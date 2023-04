Západ Slovenska potrápi dážď, sever silný vietor. Šoférov nepoteší saharský prach

V Bratislavskom kraji a okresoch Senec, Skalica a Trnava platí do piatka večera výstraha pred dažďom. Úhrn zrážok môže dosiahnuť do 50 milimetrov a viac. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil SHMÚ.

So silným vetrom na horách treba rátať v okresoch Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. V nárazoch môže vietor dosahovať rýchlosť až do 135, v priemere až do 85 kilometrov za hodinu, teda až na úrovni víchrice.

V niektorých okresoch Prešovského kraja platí v piatok ráno aj výstraha pred mrazom vo vegetačnom období.

Očakáva sa vzostup vodných hladín

Meteorológovia v súvislosti s množstvom zrážok očakávajú aj vzostup vodných hladín na Dunaji a Morave, lokálne aj na tokoch v povodiach v západnej polovici Slovenska. Dosiahnutie prvého stupňa povodňovej aktivity na Dunaji a Morave však nepredpokladajú.

„Dážď, na juhozápade lokálne aj výdatný, očakávame aj dnes počas dňa. Postupne by sa malo rozpršať na celom území, vo večerných hodinách aj v povodiach na východnom Slovensku,“ konštatuje SHMÚ, ktorý odhaduje úhrn zrážok do 15 milimetrov, na juhozápade lokálne do 30 milimetrov. Takéto zrážky považuje v úvode vegetačného obdobia za veľmi užitočné.

Vzhľadom na vývoj počasia očakávajú meteorológovia na Dunaji a Morave vzostup, v dolnej časti povodia Bodrogu pokles a na ostatných slovenských tokoch ustálenosť až vzostup vodných hladín. Na slovenskom úseku Dunaja, v Devíne a Bratislave, ako aj na Morave predpokladajú kulmináciu vodnej hladiny pod úrovňou stupňa povodňovej aktivity.

Hlboká tlaková níž priniesla podľa SHMÚ doposiaľ zrážky predovšetkým nad západnú polovicu Slovenska. Denné úhrny sa pohybovali od dvoch do desiatich milimetrov, na krajnom juhozápade väčšinou medzi desiatimi a 20 milimetrami. Naopak, na východe územia sa za posledných 24 hodín zrážky nevyskytli.

Prach zo Sahary

Portál imeteo.sk upozornil, že zrážky prinesú aj čiastočky saharského prachu. Meteorológovia predpovedajú dážď na celý víkend. „Už v piatok by saharský prach mal doraziť aj nad naše územie a keďže zajtra očakávame výdatné zrážky najmä od západu, s dažďom budú padať aj čiastočky prachu pôvodom zo Sahary,“ upozornil portál. Dodal, že najväčšia koncentrácia bude počas obeda na západnom a strednom Slovensku, kedy sa nad naším územím bude vyskytovať 139 mgr/m2.

V piatok popoludní bude dážď so saharským prachom padať na východe Slovenska. Tam by jeho koncentrácia mala byť najvyššia v noci z piatka na sobotu, píše imeteo.sk. Pršať bude aj cez víkend, ale dážď nebude obsahovať saharský prach.