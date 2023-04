Peniaze áno, reformy nie: V čerpaní miliónov z plánu obnovy Slovensko vedie, v plnení záväzkov zlyháva

Plnenie slovenského plánu obnovy patrí medzi najlepšie v Európskej únii (EÚ), informoval Úrad vlády. Dôvodom je, že sa nám vlani podarilo získať dve platby z európskeho stimulačného balíku v celkovej hodnote takmer 1,3 miliárd eur. Dokopy sme dostali už skoro dve miliardy.

Podobným výsledkom sa zatiaľ môže pochváliť iba zopár štátov. Vyše polovica krajín Únie zatiaľ nedostali z plánu obnovy ani euro, medzi ne patrí napríklad Belgicko, Estónsko, Nemecko, či naši susedia ako Poľsko, Maďarsko alebo Rakúsko.

“Prvá žiadosť bola vyplatená trinástim z 27 štátov, druhá žiadosť bola vyplatená šiestim štátom vrátane Slovenska,” informoval ďalej Hegerov úrad s tým, že podľa tohto ukazovateľa plnenie slovenského plánu obnovy patrí medzi najlepšie v Európe.

Ciele neplníme najlepšie

Ak by sme si však pozreli aj iný indikátor, podľa ktorého sa dá posúdiť realizácia plánu obnovy, výsledok až tak ružový nie je. Slovensko totiž má splnených len 15 percent záväzkov. To je 30 z doterajších 196 cieľov, ku ktorým sa štát zaviazal.

To je spomedzi šiestich krajín, ktorým EÚ už prefinancovala druhu žiadosť o platbu, druhý najhorší výsledok. Menši podiel splnených míľnikov má iba Grécko, ktorého výsledok zatiaľ je na úrovni 13 percent.

Lídrami v presádzaní reforiem sú Francúzsko a Španielsko. Madrid totiž dosiahol tretinu zo svojich vyše 400 cieľov a dostal z plánu obnovy už tretiu dávky financií. Francúzi zatiaľ požiadali iba o jednu výplatu z európskeho nastroja obnovy, no majú splnených až 22 percent záväzkov.

Ambiciózne v tomto smere je aj Taliansko. V rámci plánu obnovy sa zaviazalo dosiahnuť vyše päťsto cieľov. Súčasne je v tom istom štádiu, ako Slovensko. Teda je po vyplatení dvoch žiadosti a chystá sa na tretiu. Rozdiel je, že sa talianskym úradom podarilo v tom istom čase spustiť takmer sto reforiem a investičných projektov, čo je trojnásobne viac v porovnaní so Slovenskom.

Na rodinné domy aj na nemocnice

Doterajšie peniaze prišli na účet štátnej kasy za splnenie míľnikov, ktoré sme si v pláne nastavili. Systém funguje tak, že žiadajúca krajina najskôr potrebuje prijať včas všetky reformy, ku ktorým sa zaviazala a následne dostane finančnú injekciu z Bruselu. Peniaze by žiadateľovi mali pomôcť dotiahnuť reformy do úspešnej praxe. Takýmto spôsobom napríklad spustil envirorezort Jána Budaja (Demokrati) výzvu na obnovu budov za trištvrte miliardy eur, v ktorej domácnosti môžu získať do 20-tisíc eur na zateplenie či rekonštrukciu rodinného domu a mestá dotáciu na zefektívnenie verejných budov. Ministerstvo informatizáce Veroniky Remišovej (Za ľudí) zas vymyslel projekt na školenie digitálnych zručností, v ktorých chce za 70 miliónov poskytnúť 173-tisíc dôchodcom tablety.

Väčšie sumy v rádoch stoviek miliónov majú isť na výstavbu nových nemocníc. Z plánu obnovy sa plánovalo postavenie napríklad bratislavskej univerzitnej nemocnice na Rázsochách za 281 miliónov eur, alebo martinskej univerzitnej nemocnice za 330 miliónov eur.

Peniaze z tretej 815-miliónovej platby, ktorú aktuálne Slovensko očakáva, by mali smerovať napríklad na ďalšie dotácie pre zelenú obnovu budov, dobudovanie školskej infraštruktúry a digitálne vybavenie škôl. Časť prostriedkov je určená na investície v oblasti zdravotníctva a z nich by mali byť preplatené aj prvé projekty rekonštrukcie nemocníc či zaobstaranie zdravotníckeho prístrojového vybavenia, ale aj podpora nákupu elektromobilov.

Pokuty za zlyhanie reformy sa spätne neudeľujú. Keby teda plány, na ktoré sme peniaze dostali, nedošli do praxe, financie v štátnej kase zostanú. Európska komisia ale zdôrazňuje, že v budúcich žiadostiach o platbu bude posudzovať aj fakt, či sa už splnené opatrenia nezvrátili. To sa môže stať práve Slovensku osudným.

Problémová budúcnosť

Tento rok má Slovensko požiadať Európsku komisiu o tretiu a štvrtú finančnú dávku zo stimulačného balíku. Ide o platby v hodnote 815 a 924 miliónov eur. Pre plán obnovy pritom platí, že pred podaním každej žiadosti treba splniť všetky míľniky príslušnej etapy.

„Slovensko si v rámci kalendárneho roka môže podať maximálne dve žiadosti o platby. Preto v súčasnosti platí, že všetko, čo tretia a štvrtá žiadosť obsahujú, sa musí splniť tak, aby sme ich mohli podať do konca roka,“ informovala Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA), ktorá na Úrade vláde zodpovedá za realizáciu plánu obnovy. V ktorom mesiaci by sa mali žiadosti predložiť európskym orgánom úrad nepriblížil.

Pre schválenie novej výplaty však najprv treba splniť ďalších 29 míľnikov v rámci tretej žiadosti a ešte 16 pre štvrtú. Podľa harmonogramu všetky potrebne reformy mali byť schválené ku koncu uplynulého decembra, najneskôr koncom marca. Dodnes sa to vláde ale podarilo iba s polovicou z nich.

Pri piatich reformách, ktoré sú nevyhnutne pre podanie tretej žiadosti o peniaze, existuje hrozba, že míľnik vôbec nebude splnený. To znamená, že ohrozená bude celá 815-miliónová platba, ako aj všetky ďalšie budúce splátky z plánu obnovy.

Chýba záujem

Najhoršie sa na realizácii míľnikov plánu obnovy má ministerstvo školstva. Na zodpovednosti majú tri s piatich nesplnených míľnikov. Ešte vlani mali pripraviť legislatívu pre zvýšenie dostupnosti a kvality inkluzívneho vzdelávania a tiež uzavrieť aspoň dve výzvy na podporu strategického rozvoja vysokých škôl.

Rezort sa obhajuje tým, že dve zo spomínaných reforiem už predložene do Národnej rady a čakajú na prerokovanie.

“Čo sa týka výziev na podporu strategického rozvoja vysokých škôl, prvé dve boli neúspešné,” vysvetlil pre Pravdu rezort. Vysoké školy totiž neprejavili záujem o investície, zámerom ktorých bolo spájanie univerzít do väčších celkov pre ich rozvoj a zvýšenie konkurencieschop­nosti. Za tri mesiace sa do výziev neprihlásil žiaden uchádzač.

„Po diskusiách s NIKA ministerstvo pokračuje realizovaním ďalších dvoch upravených výziev. Prvá bola vyhlásená v marci 2023,“ doplnil rezort školstva.

Naťahovanie v parlamente

Ďalšiu meškajúcu reformu má na svedomí ministerstvo životného prostredia. Je zodpovedné za prípravu a schválenie reformy krajinného plánovania, tá má pomôcť s prípravou Slovenska na negatívne dosahy klimatickej zmeny. Síce rezort pripravil príslušný zákon, ten prepadol pri hlasovaní v Národnej rade. Reformu v parlamente nepodporili opoziční poslanci a takmer všetky členovia klubu Sme rodina.

Takisto parlamentom neprešla reforma z dielne ministerstva spravodlivosti. Pre splnenie míľnika z plánu obnovy mal rezort pripraviť zákon na boj proti konkurznej mafii. Zmena legislatívy mala prispieť k tomu, aby majetky nekončili v schránkových firmách.

Ani tento kľúčový návrh poslanci neposunuli do druhého čítania. Rezort spravodlivosti pre Pravdu uviedol, že sa o schválenie reformy usiluje a plánuje ju previesť parlamentom počas nasledujúcej schôdzi. Poslanci by mali o nej hlasovať ako o pozmeňujúcom návrhu.

V parlamentne tiež prepadol míľnik v súvislosti so zákonom o dráhach, ktorý sa týkal križovania železničnej trate s pozemnými komunikáciami. Ministerstvo dopravy nachystalo legislatívne zmeny ešte v roku 2021. „Komplexnú novelu však parlament pred mesiacom neschválil,“ informoval rezort pod vedením Andreja Doležala (nom. Sme rodina).

Ďalšia reforma z dielne ministerstva má byť prerokovaná na júnovej schôdzi parlamentu. „Čo sa týka oneskorenia, je to mimoriadne komplikovaný a komplexný zákon a chceli sme ho spraviť najlepšie, ako sa dalo,“ uviedlo ministerstvo.

Sekcia plánu obnovy na otázky o nesplnených míľnikoch uviedla, že situáciu má pod kontrolou a vykonáva zvýšený dohľad na ministerstvách, ktoré s plnením reforiem majú najväčšie problémy.

Časová tieseň

Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy Lívia Vašáková koncom marca už varovala poslancov parlamentu, že čas na schválenie konkrétnych zákonov, na ktoré sú naviazané žiadosti o peniaze, sa kráti.

„V záujme prijatých záväzkov SR, ale najmä v záujme zlepšovania fungovania našej krajiny verím, že poslanci NR SR podporia plnenie potrebných míľnikov a cieľov plánu obnovy,“ apelovala v liste šéfka NIKA. Výzva poslancom nezafungovala a parlament mnohé pomenované v liste návrhy presunul na ďalšiu schôdzu.

Analytik Národnej banky Slovensko (NBS) Marián Labaj pripomenul, že do konca roka musíme z eurofondov vyčerpať vyše päť miliárd eur s predošlého obdobia. Plnenie projektov pritom u nás je pomalé a príčinou je nízka efektívnosť ich manažovania. „Neschopnosť v tomto smere sa v konečnom dôsledku premieta v nerovnomernom čerpaní eurofondov a napokon aj v slabom tempe dobiehania rozvinutejšej časti Európy,“ skonštatovali v NBS.

Plán obnovy prináša vláde nové príležitosti, a tie sú sprevádzané určitou mierou optimizmu. „Na naplnenie očakávaní však bude potrebný zásadný posun v schopnosti včas a efektívne realizovať investície,“ upozornil Labaj.