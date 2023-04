Záborská po polroku opäť vytiahla interrupcie. Taraba chce budovať vlastenectvo u mladých

Predkladatelia návrhu to zdôvodňujú štatistickým zisťovaním s cieľom pomôcť „zlepšeniu zdravotnej starostlivosti, informovanosti, prevencie a sociálnej pomoci.“ Zároveň majú uviesť aj formu antikoncepcie, ktorou sa pred počatím chránili. Ak žena na interrupcii trvá a sú splnené podmienky na jej vykonanie, lekár bude povinný poskytnúť jej zoznam organizácií, ktoré poskytujú ženám pomoc v tehotenstve, informácie o všetkých príspevkoch, na ktoré má nárok pred pôrodom a po ňom, o tehotenskom štipendiu a tiež o podmienkach poskytovania núdzového bývania.

Poslanci OĽaNO Anna Záborská, Milan Kuriak, Marek Šefčík, Peter Liba, Radovan Marcinčin, Ján Kerekréti a Monika Kavecká ďalej navrhujú, aby žene, ktorá sa rozhodla pre utajený pôrod, prináležalo nemocenské, a to už od 21. týždňa tehotenstva. Ak sa rozhodne donosiť a porodiť dieťa so zdravotným znevýhodnením, dostala by po novom od štátu príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 3 170,14 eur. Termín „umelé prerušenie tehotenstva“ navrhujú nahradiť termínom „umelé ukončenie tehotenstva.“ Predkladatelia to zdôvodňujú tým, že pri interrupcii tehotenstvo nie je prerušené, ale ukončené, pretože neexistuje žiadna objektívna možnosť jeho pokračovania. Návrh tiež dáva žene právo na druhý lekársky posudok, ak jeden lekár konštatuje, že sú splnené podmienky na vykonanie interrupcie zo zdravotných dôvodov. V prípade schválenia by zákon nadobudol účinnosť 1. októbra 2023.

Návrh zákona o pomoci tehotným ženám sa skupina poslancov už pokúšala v parlamente predložiť. Pre tento bod v programe sa 31. januára nepodarilo otvoriť schôdzu, strana Sloboda a Solidarita (SaS) nezahlasovala za program. Liberáli to vtedy zdôvodnili tým, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zaradil tento bod do programu v rozpore s rokovacím poriadkom. Poukázali na to, že nebola dodržaná šesťmesačná lehota, počas ktorej nie je možné návrh k tej istej veci opätovne predložiť na rokovanie. Strana Progresívne Slovensko totiž obštrukciou zablokovala návrhy k téme interrupcií a pomoci tehotným ženám na pol roka tým, že poslanec Tomáša Valášek stiahol 3. októbra svoj vlastný návrh k tejto téme.

Taraba chce viac peňazí pre Maticu

Poslanci budú na májovej schôdzi rokovať aj o novele zákona o Matici slovenskej, ktorej predkladateľom je opozičný nezaradený poslanec Tomáš Taraba (Život-NS). Cieľom je zvýšenie podpory vydávania pôvodnej slovenskej tvorby a vzťahu k slovenskej kultúre a dejinám. „Určuje finančný mechanizmus trvalého zabezpečenia financovania vydávania pôvodnej slovenskej tvorby prostredníctvom Matice slovenskej. Stanovením pevnej sumy 200-tisíc eur sa zabezpečí trvalé financovanie tak, aby bol plne využitý potenciál Matice slovenskej za účelom rozvíjania vlastenectva medzi slovenskými občanmi," uviedol Taraba v návrhu. Účelovú dotáciu na vykonávanie jej činnosti by mal podľa poslanca poskytnúť rezort kultúry zo svojej rozpočtovej kapitoly v rámci schváleného limitu výdavkov na príslušný rozpočtový rok.

Podľa Tarabu je potrebné, aby Matica slovenská v mladých ľuďoch budovala vzťah k slovenskej kultúre a dejinám. „Nakoľko dotácia na činnosť vo výške 1 500 000 eur v zmysle predmetného zákona pokrýva prioritne režijné náklady, je potrebné samostatne vyčleniť finančné prostriedky na podporu vydávania pôvodnej slovenskej tvorby," vysvetlil poslanec.