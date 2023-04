Ďalší prieskum potápa Demokratov, účasť by atakovala 60 %

V prípade, že by sa parlamentné voľby konali na prelome marca a apríla, strana Demokrati súčasného predsedu vlády Eduarda Hegera by so ziskom 3,3 percenta hlasov zostala mimo parlamentu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median, ktorý robila v období od 6. marca do 2. apríla na reprezentatívnej vzorke 1 057 respondentov starších ako 18 rokov telefonickou alebo emailovou formou.

Podľa prieskumu, ktorého výsledky zverejnili vo štvrtok, by voľby vyhrala strana Smer so ziskom 16,2 percenta hlasov pred stranou Hlas, ktorá by získala 15,8 percenta hlasov. Nasledujú Progresívne Slovensko (9,7), Sme rodina (9,5), SaS (SASKA, 7,9), OĽaNO (7,5) a KDH (7,4). Do parlamentu by sa dostala aj Republika so ziskom 5,8 percenta hlasov. Pred bránami parlamentu by podľa prieskumu ostala ĽS NS (3,9) a Aliancia – Szövetség (3,4) a až za nimi sa umiestnili spomínaní Demokrati. Mimo zákonodarného zboru by tiež ostala strana Za ľudí (3 percentá), SNS (1,9) a Dobrá voľba (1,6).

Čítajte viac Prieskum: Heger mimo parlamentu, Fico jasným víťazom, Pellegrini ďalej padá

Na základe výsledkov volieb by Smer aj Hlas v parlamente získali rovnako po 30 kresiel, Progresívne Slovensko a Sme rodina rovnako po 18, SaS 15, OĽaNO a KDH zhodne po 14 a Republika 11. Na voľbách by sa podľa prieskumu určite zúčastnilo 46 percent respondentov a skôr áno ďalších 15 percent. Určite by voliť nešlo 32 percent opýtaných a skôr nie ďalších sedem percent.