Naď chce mať čo najskôr schválené americké vrtuľníky. Vyjdú nás len na 100 miliónov eur, tvrdí

Ako uviedol pre TASR, za vrtuľníky by po zohľadnení zľavy od USA i kompenzácie z Európskej únie za techniku darovanú Ukrajine malo Slovensko zaplatiť do 100 miliónov eur. Sprievodné investície do infraštruktúry si podľa neho nebudú vyžadovať ďalšie navyšovanie obranného rozpočtu.

VIDEO: Slováci budú mať vrtuľníky ako americkí mariňáci.

Termín schvaľovania obstarania Viperov kabinetom záleží od dodania oficiálnej dokumentácie zo Spojených štátov. „Predpokladám, že to bude v horizonte týždňov a následne s tým bez otáľania pôjdeme na rokovanie vlády,“ načrtol šéf rezortu. Poznamenal, že materiál prejde aj medzirezortným pripomienkovým konaním.

Náklady na vrtuľníky podľa Naďa dosiahnu do 100 miliónov eur. Splácať sa majú postupne v priebehu niekoľkých rokov. Ide podľa neho o sumu, ktorá sa dá nájsť v rozpočte bežnou reprioritizáciou. „Pokiaľ bude vláda, ktorá príde po voľbách z hľadiska investícií do obrany taká zodpovedná ako súčasná, tak to bude bez problémov,“ skonštatoval pre TASR.

Ako doplnil, v pôvodnom pláne modernizácie ozbrojených síl nákup bojových vrtuľníkov neplánovali, keďže na miliardový nákup 12 strojov nemali peniaze. „Ale keďže sme dostali zľavu v podobe takmer 700 miliónov, čiže by sme mali zaplatiť len 340 miliónov dolárov, teda okolo 300 miliónov eur, a zároveň okolo 250 miliónov eur dostaneme z Európskeho mierového nástroja za migy a systém Kub, ktoré sme dali na Ukrajinu, tak náklady budú v podstate do 100 miliónov eur,“ vysvetlil.

VIDEO: Naď: Vrtuľníky Viper od USA môžu prísť do dvoch rokov.

Akékoľvek investície do infraštruktúry, ktoré by sa realizovali v najbližších dvoch-troch rokoch, budú podľa šéfa rezortu určite zvládnuteľné v rámci plánovaných financií. „Nebudú to zásadné sumy a nebude to nič také, pre čo by sme si mali pýtať nejaké ďalšie navýšenie rozpočtu,“ vyhlásil pre TASR. Poukázal na to, že už teraz sú v procese realizácie viaceré infraštruktúrne projekty v súvislosti s vrtuľníkmi Black Hawk.

USA ponúkli Slovensku za Ukrajine darované stíhačky MiG-29 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s príslušenstvom, výcvikom pilotov a technikov, ako aj vyše 500 rakiet AGM-114 Hellfire s výraznou zľavou. Bojové vrtuľníky v súčasnosti nie sú vo výzbroji Ozbrojených síl SR, išlo by teda o úplne novú bojovú spôsobilosť.