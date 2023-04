Za vraždu spolužiačky si odsedí 14 rokov. Súd mierne znížil Ukrajincovi trest

Krajský súd v Bratislave vo štvrtok kozmeticky zmiernil 14,5-ročný trest, ktorý mu v januári uložil prvostupňový súd. Rozhodnutie je právoplatné.

„Odvolací Krajský súd v Bratislave zrušil rozsudok Okresného súdu Bratislava III z januára 2023 a sám rozhodol tak, že obžalovanému uložil trest odňatia slobody vo výmere 14 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia,“ uviedol hovorca krajského súdu Pavol Adamčiak.

zväčšiť Foto: STU/Mgr.art.Matej Kovac mladá garda Hlavná budova internátov Mladá garda v Bratislave.

Ukrajinec ešte v januári tohto roku pred senátom Okresného súdu Bratislava III priznal, že začiatkom júna minulého roku uškrtil na bratislavskom internáte Mladá garda svoju krajanku Máriu. Skutok zároveň oľutoval. Súd jeho vyhlásenie o vine akceptoval. Následne obžalovanému na návrh prokurátora uložil trest 14 rokov a šesť mesiacov väzenia, ktorý si mal odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia.

Diagnostikovali mu schyzofréniu

Podľa znaleckého posudku trpí obžalovaný parciálnou poruchou osobnosti a odporúčajú mu preto liečbu ústavnou formou. Súd vyhovel aj tomuto návrhu a uložil obžalovanému ochranné psychiatrické liečenie a tiež ochranný dohľad na dobu troch rokov. Zároveň Moiseienko dostal aj zákaz konzumovať alkoholické nápoje a iné návykové látky.

Motívom vraždy 21-ročnej ženy, ktorá študovala prvý inžiniersky ročník na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, malo byť to, že nepomohla obžalovanému pri skúške. Obhajoba argumentovala, že obžalovaný, ktorý bol spolužiakom zavraždenej v čase spáchania skutku, nebol psychicky v poriadku, keďže mu už skôr diagnostikovali schizofréniu. Keďže navyše sám oznámil svoj čin na polícii, navrhovali obhajcovia mimoriadne zníženie trestu.