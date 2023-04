Vláda schválila zákon pre páry rovnakého pohlavia. Či ju podporí parlament je otázne

Návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení z dielne ministerstva spravodlivosti v piatok bol schválený vládou. Zavedenie tohto právneho inštitútu má pomôcť pri riešení rôznych životných situácii navzájom blízkych osobám vrátane nezosobášených párov rovnakého pohlavia.

Ako to bude fungovať

Autori legislatívy totiž navrhujú riešiť viaceré životne situácie pomocou fiduciárneho vyhlásenia. Ide o právny úkon u notára, ktorým človek poverí inú osobu určitými právomocami. Napríklad umožni blízkej osobe sa oboznamovať so svojimi zdravotnými informáciami, poveriť ju správou dedičstva či určiť ako opatrovníka detí zosnulého.

VIDEO: Karas: Register párov bude bezpečný a „blbuvzdorný“.

Nová právna úprava bude zároveň predpokladom pre priznanie nároku na ošetrovné pre dôverníka a takýto partneri si tiež budú môcť uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Overené fiduciárne vyhlásenia sa majú ukladať do špeciálneho registra, ktorý by mal byť prístupný od 1. januára 2024.

Zákon podľa ministra spravodlivosti Viliama Karasa (nim. koalície) bude fungovať tak, že ktorýkoľvek človek bude môcť vyhlásiť o inom, že je jeho dôverníkom. „Takéto vyhlásenie bude môcť byť udelené len jedinej osobe a môže byť aj opätované, teda vzájomné, ale nemusí byť,“ priblížil.

Čítajte viac Karas: Riešenie pre nezosobášené páry je významným krokom vpred

Podľa neho ide o jednoduchý, ale praktický nástroj pre konkrétne životné situácie. Zdôraznil, že úlohou štátu nie je skúmať súkromie ľudí, ale rešpektovať ich autonómiu pri nastavovaní si vzájomných vzťahov. „Týmto spôsobom pomáhame nezosobášeným párom i párom rovnakého pohlavia bez rozdielu,“ podotkol.

Iniciatíva Inakosť návrh rezortu spravodlivosti skritizovala najmä preto, že vôbec sa netýka základnej požiadavky na právne uznanie párov rovnakého pohlavia a ich rodín. „Na splnenie tejto požiadavky by legislatíva musela spĺňať dve základné podmienky: uznanie existencie partnerského vzťahu a jeho overenie vzájomným vyhlásením a ochrana takto uznaného vzťahu, pričom by bol definovaný vzájomný okruh práv a povinností partnerov, ktoré štát garantuje,“ zdôraznila iniciatíva.

Deklarujú podporu ex-koalície

Ak by legislatívna zmena získala podporu poslancov Národnej rady, nadobudla by účinnosť od 1. januára 2024. Podľa Karasa, návrh zákona už získal širokú podporu zákonodarcov. Hlasy za schválenie návrhu bývalých koaličných klubov avizoval aj premiér Eduard Heger. „Zaznievajú jasné hlasy, že to ani zďaleka nie je to, čo by malo byť, ale je to realistický návrh, ktorý vie v parlamente prejsť,“ poznamenal šéf vládneho kabinetu s tým, že má deklarovanú podporu bývalých koaličných klubov.

Momentálne členmi poslaneckých klubov za strany bývalé koalične strany sú 73 zákonodarcov. Ak by o Karasovom zákone hlasovali všetci poslanci, na schválenie zmeny to by nestačilo. Parlamentne strany a hnutia v piatok nereagovali na otázky Pravdy o tom, ako budú o vládnom návrhu hlasovať a či ho podporia.

Čítajte viac Vlani pribudli nenávistné vyjadrenia politikov voči LGBTI+ ľuďom i novinárom

Predošlá zmena prepadla

Vlani v októbri Národná rada už rokovala o podobnej legislatíve, ktorá mala zjednodušiť život nezosobášených párov a párov rovnakého pohlavia. Niekoľko týždňov po teroristickom útoku voči LGBTI+ komunite na Zámockej ulici strana SaS predložila návrh zákona, podľa ktorého sa mal vzniknúť takzvaný inštitút partnerského spolužitia.

Navrhovaná zmena takisto umožňovala uzatvorenie partnerského vzťahu u notára a tento nástroj mohli by využívať aj heterosexuálne páry, ktoré nechcú vstúpiť do manželstva. Vstup do tohto inštitútu by umožnil ľudom žijúcim v spoločnej domácnosti bezpodielové spoluvlastníctvo či zaradenie partnerov medzi blízke osoby a sprístupnenie zdravotnej dokumentácie.

Hlasovanie v parlamente však skončilo fiaskom. Za návrh hlasovalo len 50 z 133 prítomných poslancov. Proti boli 37 zákonodarcovia, zdržali sa 15 a nehlasovalo 31 poslancov. Zákon nepodporil žiadny poslanec hnutia Sme rodina, proti boli aj piati členovia konzervatívneho krídla OĽANO pôsobiaci v strane Kresťanská únia. Zmenu tiež nepodporili poslanci pravicových strán ĽSNS, Republika a Život. Členovia Smer-SD o návrhu nehlasovali.