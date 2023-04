Chýbajúce jasle bránia mladým rodičom vrátiť sa do práce. Pre mnohých je rozhodujúca cena. Štát kapacity nemá

Handlovskí rodičia ostávajú aj naďalej bez jaslí. Ak sa chcú alebo musia vrátiť do práce, sú nútení rozmýšľať nad inými možnosťami, kam umiestniť svoje dieťa do troch rokov. Zapájajú príbuzenstvo, kamarátky alebo vozia deti do iných jaslí v okolí. Ministerstvo práce pripravuje v súvislosti s dostupnosťou jaslí a aktuálnymi potrebami v mestách analýzu.

Handlovská radnica zisťovala v roku 2018 záujem rodičov o jasle. Až 76 percent z nich by službu využilo, no odmietali by platiť viac ako 80 eur.

V okolí handlovského Senior centra na ulici Márie Krššákovej bol v stredu dopoludnia pokoj. Podľa plánov samosprávy ho mal spestrovať džavot 15-tich detí v nových mestských jasliach jeho areáli. Chýbajúcu sociálnu službu chceli do baníckeho mesta vrátiť s pomocou eurofondov. Radnica už mala schválený príspevok a vysúťažila aj dodávateľa prác.

„Bohužiaľ, prišlo obdobie, kedy stúpili ceny stavebných materiálov a dodávateľ nám oznámil navýšenie ceny o viac ako 130-tisíc eur,“ objasnila hovorkyňa radnice Jana Paulínyová. Radnica sa rozhodla pre nové verejné obstarávanie. Vysúťažená cena však bola podľa nej ešte vyššia, až takmer 520 tisíc eur. Pre nedostatok peňazí preto samospráva od zámeru upustila.

Foto: Žaneta Mikulíková Mestské jasle Handlová Rodičom jasle v meste chýbajú. Ak sa chcú alebo musia vrátiť do práce, majú problém, kam umiestniť svoje dieťa.

Príbuzní i rozvážanie

Jasle viacerým rodičom najmenších detí chýbajú. „Je to veľké mesto a jasle by sa tu zišli,“ mieni Jana (33), ktorá ma dve deti, z toho jedno dvojročné. Situáciu okolo jaslí zatiaľ nezisťovala, no onedlho ju to zrejme čaká.

„Dcéra nastupuje od septembra na povinnú predškolskú dochádzku. Rada by som sa vrátila do práce, no „brzdí“ ma, že mám mladšie dieťa doma,“ dodáva. Do škôlky jej ho vzhľadom na vek vezmú až v januári. Poukazuje tiež na to, že jediné jasle v okolí sa nachádzajú obci Chrenovec-Brusno. Ide o súkromnú materskú školu s jaslami Perinkovo pre deti od 6 mesiacov do 6 rokov . „Čo poznám pár mamičiek, tak tie to využívajú,“ prezrádza Jana. Pre ňu je rozhodujúca najmä cena.

Majiteľka a riaditeľka Júlia Kozáková potvrdzuje, že záujem o prijatie detí do ich zariadenia majú aj rodičia z Handlovej. „Momentálne mame kapacitu jaslí stanovenú na 12 detí a z toho máme sedem detí z Handlovej,“ spresňuje.

Záujem je podľa nej dlhodobý, a to nielen z Handlovej. „Fungujeme od roku 2015 a máme vždy dostatok prihlášok. Všetkých ani nevieme uspokojiť,“ vraví riaditeľka. Rodičia si k nim podávajú prihlášky polroka aj rok dopredu.

Foto: Žaneta Mikulíková Mestské jasle Handlová, Senior centrum Tiché prostredie Senior centra mal spestriť džavot 15-tich detí.

„Nedávno sa nám ozvali rodičia s polročným dieťatkom. Myslím, že boli z Handlovej. Stretli sme sa a od januára budúceho roka k nám dieťa nastupuje,“ uvádza Kozáková príklad. Aj preto podľa nej v súčasnosti pracujú na rozšírení kapacity zariadenia. "V rámci Chrenovca tak budú ešte ďalšie jasle s vyššou kapacitou,“ dodáva.

„Podaktorým mamičkám by jasle určite pomohli,“ pridáva sa Miriama (27). Hoci jej syn už jasle nepotrebuje, má kamarátky, ktoré majú s umiestnením svojich detí problém. „Nemajú ich kde dať a chceli by,“ pokračuje.

Ako to riešia? Najmä s pomocou rodiny. „Deti dávajú po starých rodičoch, ďalšia kamarátka si s navzájom vypomáha so sestrou,“ opisuje Miriama s tým, že sama už varovala kamarátke dieťa, ktoré nemala kam dať.

S dieťaťom bola na na prechádzke aj Veronika (32). „O jasliach neuvažujem, práca mi dovoľuje zostať doma,“ vraví. Jej kamarátky využili súkromné zariadenie v Chrenovci. „Platí sa tam niekoľko stoviek eur. Je to veru dosť, pričom práce tu veľa niet,“ pridáva sa staršia žena po boku mamičky. Dominika (33) sa do Handlovej prisťahovala len nedávno, miestne pomery preto veľmi nepozná. Onedlho bude dvojnásobnou mamou. Staršie dieťa preto do jaslí prihlásiť nemusí a problém nebude ani s tým, ktoré práve čaká. „Termín mám v júli, tri roky preto bude mať pred nástupom do škôlky,“ vraví. Jasle by sa tu však podľa nej zišli aj preto, že mnoho ľudí musí za prácou dochádzať.

Foto: Žaneta Mikulíková Mestské jasle Handlová, Senior centrum Projekt mestských jaslí mal prepojiť dve generácie, seniorov a najmenšie deti.

Zareagujú na dopyt

V meste jasle fungovali, no bolo to ešte pred revolúciou. Dieru v tejto oblasti zaplnili v roku 2007 súkromné jasle. Od roku 2017 však nefungujú. „Svoju činnosť ukončili z dôvodu náročných legislatívnych podmienok kladených na prevádzku,“ priblížila hovorkyňa handlovskej radnice. Jednou z podmienok bola napríklad bezbariérovosť zariadenia.

V baníckom meste žije vyše 16-tisíc ľudí. „V roku 2023 bude mať tri roky spolu 108 detí. Štatisticky máme od roku 2020 do roku 2022 spolu 338 detí vo veku od 0 do 3 rokov,“ spresnili z mestského úradu. V roku 2018 zareagovala radnica na možnosť uchádzať sa s projektom mestských jaslí v susedstve seniorského centra o eurofondy. Medzi rodičmi preto najskôr zisťovala, či by mali o túto službu záujem. Anketovými lístkami ich oslovila 200.

„Zo 123 vrátených lístkov vyplynulo, že o službu malo záujem sto z nich. Až 76 percent opýtaných odpovedalo, že sú ochotní za túto službu zaplatiť maximálne 80 eur na mesiac,“ spresnila Paulínyová. Otázkou preto bola aj udržateľnosť jaslí.

Radnica zatiaľ podľa hovorkyne neeviduje výrazný dopyt po takejto sociálnej službe. „Z toho dôvodu predpokladáme, že mladé rodiny si vedia zabezpečiť starostlivosť o malé dieťa v rodinnom prostredí prípadne si nájdu zariadenie v obciach v blízkosti Handlovej,“ dodala hovorkyňa mesta. Ak by sa situácia zmenila, radnica ju bude riešiť v rámci skvalitňovania služieb . „Buď opätovne využijeme mimorozpočtové zdroje, ak bude podobná výzva, alebo sa budeme snažiť využiť naše existujúce priestory,“ doplnila Paulínyová.

Foto: Archív mesta Handlová Mestské jasle Handlová, projekt, vizualizácia Handlovská radnica chcela vybudovať v areáli Senior centra mestské jasle. Vizualizácia približuje, ako mali vyzerať.

Kde potrebujú jasle, ukáže analýza

Jasle spadajú pod ministerstvo práce. Na Slovensku ich je 208 s celkovou kapacitu takmer 3 800 miest. Tento počet zahŕňa i súkromné zariadenia. „Čísla o využívaní zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa majú jednotliví poskytovatelia,“ odpísali z tlačového oddelenia rezortu. Celkový počet detí do troch rokov veku je na Slovensku takmer 171-tisíc.

Na otázku, či je tento počet jaslí dostatočný, reagovali len nepriamo. Neuviedli ani to, koľko jaslí by bolo potrebných v ideálnom prípade. Potrebu navýšenia kapacít odzrkadľuje podľa rezortu 35 nových zariadení financovaných z eurofondov, ktoré sú momentálne vo výstavbe. Pribudnúť by mali aj ďalšie, no nielen to.

„Finančné prostriedky na budovanie zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov, ako aj na podporu personálnych kapacít v zariadeniach boli vyčlenené aj v Operačnom programe Slovensko,“ spresnili z tlačového oddelenia. Na túto podporu sa rezort chystá pripravovať výzvy.

Dostupnosť jaslí a aktuálne potreby v jednotlivých mestách pomôže podľa ministerstva identifikovať pripravovaná analýza. Jej vypracovanie je plánované do konca roka 2023.