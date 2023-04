Smer tlačí na Hlas. Členka mládežníckej organizácie zverejnila zostrihané video, Kmec rezignoval

Video zdieľala aj strana Smer. Mladí sociálni demokrati sa ešte v polovici roka 2020 prihlásila k spolupráci so stranou Roberta Fica. Debaty sa okrem Kmeca zúčastnil aj poslanec SaS Juraj Krúpa a nezaradený poslanec a člen PS Tomáš Valášek.

Čítajte viac Hlas začína strácať. Vyhrá voľby opäť Smer? Kým Pellegrini chce byť slušný, Fico ide naplno

Účelové video

Plevíková hneď v úvode využíva naratív o mimovládkach a ich záujme ovplyvňovať parlamentné voľby. „Úlohy boli rozdané a mimovládky začali naplno pracovať,“ povedala. Nasledoval záber na poslancov v debate s menami a stranami, do ktorých patria. Video Plevíková prezentuje ako „uniknutú nahrávku“, pričom debata bola verejná.

Časti debaty na zostrihanom videu Zuzany Plevíkovej

V podobnom duchu sa niesol aj status MSD, ktorí ho označili za „horúce“. „Ukazuje, akú koalíciu by najradšej privítal jeden z popredných predstaviteľov strany Hlas,“ napísali. Myšlienku o často skloňovanej koalícii sa jej podarilo podsunúť na základe súhlasného postoja Valáška a Kmeca ohľadom rozoberaných zahranično-politických tém.

Foto: Facebook/Zuzana Plevíková Zuzana Plevíková, debata, Hlas, Smer

„Keď som túto debatu sledovala, nemohla som sa zbaviť pocitu, že je to diskusia strán z jedného politického brehu. A potom to prišlo,“ povedala na konci videa Plevníková. Nasledoval zostrih vyjadrení poslancov. „Naplním asi všetky nočné mory Roberta Fica o koalícii Hlas, PS a SaS, lebo súhlasím s 95 percentami toho, čo odznelo,“ povedal Valášek. „My sme tu traja, ktorí tu sedíme, máme si myslím na 95 percent rovnaké názory,“ povedal Kmec.

Plevníková zdôraznila, že je prvým v hlase, ktorý sa priznal k možnej koalícii Hlasu, Sasky a strany PS, o ktorej verejne dlhodobo hovorí Matovič aj Fico. Nič také však v debate nezaznelo. „Ak pôjdete voliť Hlas, tak volíte Hlas, SaS a Progresívne Slovensko,“ dodala.

Kmecova rezignácia

Členka mládežníckej organizácie zverejnila k debate status s bombastickým titulkom „Bez Fica to jednoducho nikde nejde! Až taký majú strach!“ už pred piatimi dňami, ten však taký rozruch nevyvolal. Peter Kmec požiadal predsedu Hlasu Petra Pellegriniho o uvoľnenie z funkcie zahraničného tajomníka Hlasu v pondelok doobedu po tom, čo sa video objavilo.

„Uvedomujem si, že moje vyjadrenia v akademickej diskusii, hoci výrazne skreslené účelovým zostrihom vo zverejnenom videu, neboli v súlade s oficiálnou líniou strany. Želám si, aby Hlas vo voľbách uspel, ostávam v jeho poslaneckom klube a budem sa venovať svojej poslaneckej agende,“ napísal na sociálnej sieti.

Odchod Kmeca komentoval aj Pellegrini. „Zahraničná politika Hlasu je jasná a nemenná – na prvom mieste musia byť slovenské národné záujmy a suverénna proslovenská politika. A rovnako je nám jasné, že o budúcej vláde rozhodnú výlučne ľudia vo voľbách,“ napísal. K situácii sa na tlačovej konferencii vyjadril aj člen Hlasu Matúš Šutaj Eštok.

Foto: TASR, Jakub Kotian Ľubica Laššáková / Peter Pellegrini / Denisa Saková / Zľava v popredí Ľubica Laššáková, predseda Hlasu Peter Pellegrini a Denisa Saková (všetci Hlas) počas tlačovej konferencie

Zopakoval len stanovisko Kmeca a Pellegriniho a tvrdenia o účelovo zostrihanom videu. „Gesto pána poslanca Kmeca ukazuje aj na politickú kultúru, ktorú si v Hlase ctíme a takúto chceme vždy v politike v budúcnosti uplatňovať,“ povedal. Podľa informácií Denníka N bol aj za Kmecovou rezignáciou tlak časti členskej základne strany, ktorá má ústretovejší postoj k politike ruského režimu.

Na diskusiu bol pôvodne pozvaný aj predseda zahraničného výboru parlamentu a poslanec Smeru Marián Kéry. Diskusie sa chcel pôvodne zúčastniť, keď tam mal byť okrem poslanca PS Valáška aj niekto zo Sme rodina. Hnutie nakoniec pozvánku odmietlo a do debaty zavolali Krúpu, s ktorým Kéry debatovať odmietol.

Podľa Krúpu má Pellegrini strach

Na sociálnej sieti reagoval aj poslanec Sasky Juraj Krúpa. „Peter Pellegrini má strach. Odstrelil si svojho zahraničnopoli­tického experta Petra Kmeca a dlhoročného veľvyslanca len za to, že slobodne vyjadril svoj názor na zahraničnopolitickú orientáciu SR na akademickej pôde. Toto ukazuje, že nemá na to, aby viedol krajinu a zvládal ťažké a kritické situácie.

Krúpa: Peter Pellegrini má strach

Je to dôkaz toho, že sa snaží zapáčiť voličom,“ povedal vo videu. Na situáciu reagoval aj líder Sasky Richard Sulík. Podľa informácií denníka Pravda síce rokovania medzi PS a Saskou prebiehajú, no nemali by sa týkať predvolebného spájania, ale debaty sa točia skôr okolo spoločného postupu.

No a v pondelok podvečer zverejnila Plevíková ďalší status, v ktorom avizovala jej vyjadrenie k stanoviskám strany Hlas. „Tiež pôjde von video, čo tam narozprával samotný poslanec a ako sa zachoval na otázku diváka, čo sa týka DCA zmluvy,“ napísala.

Politológ a moderátor debaty Jozef Lenč takisto povedal, že o nejakej možnej koalícii Hlasu, SaS a PS počas debaty nič nepadlo. „Nič také nezaznelo okrem mojej sarkastickej poznámky, že vďaka neprítomnosti zástupcu Smeru sa nám na pódiu vytvorila možno budúca vláda. Ale to bol len môj sarkazmus, ktorý odznel v rámci debaty,“ ozrejmil Lenč.

Príklon k NATO a príklon k Európskej únii sa podľa politológa zhoduje s tým, čo má v písanom dokumente aj Smer. „Perfídnosť a podlosť toho videa je v tom, že sa tvária, že to myslia úplne inak, hoci vo svojej koncepcii majú napísané niečo iné,“ dodal.