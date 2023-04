Máme politiku na háku? A prečo?

„Nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší z vás. To je trest za neochotu podieľať sa na politike.“ Platí Platónov výrok aj v dnešných časoch? Je podoba slovenskej politiky hodnoverným obrazom našej spoločnosti? Vyzerala by inak, ak by sme sa na nej podieľali viac? A prečo má značná časť slovenskej spoločnosti politiku „na háku"?