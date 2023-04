Smer a Hlas bojujú prvenstvo. Kým Pellegrini zmätkuje, Fico útočí a berie mu voličov

Podľa odborníkov za to môže aktívnejšia a agresívnejšia politika Smeru, ktorá dokázala odstaviť Hlas na druhú koľaj – robí z nej stranu, ktorá neudáva tón. Pellegrini súperí s Ficom až o tretinu voličov a strana niekdajšieho premiéra loví aj vo vodách voličov extrému. Nie je vylúčené, že Smer voľby vyhrá a Pellegrini nebude mať na výber.

Čítajte viac Smer aj Republika rastú. Pravica medzitým tápe: Heger berie voličov KDH aj Matovičovi

Napätie začalo pred vyše štyrmi rokmi

Napätie medzi Ficom a Pellegrinim sa začalo ešte v roku 2019. Bolo to rok po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a rok pred voľbami. Jedným z príkladov škriepok medzi lídrami bolo, keď sa Fico vo videu na sociálnej sieti zastal Milana Mazureka a jeho výrokov hanobiacich národ, rasu a presvedčenie.

Pellegrini v Ide o pravdu: Som za tvrdšiu ruku štátu. Vo voľbách chceme výsledok, aby nás nebolo možné obísť

Najvyšší súd ho uznal za vinného a uložil mu pokutu 10-tisíc eur, takže v minulom volebnom období prišiel o mandát poslanca. Podľa Fica však vraj povedal len to, čo si myslí celý národ. Vtedajší premiér Pellegrini vyhlásil, že si bude musieť Fica zavolať a hovoriť s ním. „Človek, ktorý je zodpovedný za časť histórie Slovenska, nemôže povedať, že toto si myslí celý národ,“ povedal. Napriek sporom ostal lídrom kandidátky a rozhodol sa Smer poviesť do volieb, v ktorých strana trojnásobného premiéra skončila v opozícii.

Pellegriniho odchod bol jasný, aj keď ho oficiálne spolu so vznikom Hlasu oznámil až v júni 2020. Koaličné strany na čele s hnutím OĽaNO mu dali okamžite nálepku Smer 2, no už prvé prieskumy ukázali, že to bude v ďalších voľbách veľký hráč. Fico mal na svoju niekdajšiu pravú ruku ťažké srdce. Pellegrini využil situáciu a profiloval sa ako „iný“ politik, ktorý nechce kričať, burcovať ľudí či zvolávať mimoriadne schôdze, čím jasne narážal na Smer.

Voči Ficovi sa Pellegrini vymedzil už v októbri 2021. „Ťažko si viem predstaviť, že by som sa vrátil do vlády na čele s Robertom Ficom,“ vyhlásil vtedy v relácii televízie Markíza Na telo. Zatiaľ neoficiálny, no otvorený boj sa začal vo februári tohto roka, keď Pellegrini v rozhovore pre Nový čas označil Fica za „politika minulosti“ a zopakoval, že si nevie predstaviť, že by s ním sedel v jednej vláde.

Pellegriniho stávka, pokosí vám záhradu. Za čo?

Smer v reakcii uviedol, že rešpektuje, že sa Pellegrini rozhodol vydať „pravicovou a liberálnou cestou“ a že Smer a Republiku vylúčil z povolebnej spolupráce. O tri dni neskôr strana prakticky zopakovala to isté, len inými slovami. Fico mu to pripomenul aj v druhej polovici marca, keď Hlas vyzval na vytvorenie „mierovej vlády“.

Vo videu tvrdil, že „rešpektuje, že to chcel Pellegrini radšej urobiť s Progresívnym Slovenskom a Saskou“. O pár dní na to reagoval Pellegrini videom, v ktorom sľúbil, že tomu, kto nájde výrok, ktorým by on či niekto z Hlasu tvrdil, že chystá spomínanú vládu, pokosí záhradu. Pellegrini kritizoval napríklad aj útok Ľuboša Blahu na moderátorku RTVS a uviedol, že to mal Smer vopred pripravené.

Bojujú o prvenstvo aj o voličov

Smer podľa politológov jednoznačne vie, čo na voličov zaberá. Po začiatku pandémie koronavírusu poslanci Smeru na čele s Blahom napríklad kritizovali vládne opatrenia, brojili proti očkovaniu a preberali naratív dezinformačnej scény. Po začiatku vojny na Ukrajine to nebolo inak. Pellegrini zvolil jemnejší prejav, čo sa mu spočiatku vyplácalo.

Fico v Ide o pravdu: Slovensko bude v júni v hroznom stave, v septembri v katastrofálnom

Smer a Hlas sú preferenčne najsilnejšie strany a bijú sa o rovnakého voliča. Pre štvrtinu až tretinu voličov Hlasu by bol podľa marcových dát druhou voľbou práve Smer, uviedol pre Pravdu sociológ a šéf agentúry Focus Martin Slosiarik.

„Nasleduje Sme rodina (niečo medzi desatinou a pätinou), potom menej ako desatina tiež Republike a Dobrej voľbe,“ priblížil. Tretina voličov nevie, komu by dala hlas. Čo sa týka voličov Smeru, trend je takmer rovnaký.

Foto: Pravda, Robert Hüttner fico, pellegrini Robert Fico a Peter Pellegrini

„Druhou voľbou pre voličov Smeru by bol najčastejšie Hlas (cca tretina voličov), Republika (cca pätina) a SNS (cca desatina),“ povedal Slosiarik s tým, že štvrtina voličov nevedela, ktorej strane by dala hlas. Keďže Smer oslovoval aj voličov extrému, mohol si dovoliť agresívnejší štýl vyjadrovania. Hlas na druhej strane tápal.

Svojich pôvodných voličov sa Fico podľa Slosiarika snaží získať späť práve osočovaním a útokmi na Hlas, čím sa zrejme snaží Pellegriniho vyprovokovať. Na prvé miesto v prieskumoch sa Smer pravdepodobne dostal vďaka väčšej miere čitateľnosti strany v porovnaní s Hlasom. „Zároveň je Smer vo svojej politickej práci aktívnejší v porovnaní s Hlasom. Smer prichádza s témami, nastoľuje ich. Hlas je častejšie v pozícii, že musí reagovať,“ povedal.

Čítajte viac Odkaz Pellegrinimu: strach má veľké oči

S týmto tvrdením súhlasia aj ďalší odborníci. „Hlas ako keby sa strácal v témach, hľadá to správne nasmerovanie, pričom to vôbec nemá jednoduché,“ zhodnotil pre Pravdu politológ Ekonomickej univerzity Radoslav Štefančík.

„Chce osloviť aj bývalého voliča Smeru, ale nechce stratiť ani bývalých voličov pravicových strán, ktorí si to s Petrom Pellegrinim ako premiérom vedia predstaviť,“ zdôvodnil. Práve toto lavírovanie šéfa Hlasu podľa Štefančíka robí menej autentickejším ako Fica.

Fico si berie svojich späť

„Vyzerá to tak, že práve ten bývalý volič Smeru sa ako keby vracal k Ficovi späť,“ uviedol. Podľa politológa z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozefa Lenča Hlas dlhodobo surfoval na vlne úspechu, ktorý bol postavený na tom, že „sa v podstate k ničomu nevyjadroval a nič nerobil“.

Čítajte viac Smer tlačí na Hlas. Členka mládežníckej organizácie zverejnila zostrihané video, Kmec rezignoval

„Čakal, kým sa „očistí“ z minulosti a bude žiadaný pre budúcnosť,“ zdôraznil. „Hlas chcel osloviť všetkých a postupne stráca podporu. To sa bežne deje stranám, ktoré nerobia politiku, iba trápne komentujú politiku iných,“ skonštatoval Lenč.

Foto: SITA, Brano Bibel fico, robert fico, smer, Poslanec parlamentu a predseda strany SMER Robert Fico.

Túto stratégiu sa Smeru podarilo uplatniť aj v prípade rokovaní s Jednotou dôchodcov a podpísaním memoranda. Hlas síce zvolal tlačovú konferenciu skôr, Smer ho však predbehol o hodinu. Pellegriniho zahnal do kúta aj prostredníctvom účelovo zostrihaného videa, ktoré zverejnila Zuzana Plevíková, členka organizácie Mladí Demokrati Slovenska, ktorá sa otvorene hlási k Smeru.

Po videu, kde poslanca Petra Kmeca (Hlas) postavila do úlohy prvého politika, ktorý sa prihlásil ku koalícii Hlas – PS – Saska, čo nebola pravda, Kmec rezignoval na post zahraničného tajomníka v strane. Okrem toho Smer ukradol Hlasu aj tému referenda.

Pellegriniho zahnal Smer do kúta

Výsledky volieb vyrišia aj kľúčovú otázku: Sklopí Hlas uši a pôjde so Smerom, alebo ho bude zaujímať skôr spojenectvo na druhej strane rieky? Podľa Lenča by sa Pellegrini chcel pobrať cestou, na ktorej nebude závislý od Fica a Smeru.

Foto: Ivan Majerský, Pravda Richard Raši a Peter Pellegrini Richard Raši a Peter Pellegrini

„Nemusí to byť práve „liberálna cesta“. Lenže na to dosiaľ nemal dosť poliickej odvahy a postupne na to nebude mať ani dosť mandátov po voľbách, ak teda radikálne nezmení súčasnú ustráchanú politiku,“ povedal. Podľa Štefančíka je na príklade rezignácie Kmeca evidentné, že to Hlas so Smerom zrejme myslí vážnejšie, než sa navonok prezentuje.

„A Ficovi tento prístup vyhovuje, pretože ak on niečo potrebuje, tak je to pokoj od bezpečnostných zložiek. Potrebuje mať istotu, že mu NAKA nevyvalí ráno o pol tretej dvere. Túto istotu bude mať len s Petrom Pellegrinim v spoločnej koalícii,“ skonštatoval.

Čítajte viac Premiérske ambície? Heger môže pohorieť ako Kiska, PS/SPOLU či #Sieť. Mal by sa sústrediť na to, aby sa dostal do NR SR

No a o prepojení Smeru a Hlasu svedčí aj prístup k obvineniu guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra. „Hoci sa v mnohom navonok odlišujú, tá spoločná DNA so Smerom sa poprieť nedá. Práve preto si viem predstaviť, že nakoniec skončia v spoločnej vláde. Lenže na to potrebujú minimálne ďalšieho partnera. A vyzerá to tak, že to bude skôr Boris Kollár než Milan Uhrík,“ odhadol Štefančík.

Ani Ficovo víťazstvo nemusí automaticky znamenať, že sa strane podarí zostaviť vládu. Smer zo spolupráce okrem fašistov vylúčila takmer každá strana. Hnutie Sme rodina je vo svojich vyjadreniach s blížiacimi sa voľbami miernejšie, ale na spoluprácu po voľbách si stanovilo tri podmienky, ktoré Smer podľa ministra práce Milana Krajniaka aktuálne nespĺňa.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc TB úrad vlády Pellegrini začal postupne v kritike nielen Fica, ale aj pomerov v strane pritvrdzovať. Prvýkrát verejne vyjadril silný nesúhlas s Ficom ešte v roku 2019 kvôli rasistickým výrokom Milana Mazureka o Rómoch. Najvyšší súd Mazureka odsúdil na pokutu 10-tisíc eur a Fico vtedy tento rozsudok ostro kritizoval vo videu na sociálnej sieti. „Nie je to vôbec v poriadku. Nemôžem sa stotožniť ani zmieriť s výrokmi predsedu,“ povedal vtedy Pellegrini.

Ako však Lenč upozornil, Smer urobí všetko pre to – možné aj nemožné, aby Pellegrini nemal inú možnosť, ako ísť so Smerom. „Komunikuje s voličmi a stranami alternatívnej pravice. Očisťuje strany krajnej pravice a robí ich akceptovateľnými pre svojich voličov. Znižuje možnosti voľby pre Hlas a v neposlednom rade pomáha SNS opätovne dostať sa do parlamentu,“ dodal Lenč.

A ak sa nič výraznejšie v politike nezmení v politike Hlasu, ale aj ďalších strán, prípadne ak sa neobjaví nový skokan volieb alebo závažná kauza spojená so Smerom, tak nie je dôvod, aby rastúci trend Smeru, ktorý ho môže priviesť až k víťazstvu, potvrdil.

Smeru pomáhajú či už vedome, alebo nevedome aj iní. „Hlas svojou neschopnosťou odstrihnúť sa a robiť suverénnu politiku a Igor Matovič (a torzo koalície) neschopnosťou vládnuť a istou nadprácou v rozkladaní dôvery v štát a demokraciu,“ dodal Lenč.