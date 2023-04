Firma z Beluše sa bude podieľať na výrobe švédskych bojových vozidiel CV90

Belušská strojárska firma KOVAL SYSTEMS sa bude podieľať na výrobe švédskeho bojového vozidla CV90. V súvislosti s kontraktom postaví novú halu, prijať plánuje ďalších približne 60 ľudí. Investíciu odhadla na desať miliónov eur. Kontrakt podpísali v stredu zástupcovia slovenskej firmy so švédskou spoločnosťou BAE Systems Hägglunds.

Firma z Beluše sa bude venovať výrobe a kompletnej montáži veže a výrobe komponentov časti vozidiel. „Nie je to len o výrobe, je to o prevoze technológií, know-how, rozšírení personálu, získaní nových kvalifikovaných ľudí, nových zručností,“ skonštatoval obchodný riaditeľ spoločnosti Ján Michálek.

Belušská strojárska firma je v poradí druhou slovenskou spoločnosťou, s ktorou švédsky výrobca podpísal kontrakt. Ďalšie zmluvy so slovenskými partnermi plánuje podpísať v tomto i budúcom roku. Celkovo by sa na výrobe vozidla malo podieľať približne 30 až 40 slovenských spoločností. „Objektívnym záujmom pre mňa je dodať vozidlo CV90 pre Ozbrojené sily (OS) SR. V súčasnej situácii (v nadväznosti na vojnu na Ukrajine, pozn. TASR) vidím stúpajúce požiadavky na dopyt po takýchto produktoch, ako je CV90,“ spomenul generálny riaditeľ BAE Systems Tommy Gustafsson-Rask.

Spolupráca so slovenským priemyslom sa podľa neho stane základňou pre rozšírenie kapacity švédskej firmy pre požiadavky iných zákazníkov. „Najprv dodáme slovenské vozidlá, potom budeme pokračovať so slovenskými firmami na dodávkach pre iných zákazníkov,“ podotkol.

Generálny riaditeľ KOVAL SYSTEMS Tomáš Starec priblížil, že firma plánuje práve pre účely montáže veže CV90 postaviť novú montážnu logistickú halu, v neposlednom rade tiež rozšírenie technologického parku, ktoré zabezpečí lepšiu možnosť výroby a dodávok komponentov pre vozidlo. „Tiež je to šanca rozšíriť náš tím o niekoľko kvalifikovaných odborníkov, ktorých budeme u nás vedieť zamestnať,“ doplnil Starec. Nová hala bude mať rozlohu 4500 štvorcových metrov, výstavba by mala začať v lete, so samotnou výrobou veže začnú v prvom kvartáli budúceho roka. Objem kontraktu Starec odhadol na 60 miliónov eur.

Švédske pásové bojové obrnené vozidlo CV90 slúžilo na bojových misiách v Afganistane a Libérii, zúčastnilo sa na mnohých vojenských cvičeniach NATO a medzinárodných cvičeniach, a je nasadené v službách siedmich najefektívnejších európskych armád. BAE Systems Hägglunds so švédskou vládou ponúkli Slovensku najnovšiu verziu – CV90 model 4.

Švédska firma dodá OS SR 152 vozidiel v niekoľkých variantoch. Projekt sa podľa generálneho riaditeľa švédskej firmy nachádza v súčasnosti vo fáze vývoja, s výrobou vozidiel začnú čoskoro, prvé z nich vzniknú vo Švédsku.