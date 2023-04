Čaputová už má návrh na odvolanie Kurilovskej. Problémových osôb je na akadémii viac

Sama má pritom na starosť vzdelávanie budúcich policajtov, ktorí majú dodržiavanie zákonov chrániť. Pohár trpezlivosti zrejme pretiekol a dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v pondelok zaslal prezidentke Zuzane Čaputovej návrh na odvolanie Lucie Kurilovskej z postu rektorky akadémie.

Posledne k problémom na akadémii pribudol incident zo začiatku marca, keď pedagóg Vladimir Šeparnev postrelil do chrbta počas kurzu manipulácie so zbraňou 20-ročnú študentku. Tá v dôsledku zranení ochrnula.

K udalosti došlo na polygóne v areáli školy. Z doterajších informácií je zatiaľ jasné, že Šeparnev nemal povolenie na vedenie takého výcviku a v miestnosti, kde sa nehoda stala, sa strelné zbrane nemali používať.

K incidentu došlo 1. marca v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Šeparnev, ktorý ani nie je policajným inštruktorom, iba asistentom a civilným zamestnancom vysokej školy, požiadal o vydanie piatich pištolí a desiatich prázdnych zásobníkov. So štyrmi kadetkami potom odišiel do metodicko-výcvikového centra, tzv. polygónu, odkiaľ mal kľúče.

Ako je možné, že sa medzi prázdne zásobníky dostal ostrý náboj, zatiaľ nevedno. Šeparnev však údajne strieľal z vlastnej zbrane, čiže nie z tej, ktorú mu vydali v škole.

Mikulec zároveň priznal, že tento pedagogický zamestnanec mal síce právo prevziať zbrane, no mal oprávnenie používať ich iba na strelnici, nie na polygóne, čo je špecializovaná učebňa. „Nemal tam čo robiť, nemal tam prebiehať ten výcvik. Nemali čo manipulovať so zbraňami a už vôbec nie mieriť jeden na druhého,“ uviedol Mikulec ešte minulý mesiac po zasadnutí brannobezpečnos­tného výboru.

Navyše nešlo o klasický policajný výcvik, ale o strelecký krúžok, ktorý ani nebol povolený. Ako Kurilovská priblížila, Šeparnevovi ho síce vlani v októbri schválili, no nový vedúci katedry telesnej výchovy a športu Rastislav Kurilovský (s rektorkou nie je v príbuzenskom vzťahu) ho od januára tohto roka zakázal.

Údajne preto, lebo v rámci katedry nastavoval nové pravidlá. Členovia krúžku sa tohto roku zišli len raz a hneď to vyústilo do tragédie. Prečo Šeparnev zákaz porušil, nik z polície ani z akadémie neobjasnil.

Polícia už 51-ročného pedagóga pôvodom z Ruska obvinila pre trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Stíhaný je na slobode. Šeparnev mal v minulosti pôsobiť aj v špeciálnych ruských armádnych silách Specnaz. Keď sa na tieto zistenia opýtali Kurilovskej tá uviedla, že ani nevie, čo to Specnaz je.

Mikulec chce odchod Kurilovskej

Mikulec tvrdí, že Kurilovská by mala pre incident zvážiť svoju rezignáciu. Tá to odmieta, pričom zdôraznila, že by to bolo zbabelé, lebo išlo o zlyhanie jednotlivca. Ako dodala, Šeparneva na škole poznali ako skúseného učiteľa, na ktorého sa nikto nesťažoval.

Sám Mikulec odvolať Kurilovskú nemôže, právo menovať a odvolávať rektorov má podľa zákona hlava štátu. Minister v pondelok oficiálne odovzdal prezidentke Zuzane Čaputovej podnet na jej odvolanie, čo pre Pravdu potvrdil hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. „Návrh ministra vnútra bol do Kancelárie prezidenta SR doručený v pondelok popoludní. Prezidentka sa s ním oboznámi,“ uviedol hovorca hlavy štátu.

„Vyžiadal som si stanovisko (akademického) senátu, pretože ja ten podnet nemôžem pani prezidentke podať bez toho vyjadrenia," uviedol ešte minulý týždeň minister vnútra.

Ako vníma návrh na svoje odvolanie sa Pravda opýtala samotnej Kurilovskej, tá zatiaľ na otázky neodpovedala.

Problémoví zamestnanci

Zoznam zamestnancov Policajnej akadémie v Bratislave, ktorí mali alebo majú problém so zákonom, pritom nie je krátky. V roku 2012 sa prevalila korupčná kauza, ktorá siahala na najvyššie miesta školy. Figuroval v nej vtedajší rektor akadémie Václav Krajník.

Obžaloba mu vtedy dávala za vinu, že ako nadriadený mal dať príkaz zamestnancovi školy, aby v prijímacom konaní uprednostnil najmenej 29 uchádzačov o prijatie na Akadémiu Policajného zboru, pričom za prijatie najmenej dvoch uchádzačov mal zobrať úplatok vo výške 5-tisíc eur. Krajník po dohode s prokuratúrou v roku 2015 dostal za prijatie úplatku trojročnú podmienku.

K tomu dostal peňažný trest päťtisíc eur, zákaz činnosti vykonávať riadiacu verejnú funkciu na najbližších päť rokov a tiež trest prepadnutia veci – finančnej čiastky päťtisíc eur. Krajník sa k skutkom priznal, čo bolo podmienkou na uzavretie dohody.

Polícia bývalého rektora vinila aj z prečinu porušovania cudzích práv pri udelení doktorského titulu, obvinení ho však neskôr zbavili.

Nahé fotky priateľky či drogová trestná činnosť

Na policajnej akadémii v súčastnosti pôsobí aj Ivo Svoboda, ktorého český súd v roku 2014 odsúdil na finančný trest vo výške 30-tisíc českých korún (asi 1277 eur) za poškodzovanie cudzích práv. Upozornil na to denník Sme.

Svoboda založil na sociálnej sieti falošný profil svojej bývalej priateľky, z ktorého potom rozosielal jej nahé fotky.

„Nešlo o náhodné konanie vo vzťahu k jednej osobe, ale o konanie pripravené, premyslené, ktoré malo zasiahnuť čo najširšiu skupinu osôb,“ napísal český súd vo verdikte.

Akadémia v reakcii na tieto zistenia uviedla, že o minulosti Svobodu nevedela, pretože na výpise z registra trestov nie sú záznamy.

V roku 2020 vykonala polícia prehliadku v priestoroch policajnej akadémie. U civilného zamestnanca školy, v tom čase 39-ročného muža, našla drogy. Malo ísť o vrecko s obsahom neznámej sušenej rastliny a halucinogénne huby. Omamné a psychotropné látky mal muž prechovávať a predávať minimálne jeden rok.

„Podľa predbežného skúmania Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru množstvo zaisteného materiálu predstavuje 342 jednotlivých dávok drogy,“ uviedla po prehliadke polícia.

Policajný vyšetrovateľ vtedy vzniesol obvinenie voči 39-ročnému Radovanovi M. z Bratislavy z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.

Plagiátorstvo či falšovanie známok

O policajnej akadémii sa v minulosti hovorilo aj v súvislosti splagiátorstvom dizertačných prác policajných šéfov či udeľovaním nezákonných titulov. Lucia Kurilovská krátko po vymenovaní za rektorku Policajnej akadémie v roku 2014 uviedla, že korupcia na prijímacích pohovoroch už nehrozí, dôsledne sa budú preverovať aj dizertačné práce a získavanie titulov.

V roku 2018 sa začalo hovoriť aj o prípade falšovania známky za test. Upozornila na to jedna z pedagogičiek s tým, že vedenie školy podvod kryje. Kurilovská vtedy obvinenia odmietla. „Ide o znôšku nezmyslov a očierňovanie školy,“ zdôraznila Kurilovská.