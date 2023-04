Karas: Riešenie pre nezosobášené páry je významným krokom vpred

Zákon o fiduciárnom vyhlásení je významným krokom vpred aj vo vzťahu riešenia životných situácií párov rovnakého pohlavia. Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas to vyhlásil po tom, ako ho v piatok schválila vláda.

„Za posledných 30 rokov sme sa nevedeli v tejto otázke posunúť, čiže predpokladám, že získa veľmi širokú podporu v národnej rade,“ poznamenal Karas. Priblížil, že ide o právnu úpravu, keď môže osoba vyhlásiť, pre ktorú životnú situáciu si praje, aby ju partner zastupoval. Podľa neho pôjde o niekoľko životných situácií, ako napríklad bežné zastupovanie, úpravu správcovstva dedičstva v prípade úmrtia vyhlasovateľa či nahliadanie do zdravotnej dokumentácie.

„Na jednej strane ide o veľmi jednoduchý, na druhej strane veľmi praktický nástroj pre konkrétne životné situácie,“ vysvetlil. Karas predpokladá, že sa veľmi rýchlo udomácni v slovenskom právnom poriadku a bude využívaný širokospektrálne.

Poukázal, že register na overenie, či je niekto dôverníkom určitej osoby, by mal byť prístupný od 1. januára 2024. Nebude otvorený pre každého. „Dôvernosť informácií si bude môcť overiť organizácia alebo štátna inštitúcia, ktorá bude mať vyplatiť dávku, prípadne lekár, posudkový lekár alebo zdravotná sestra si bude chcieť overiť, či má poskytnúť informáciu alebo nemá,“ priblížil Karas.

Vie si predstaviť veľa situácií, keď by aj sám fiduciárne vyhlásenie využil. Podľa Karasa sa vďaka nemu budú môcť upraviť podmienky dedenia napríklad aj pri vzťahu starých rodičov a vnúčat či susedách v dedine. „Myslím, že to bude mať aj veľký sociálny rozmer,“ dodal.

Návrh riešení životných situácií nezosobášených párov

Navzájom si blízke osoby vrátane nezosobášených párov rovnakého pohlavia by mohli jednoduchšie riešiť spoločné životné situácie. Vyplýva to zo zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorý v piatok odobrila vláda. Tento inštitút má priniesť viac istoty do riešenia situácií v oblasti vzájomného zastupovania, správy dedičstva, zdravotnej starostlivosti i ochrany maloletých.

Legislatíva predpokladá zavedenie tzv. fiduciárneho vyhlásenia, ktoré „predstavuje jednoduchý právny úkon pred notárom, ktorým osoba do notárskej zápisnice prejaví vôľu, aby niekto iný konal v jej mene ako dôverník vo vymedzených životných situáciách“.

Pre prípad smrti má byť možné určiť dôverníka za správcu dedičstva. Má ísť aj o situácie týkajúce sa osobnej starostlivosti o osobu alebo o zastupovanie v súdnych a iných konaniach.

„Rovnako sa bude prihliadať na ustanovenie poručníka alebo opatrovníka deťom zosnulého. Návrh v tejto časti rešpektuje faktické rodinné spolužitia a aj týmto sleduje najlepší záujem dieťaťa,“ uviedli z ministerstva spravodlivosti.

Účinnosť legislatívy je navrhovaná od 1. januára 2024.