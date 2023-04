Demokrati kritizujú Mikulca: Zásadná reforma sa neohlasuje pár mesiacov pred voľbami

„Takáto zásadná reforma sa nezvykne ohlasovať a už vôbec nie spúšťať v závere volebného obdobia. Navyše skúsení reformátori vedia, že reforma územnej samosprávy sa nikdy nezačína prezentáciou mapy," skonštatoval Kollár. Šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽANO) sa po vzniku Demokratov spomínal ako ďalšia z politických posíl premiéra Eduarda Hegera. Definitívne rozhodnutie, či v politike bude vôbec pokračovať, prípadne zostane v OĽANO, alebo urobí iný krok, poverený minister vnútra ešte neurobil.

Dokončenie reformy verejnej správy a nová regionálna politika bude podľa Kollára jednou z nosných tém programu strany. Detaily chce predstaviť pri prezentácii jednotlivých programových pilierov.

Reforma má byť podľa vnútra zameraná na okresné úrady, prenesený výkon štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a dvojstupňovej úrovne správy miest Bratislavy a Košíc. Východiská návrhu zatiaľ nie sú známe, rezort o nich rokoval na marcových zasadnutiach komisie pre reformu verejnej správy so zástupcami združení samospráv. Reforma je podľa rezortu stále v internej fáze príprav a do konca aktuálneho volebného obdobia nie je v pláne jej realizácia ani posunutie do legislatívneho procesu.

Ministerstvo odmietlo tvrdenia, že by reforma nebola pripravovaná komplexne. Trvá na tom, že do diskusie boli prizvaní všetci, ktorí majú k téme čo povedať, vrátane zástupcov Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska.

Hlas žiada podklady

Mimoparlamentný Hlas ešte v stredu vyzval rezort vnútra, aby zverejnil materiály a dokumenty súvisiace s pripravovanou reformou. Podpredsedníčka strany Denisa Saková vyhlásila, že ministerstvo sa chystá prekresliť územnosprávne členenie SR bez analýzy, diskusie a účasti samospráv. Podčiarkla potrebu riadnej diskusie a konsenzu.

Návrh rezortu kritizovala aj Únia miest Slovenska. Považuje za nevyhnutnosť otvoriť tému reformy spravovania štátu v nových podmienkach. Súčasný systém pokladá za nevhodný a obmedzujúci. Zdôrazňuje však potrebu koncepčného riešenia, nie čiastkového. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger vyhlásil, že reforma verejnej správy si vyžaduje čas a pri jej tvorbe by nemali vzniknúť chyby, ktoré by následne v praxi spôsobili nepríjemnosti. Verejnú správu by dal reformovať samosprávam, ak by mal tú kompetenciu.