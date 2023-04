Išiel by proti Čaputovej? Kubiš uvažuje o kandidatúre za prezidenta

Čo by urobil s vládou Eduarda Hegera, keby bol hlavou štátu v tejto chvíli? Vymenoval by úradnícku vládu? Aj to vysvetlil v rozhovore pre Pravdu.

VIDEO: Kubiš o prezidentke Čaputovej aj Hegerovej vláde

Ministrom zahraničných vecí bol Kubiš vo vláde Smeru, SNS a HZDS v rokoch 2006 až 2009. V rokoch 2011 až 2015 viedol misiu Organizácie Spojených národov v Afganistane. Potom do roku 2018 pôsobil v rovnakej pozícii v Iraku. Neskôr bol osobitným koordinátorom OSN pre Libanon a v roku 2021 sa ujal funkcie osobitného vyslanca generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Antónia Guterresa pre Líbyu. Na tomto poste skončil vlani a odišiel aj zo štruktúr OSN.

S Jánom Kubišom prinesieme rozsiahlejší rozhovor v najbližšom čase.