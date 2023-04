Nehnuteľností je málo, hypotéky zdraželi. Aký bude ďalší vývoj?

Dostupnosť bývania za posledný rok prudko klesla. Ak ste ešte pred dvomi rokmi získali 100 tisícovú hypotéku so splátkou vyše 300 eur, dnes by ste museli mesačne splácať o zhruba 150 eur viac. Kým v marci 2022 Slováci načerpali úvery za 3 miliardy eur, o rok neskôr to je iba 660 miliónov eur. To sa prejavuje aj znížením dopytu po bývaní. Viac v podcaste denníka Pravda hovorí ekonomický redaktor Ján Beracka.