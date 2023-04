Gyimesi odchádza z OĽaNO. Dôvodom je Heger, vojna na Ukrajine a pôrodnice: Naď ho nazval pomätencom

Poslanec György Gyimesi odchádza z koalícia a aj z hnutia OĽaNO. Dôvodom je to, aby mohol slobodne hovoriť svoje názory nahlas. S jeho materským hnutím sa rozišli na témach vojny na Ukrajine, názore na odvolaného premiéra Eduarda Hegera a rušenie pôrodníc na Slovensku. Zatiaľ však nevstupuje do žiadnej strany, aj keď rokovania s maďarskou stranou Aliancia – Szövetség stále prebiehajú.

O jeho odchode sa hovorí už niekoľko týždňov. Dnes svoje rozhodnutie odísť oznámil po boku lídra hnutia Igora Matoviča a predsedu poslaneckého klubu Michala Šipoša. Matovič uviedol, že to oznamujú aj preto, lebo nemajú čo skrývať.

Tri dôvody na odchod

Prvým dôvodom, prečo sa Gyimesi rozhodol odísť, je postoj OĽaNO k vojne na Ukrajine. „Voliči OĽaNO sú najviac proukrajinskí zo všetkých,“ povedal Gyimesi s tým, že aj poslanci OĽaNO majú rovnaký názor. Gyimesiho názor je podľa jeho slov diametrálne odlišný a je zástancom zastavenia vyzbrojovania Ukrajiny zo strany Slovenska. Strane podľa neho svojimi výrokmi škodí, čo robiť nechce.

Foto: Pravda, Robert Hüttner György Gyimesi, Igor Matovič, Michal Šipoš, OĽaNO György Gyimesi po boku Igora Matoviča a Michala Šipoša oznámil odchod z OĽaNO.

„Druhý dôvod je môj postoj k Eduardovi Hegerovi,“ povedal s tým, že má k Hegerovi najkritickejší postoj zo všetkých členov klubu OĽaNO. „Potom, čo sa stal premiérom, vedie krajinu zlým smerom,“ uviedol s tým, že OĽaNO má k Hegerovi veľmi zhovievaví postoj.

„Poslednou kvapkou bolo rozhodnutie Hegera ako zastupujúceho ministra zdravotníctva zrušiť päť pôrodníc,“ uviedol Gyimesi svoj tretí dôvod. V jednej z nich sa sám narodil, jeho otec v nej bol riaditeľom a jeho sestra primárkou, povedal. Za OĽaNO v predčasných voľbách teda kandidovať nebude.

S Alianciou zatiaľ rokuje, no nedohodli sa

O rokovaniach Gyimesiho s Alianciou sa hovorí už niekoľko týždňov. Poslanec sa však s maďarskou stranou zatiaľ nedohodol. S nikým okrem Aliancie však nerokuje a neuvažuje ani o založení vlastnej platformy alebo vlastnej strany. „Myslím si, že platformy môžu byť úspešné, len keď sú jednotné,“ povedal Gyimesi.

Maďarské fórum a Aliancia sa nedohodli, problémom bola kandidátka

Poslanec sa tiež ospravedlnil Konrádovi Rigóovi za výrok spred dvoch mesiacov, keď Rigóa označil za „psychicky chorého muža“. Rigó na neho podal trestné oznámenie.

Naď odišiel z OĽaNO kvôli Gyimesimu

Gyimesi hovoril na tlačovke aj o názorovom konflikte, ktorý mal s dočasne povereným ministrom obrany Jaroslavom Naďom. „Jaroslav Naď, ak by skutočne myslel vážne jeho výhrady voči mne, tak za tie tri roky mal dostatok času a priestoru, a stále ho má, aby sa do parlamentu vrátil a ja by som už v parlamente nebol,“ povedal.

„Avšak podľa môjho názoru je Jaro prilepený k stoličke, takže to nikdy neurobí. Toto bol môj jediný konflikt, aj to názorový. Okolnosti, za ktorých sme vstupovali do tejto vlády, sa zmenili. Spôsobila to pandémia covidu, vojna na Ukrajine, ťažké krízy, ktoré nemali obdobu, no ja som ostal taký istý a nezmenili sa ani moje názory. Ak to niekto vníma ako konflikt, môže za to on a nie ja,“ uviedol. Minister Naď sa k prípadnej spolupráci vyjadril na rokovaní vlády.

„Pre mňa kdekoľvek bude pôsobiť absolútny geopolitický pomätenec Gyimesi je absolútne neprijateľné, aby som tam pôsobil ja. To bol jeden z dôvodov, prečo som odišiel z OĽaNO,“ povedal po rokovaní vlády na to, či by si Demokrati vedeli predstaviť spoluprácu s Alianciou, ak by sa jej členom stal Gyimesi.