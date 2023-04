Matovičov poslanec Gyimesi čelí žalobe. Na súde bude vysvetľovať vyjadrenia o "chorom človeku"

Konflikt politikov zo strany Aliancia – Szövetség s poslancom Národnej rady Gyimesim pokračuje. Predseda platformy Most-Híd Kónrad Rigó na tlačovej konferencii oznámili, že na Gyimesiho podajú žalobu. Dôvodom sú jeho ostré vyjadrenia, ktoré zazneli počas prestrelky Igora Matoviča (OĽaNO) s dočasne povereným ministrom zahraničných vecí Rastislavom Káčerom (nom. koalície).

„Gyorgy Gyimesi ma verejne nazval chorým človekom, čím porušil moju ľudskú dôstojnosť, odporným spôsobom zneužil tragédie, ktoré postihli moju rodinu, čím porušil aj moje právo na súkromie,“ vyhlásil líder maďarskej platformy. Doplnil, že podľa neho mal poslanec Matovičovho hnutia svojim konaním porušiť zákon a ignoroval jeho pred žalobnú výzvu.

Gyimesi priznáva chybu

Poslanec Gyimesi v reakcii pre denník Pravda uviedol, že je rozdiel medzi osobou politika a človekom ako takým. „Ľutujem, ak som ho urazil ako človeka. Na jednej z tlačových konferencií som už hovoril, že pre mňa nie je žiaden problém sa ospravedlniť. Ak si však pán Rigó napriek tomu vybral cestu súdneho sporu, tú akceptujem,“ uviedol.

O tom, či mal porušiť vyjadreniami zákon rozhodne súd, dodal Gyimesi. „Ak sa pýtate, či som porušil etické normy voči človeku, tak priznávam, že áno,“ uzavrel.

Prestrelka s Káčerom

Ostré slova na Rigóovu adresu zazneli počas verejnej prestrelky medzi lídrom OĽaNO Matovičom a odvolaným ministrom zahraničných vecí Káčerom. Matoviča a Gyimesiho vtedy pobúrili slová šéfa slovenskej diplomacie, ktorý hovoril o možných nárokoch Maďarska na územia Slovenska. „Keby bol býval Vladimír Putin úspešnejší a dnes ho máme na východných hraniciach, myslím si, že takýmto nárokom by sme už dnes priamo čelili, bohužiaľ,“ odpovedal.

Matovič krátko po tomto výroku vystúpil spolu s Gyimesim na tlačovej besede a povedal, že zo strany Káčera ide o zásadné obvinenie voči významnému partnerovi Slovenska. „Nebolo by dobré prebudiť spacieho džina maďarskej karty,“ povedal a žiadal od Káčera ospravedlnenie. Káčer na druhý deň na sociálnej sieti uviedol, že sa nebude ospravedlňovať za svoj výrok.

Lídri maďarských strán takisto od Káčera žiadali, aby sa ospravedlnil a odstúpil. Niektoré politické subjekty si však zvolili voči ministrovi jemnejšiu rétoriku. Predseda platformy Most-Híd Rigó vtedy vyhlásil, že práve Matovič spolu s Gyimesim hodili maďarskú kartu do ringu a označil ich za „veľmajstrov slovenského populistického politického bulváru“.

„Prekáža mi, keď sa niekto urazí v mene Maďarov žijúcich na Slovensku, čiže aj v mene mojom. Rovnako mi prekáža, keď nás niekto chce použiť a zneužiť vo volebnej kampani,“ uviedol Rigó.

Pre tieto vyjadrenia sa vytočil Gyimesi. „Každá jedna krajina mala a má zradcov. Pán Rigó Konrád je v očiach drvivej väčšiny Maďarov žijúcich na Slovensku obyčajný zradca. Avšak dokážem pochopiť jeho vyjadrenia, pretože on a jeho rodina si prešli mnohými ťažkými skúškami a tragédiami. Myslím si, že to zanechalo vplyv na jeho psychike a chorým ľuďom by sme nemali ubližovať,“ reagoval.