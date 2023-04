Prieskum: Smer a Hlas v tesnom závese, na krk im dýcha PS. Heger mimo parlamentu

Podľa aprílového prieskumu agentúry Ipsos by parlamentné voľby na Slovensku vyhral Smer s 16,8 percentami. Na druhom mieste by skončil Hlas s 16,2 percentami. Progresívne Slovensko by sa umiestnilo na treťom mieste s nebývale vysokým ziskom 14,1 percenta hlasov.

Prieskum spravila agentúra Ipsos pre Denník N.

So ziskom 8,8 percenta by sa na štvrtok mieste umiestnila Republika, za ktorou by nasledovalo hnutie OĽaNO so siedmimi percentami. Demokrati súčasného premiéra Eduarda Hegera by podľa prieskumu získali iba 3,6 percenta a do parlamentu by sa nedostali.

Za Matovičom by sa na šiestom mieste umiestnili Sulíkova SaS so stranou Sme rodina Borisa Kollára, zhodne so ziskom 6,4 percent.

KDH a SNS by získali menej ako 5 percent hlasov a zostali by pred bránami parlamentu.