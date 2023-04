Matriky odmietajú uznávať zmenu pohlavia. Heger reagoval na výzvu, prešetrí prístup k transrodovým ľuďom

Teraz má však Heger viac možností ukázať, ako vážne sú jeho slová o pomoci. Medzičasom totiž získal poverenie riadiť ministerstvo zdravotníctva a navyše sa stal lídrom novej politickej strany Demokrati, ktorá v stanovách deklaruje, že háji liberálnu demokraciu, západoeurópsku kultúrnocivilizačnú tradíciu, netoleruje diskrimináciu, a drží sa vízie budovania Slovenska ako pokojného a bezpečného domova pre každého.

Čítajte viac Vražda na Zámockej: terorizmom za belošskú nadradenosť

V deň keď na stoličke ministra zdravotníctva končil brigádny generál Vladimír Lengvarský, zaviedol medicínske štandardy pre transrodových ľudí. Teda vydal usmernenie, podľa ktorého môžu od 2. marca transrodoví ľudia podstúpiť tranzíciu a v občianskom preukaze si zapísať iné pohlavie aj bez chirurgického zákroku. Konzervatívni poslanci teraz žiadajú Hegera, aby usmernenie zrušil. Iniciatíva Ide nám o život v utorok pred Úradom vlády vyzvala premiéra, aby platné odborné usmernenie nerušil. Pred pár dňami uplynulo pol roka od teroristického útoku na slovenskú LGBTI+ komunitu. Hegerovej vláde sa odvtedy podľa Ide nám o život podarilo naplniť len jedinú požiadavku ich výzvy. Tým má byť prijatá reguláciu, ktorá by zabezpečila dôstojnejší proces tranzície a zdravotnej starostlivosti o transrodových ľu­dí.

Čítajte viac Ťažký odchod. Lengvarského za pomoc ľuďom kritizujú vlastní

Matriky usmernenie ignorujú

Od jej prijatia exministrom zdravotníctva Lengvarským je však podľa nich neustále spochybňovaný spôsob jej prijatia a jej platnosť povereným premiérom Hegerom ako aj niektorými predstaviteľmi ministerstva zdravotníctva. Upozornili, že hoci je medicínske usmernenie pre otázku tranzície platné, matriky ho odmietajú dodržiavať.

„Som transrodová žena a nie len politická téma,“ vyhlásila Charlotte Srnčiková. Priblížila, že tranzícia je zdĺhavý a náročný proces. Zdôraznila, že spĺňa všetky požiadavky na právnu tranzíciu podľa odborného usmernenia.

„Napriek tomu mi bola zamietnutá žiadosť na zmenu mena a priezviska na matričnom úrade v Spišskej Novej Vsi. Druhá žiadosť bola podaná v čase, keď už platilo usmernenie. "Podala som ju 7. marca a doteraz som nedostala odpoveď a pýtam sa dokedy mám čakať,“ dodala. Priblížila, že čelí posmechu a otázkam na identitu, pretože má mužské doklady. „Dennodenne sa stretávam s nenávisťou úradníkov či bankárov,“ spresnila.

„Matriky podľa nariadenia nepostupujú. 30 rokov sme tu boli bez regulácie a to spôsobovalo problémy a teraz keď je jasný postup ako sa má postupovať tak mi príde nepochopiteľné prečo by to malo mať aplikačné problémy,“ pohoršil sa Martin Macko z Iniciatívy Inakosť.

Heger sa chce stretnúť s ministrami

Dočasne poverený premiér Heger v utorok uviedol, že zvolá stretnutie komisie, ktorá pripravila usmernenie k medicínskej tranzícii. Chce sa taktiež stretnúť s ministrami, ktorí hovoria o problémoch s usmernením v praxi. „Čo sa týka usmernenia ministerstva zdravotníctva pre medicínsku tranzíciu, stáva sa z toho viac politická téma, ktorá škodí tomu, aby sme našli najlepšie odborné riešenia. Chceme riešenia, ktoré nebudú len na papieri, ale budú aj uplatniteľné v praxi,“ deklaroval úrad vlády.

Ako upozornili v stanovisku, aktuálna vláda je prvá, ktorá podľa neho po 30 rokoch samostatnej existencie Slovenska rieši konkrétne životné situácie a má deklarovanú podporu v parlamente. „Minulý týždeň vláda schválila zákon, vďaka ktorému si ľudia jednoduchým úkonom pred notárom môžu určiť blízkeho človeka, aby konal v ich mene v niektorých životných situáciách,“ skonštatoval úrad.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že k usmerneniu pokračuje medzirezortná odborná diskusia. Zaoberá sa jeho realizovateľnosťou a potenciálnymi problémami v aplikačnej praxi. „Naďalej sa vyhodnocuje pomer medzi štandardnými a diagnostickými postupmi a odborným usmernením. Rezort zdravotníctva musí mať istotu, že aplikačná prax bude realizovateľná v našej spoločnosti, všetko tak závisí od výsledku prebiehajúcich rokovaní,“ uviedol komunikačný odbor rezortu.

Čítajte viac LGBTI+ komunita žiada vládu o bezpečné prostredie a o zrovnoprávnenie

Heger ho už raz zastavil Metodické usmernenie ministerstva zdravotníctva, ktoré malo ukončiť nútené kastrácie a zaviesť jednotný rámec pre medicínsku tranzíciu podpísal exminister zdravotníctva Lengvarský ešte vlani na jar. Predchádzala mu niekoľkoročná práca lekárov a lekárok a na základe odborného konsenzu. Pre politické tlaky a zásah premiéra Hegera ho minister nakoniec pozastavil, čo spôsobilo niekoľko mesiacov právnej neistoty a praktických problémov transrodových ľudí na matrikách pri zmene dokladov. Usmernenie bolo vypracované pre zdravotníckych pracovníkov, ako majú postupovať, aby človek mohol ísť na matriku s papierom a zmeniť si pohlavie. To bol podľa Lengvarského výstup usmernenia. „Nič sa nemenilo v medicíne, nič v zákonoch, len to, že sa uľahčí život zdravotníkom a hlavne pacientom s konkrétnou diagnózou. Tí ľudia museli chodiť z bodu A do bodu B, a buď sa našiel psychiater, ktorý mal odvahu a papier podpísal. Podobne chodievali s papiermi na matriku a tiež buď sa taký, čo papier podpísal, našiel, alebo nenašiel,“ dodal Lengvarský.

Absurdný genetický test

Ministerstvo spravodlivosti zatiaľ predložilo návrh zákona, ktorý by umožnil blízkej osobe sa oboznamovať so zdravotnými informáciami, poveril ju správou dedičstva či určil ako opatrovníka detí zosnulého. Návrh zákona má však za cieľ skôr neuraziť, ako pomôcť a navyše nemá ani podporu v parlamente. Napriek tomu dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas vyhlásil, že riešenie pre nezosobášené páry je významným krokom vpred.

Čítajte viac Vláda schválila zákon pre páry rovnakého pohlavia. Či ju podporí parlament je otázne

Naopak podpredsedníčka Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Anna Záborská s ďalšími poslancami OĽaNO dostala do druhého čítania zákon, ktorá by v praxi znamenal to, že ak si transrodová osoba chce zmeniť rodné číslo, musí zároveň dokladovať, že pri narodení jej lekári nesprávne určili pohlavie. V Národnej rade zase poslanci posunuli do druhého čítania zákon o zmene o rodného čísla. Ak by novela zákona prešla, mal by pre transrodových podobné dôsledky ako zrušenie vyhlášky.

Čítajte viac Súd potvrdil policajnú diskrimináciu. Homosexuálnym manželom dovolí zostať na Slovensku

Novela zákona by sama o sebe nezrušila medicínske nariadenia, ale prakticky by znemožnila zmenu rodného čísla absurdnou požiadavkou, ktorú nevedia transrodoví ľudia splniť.

Podľa novely zákona by si transrodová osoba mohla zmeniť rodné číslo, len ak preukáže genetický test. Ten však transrodoví ľudia nevedia dokladovať a úradná zmena pohlavia by tak pre nich bola nemožná. V praxi by to znamenalo, že by ľudia museli preukázať výsledky genetického testu, ktorý by potvrdil nesprávnosť údaju, teda nesprávne priradené pohlavie pri narodení.

„Je to snaha zneužívať túto tému na naháňanie si bodov. Je to snaha o zapôsobenie na konzervatívnych voličov,“ ozrejmil Macko. Upozornil však, že takéto rozhodnutia majú dopady na ľudské životy. Roman Samotný z Iniciatívy Ide nám o život priznal, že síce bol na stretnutí s premiérom, ten si ich aj vypočul, no tým to asi aj skončilo. „Nevideli sme žiadnu jasnú snahu spraviť konkrétne kroky na zmenu situácie. Bolo to o prázdnych prísľuboch,“ priblížil. Dodal, že ani napriek prísľubom, premiéra nevidí konať a poukázal, že v tajnosti sa snaží usmernenie zrušiť.