Stretnutie na podporu Čaputovej sa končí fiaskom. PS akciu odvoláva. Vraj kvôli dažďu

Z verejného stretnutie na podporu prezidentky nebude nič. Strana Progresívne Slovensko (PS) sa pôvodne rozhodla, že dnes zorganizuje podujatie na podporu prezidentky Zuzany Čaputovej. Jedným z dôvodov je aj to, že spred Prezidentského paláca znie podľa lídra PS Michala Šimečku len zloba.

„Ceníme si, že mnohí z vás chceli prísť podporiť Zuzanu Čaputovú osobne, neradi by sme však riskovali zrušenie akcie tesne pred jej začiatkom – vzhľadom na nepredvídateľný vývoj počasia aj meteorologickú výstrahu, ktorú vydal SHMÚ,“ uviedla strana na sociálnej sieti.

PS dodáva, že vyjadrenia osobností, ktoré mali na stretnutí vystúpiť, zverejnia na sociálnych sieťach. „Nič sa nemení na tom, že sa budeme aj naďalej zastávať všetkých, ktorí čelia prízemným útokom politikov. Bez ohľadu na to, či sú ich terčom nepohodlní vyšetrovatelia, úradníčky, ktoré sa odmietajú podvoliť politickým tlakom,“ dodali.

Jedným z hostí na avizovanom podujatí mal byť aj bratislavský primátor a líder strany Team Bratislava Matúš Vallo. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) nepochybuje, že si prezidentka zaslúži vďačnosť. „Aj našu podporu zoči voči útokom zo strany rôznych nehodných politikov všetkého druhu. A keď sa rozhodne znovu kandidovať, bude to dobrá správa pre Slovensko a pre mnohých z nás jasná voľba,“ uviedol na sociálnej sieti. Prezidentka svoje rozhodnutie o možnej kandidatúre stále neoznámila.

Podľa politológa z Prešovskej univerzity Michala Cirnera nie je čas kampane pred prezidentskými voľbami, ale čas kampane pred predčasnými parlamentnými voľbami. „Z tohto pohľadu to naozaj vyzerá ako PR akcia progresívcov. Pochváliť sa prezidentkou ako bývalou podpredsedníčkou PS, teda úspešnou političkou, ktorá vzišla z ich radov a strana jej dopomohla k politickej kariére. Dnes ani nie je zrejmé či prezidentka bude znova kandidovať. Ak by ohlásila kandidatúru v blízkom čase, politickí oponenti by povedali, že sa koordinuje s PS,“ povedal pre Pravdu.

„Ak je cieľom akcie zatiahnuť prezidentku do volebnej kampane pred parlamentnými voľbami a urobiť z nej (pripomenúť, že bola de facto) stranícku prezidentku a tým jej skomplikovať prípadnú kandidatúru, tak je organizácia takéhoto podujatia politickou stranou, naozaj „dobrý“ nápad,“ povedal pre Pravdu politológ Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč.

V opačnom prípade je podľa neho podujatie nezmyselné a nemá v sebe nemá žiadne pozitívne vyústenie. „Je to primárne súčasť predvolebnej kampane Progresívneho Slovenska,“ dodal Lenč.