstupňovo. Podčiarkla, že oficiálny dôvod na jeho odvolanie z funkcie je právoplatné rozhodnutie súdu.

Aj strana SaS vyzýva guvernéra Kažimíra, aby vyvodil osobnú zodpovednosť a vzdal sa svojej funkcie. Strana upozornila, že guvernér NBS reprezentuje Slovensko ako člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky. „Ďalšie jeho pôsobenie na čele tejto inštitúcie preto znamená len poškodzovanie dobrého mena našej krajiny,“ zdôraznil predseda SaS Richard Sulík. Dodal, že Kažimír doteraz nevysvetlil ani pôvod svojho majetku. K výzvam na odstúpenie sa pridal aj poslanec Juraj Šeliga.

Mal by Peter Kažimír odstúpiť z postu šéfa NBS? áno nie Zobraziť výsledky ankety Hlasovať áno 75,0% nie 25,0%

Progresívne Slovensko taktiež vyzvalo Kažimíra na odchod z funkcie. „Napriek tomu, že rozhodnutie súdu o jeho vine z podplácania ešte nie je právoplatné, vrhá to zlé svetlo na Slovensko a oslabuje dôveryhodnosť našich inštitúcií doma a v zahraničí. Mal by tak urobiť z okamžitou platnosťou, nezávisle od toho, či sa proti rozsudku rozhodne odvolať,“ vyhlásila strana. K rezignácii vyzývali Kažimíra už v minulosti mnohí.

Opozičný Smer naopak stojí za guvernérom NBS, pretože je podľa nich typickou obeťou zneužívania trestného práva na politické účely. Tvrdí to šéf Smeru Robert Fico. „Vecne je celá jeho obžaloba vykonštruovaná a postavená na výmysloch udavača Imreczeho. Smer vyjadruje presvedčenie, že guvernér NBS nepodľahne mediálnemu a politickému lynču a bezdôvodne nerezignuje,“ napísal Fico na sociálnej sieti.

Fico tiež kritizuje, že o obžalobe guvernéra sa rozhodlo bez nariadenia pojednávania. Je to podľa neho dôvod „tĺcť“ do Smeru, hoci Kažimír „sa politicky aj ľudsky so Smerom rozišiel už v roku 2018“. Fico zároveň dodal, že obžaloba guvernéra NBS je neudržateľná. „A na hlavnom pojednávaní, ktoré bude musieť byť po podaní opravného prostriedku nariadené o niekoľko mesiacov, opäť vyhorí ako fakľa,“ myslí si Fico.

O vine guvernéra NBS Petra Kažimíra z podplácania rozhodol samosudca Špecializovaného trestného súdu, ktorý vydal 3. apríla trestný rozkaz a uložil mu peňažný trest vo výške 100 000 eur. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné. Úrad špeciálnej prokuratúry už podal v zákonom stanovenej lehote odpor.

Archívne video zo 7. 6. 2022: Kažimírovi zrušili obvinenie cez §363, prijal to s pokorou.