Dobrovoľná vojenská príprava zrejme tento rok nebude, avizuje Naď

„Vzhľadom na to, že sme plánovali už v tomto čase naberať ľudí do aktívnych záloh, rozhodli sme sa, že DVP nebudeme realizovať. Teraz, keď nastala nová situácia, tak to ešte budeme prehodnocovať. Budeme mať k tomu poradu aj s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a rozhodneme sa v najbližších týždňoch,“ skonštatoval Naď. Konanie DVP tento rok už nepredpokladá, no nevylučuje ho.

Zmeny v aktívnych zálohách Naď už neplánuje do volieb presadzovať. „Uvažovali sme o tom, že by sme to urobili formou poslaneckého návrhu, ale keďže je v parlamente taký chaos, že je veľmi ťažké predpokladať, čo sa podarí alebo nepodarí tadiaľ nechať schváliť, rozhodli sme sa, že to pripravíme na ‚kompletku‘ a bude to riešiť až nový minister,“ priblížil.

Na dobrovoľnú vojenskú prípravu sa vlani prihlásilo vyše 500 záujemcov, nastúpilo však iba 70 úspešných uchádzačov. Po úspešnom ukončení výcviku sú absolventi povýšení na vojakov 2. stupňa a zaraďovaní do záloh, pričom majú otvorenú možnosť vstúpiť aj do aktívnych záloh a byť tak pripravení na nasadenie v rámci domáceho krízového manažmentu.

Nízky záujem eviduje rezort aj o aktívne zálohy. V súčasnosti môže byť do nich zaradený občan, ktorý slúžil v Ozbrojených silách SR alebo v niektorom z bezpečnostných zborov. Ministerstvo ich chcelo otvoriť aj ľuďom, ktorí neabsolvovali dobrovoľnú vojenskú prípravu. Novela zákona o brannej povinnosti nenašla podporu v parlamente.