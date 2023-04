Škandalózne predraženie na Sliači? Naď reaguje na kritiku: Zmeny odporučil americký výrobca F-16

O rok by mali na Slovensko prísť prvé stíhačky F-16. Ministerstvo obrany pre Pravdu potvrdilo, že stála platí termín ich dodania v druhom kvartáli budúceho roka. Vo flotile Ozbrojených síl nahradia ruské MiG-29, ktoré sme nedávno doručili na Ukrajinu.

Významná obnova vojenského letectva si však vyžaduje aj zásadnú rekonštrukciu existujúcej infraštruktúry. To v praxi znamená: potrebujeme nové hangáre, opravovne a rolovacie dráhy. Tie existujúce, ktoré boli vhodne pre stíhačky sovietskej výroby, totiž viac požiadavky pre moderné stíhačky nespĺňajú.

„To, že obstarávame stíhačky F-16, znamená absolútny posun do ďalšej úrovne nadzvukového letectva,“ vysvetľoval v polovici apríla štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer s tým, že americké stíhačky sú na inej bojovej úrovni ako ruské lietadla. „Ako keď prejdete z tlačidlového telefónu na smartfón. Tento krok si vyžaduje nové bezpečnostné opatrenia, infraštruktúru a ostatné veci, ktoré pre Migy neboli potrebné,“ ozrejmil.

Čítajte viac Slovenské Kocúrkovo: Sliač nie je pripravený na nové stíhačky F-16. Vláda zanedbala výstavbu hangárov

Nesplnenie aspoň minimálnych uprav, ktoré odporúča výrobca amerických stíhačiek, hrozí obmedzením prevádzky F-16. Bez oprav na letisku by tiež nebolo zabezpečené dodržanie záručných podmienok, upozorňoval rezort obrany ešte v októbri 2019. Vtedy sa na vládu prvýkrát dostal zámer obnovy letiska Sliač, kde nové americké stíhačky majú byť rozmiestené a obsluhované. Dodnes však neboli zrealizované ani tie minimálne úpravy, vyplýva z vyjadrení súčasného ministra obrany Naďa.

Za rok vraj stihnú

„Máme alternatívu jedna, ktorá je stále tá, že stíhačky pôjdu na letisko Sliač, pretože nie všetky z 33 projektov v rámci rekonštrukcie musia byť dokončené vtedy, keď prídu stíhačky. Minimálne požiadavky chceme mať splnené v budúcom roku, aby stíhačky mohli fungovať,“ načrtol víziu šéf rezortu. Niektoré veci, ako špecializovaná skúšobňa motorov, sa môžu realizovať potom, uviedol príklad.

Druhou možnosťou podľa neho je, že stíhačky bude možne dočasne umiestniť na letisku v Kuchyni. “Ono nemá ani nebude mať vybavenie, aby tam stíhačky F-16 mohli dlhodobo pôsobiť. Ale krátko pôsobiť môžu,” zdôvodnil.

Foto: SITA/AP, Capt. Mahalia Frost F-16, stíhačky Americká stíhačka F-16.

Ministerstvo obrany sa však spolieha na to, že potrebné úpravy budú dokončené ešte pred príchodom nových lietadiel. Do budúceho leta tak treba obnoviť priestory pre integrovaný systém protivzdušnej obrany NATO(NATINAMDS), zabezpečiť podmienky pre letecký výcvik pilotov a tiež splniť predpísané technické normy stanovené výrobcom F-16. Základná požiadavka už je splnená, uviedol rezort pre Pravdu.

„Minulý rok bola ukončená rekonštrukcia hangárov Husár pre parkovanie a obsluhu stíhacích lietadiel. Súčasťou realizovaných investícií je tiež množstvo stavebných a rekonštrukčných prác. Ide o komplexné rekonštrukcie zázemia ako sú napríklad ubytovacie kapacity na základni, kuchynsko-jedálenský blok, kancelárske priestory a tiež športoviská a regeneračné priestory,“ spresnila hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kakaščíková.

Primátorka Sliača Ľubica Balgová pre Pravdu uviedla, že informáciami o rekonštrukcii letiska nedisponuje. “Ide to v utajenom režime, my sa k tomu nedostaneme. Jediné, čo riešime, keď rekonštruujú alebo chcú rekonštruovať, je, že nám pošlú informácie o budovách, ktoré sú v našom katastri a to je všetko. Zatiaľ nám poslali dve,” povedala.

Rozsah opráv

Gajdošov plán rekonštrukcie letiska pozostával z rozšírenia existujúcich a vybudovania nových rolovacích dráh, výstavby nového vchodu na letisko od obce Sielnica, umývacieho zariadenia pre lietadlá, budovy skladovania a budovy dočasného úložiska munície.

Obnoviť sa tiež mal sklad náhradných dielov, trafostanica, hangár údržby, budovy pre parkovanie pozemných podporných prostriedkov a priestory pre integrovaný systém protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO.

V októbri 2019 ministerstvo obrany odhaľovalo náklady na projektovú prípravu a realizáciu na 55 milión eur vrátane DPH. Síce náklady na rekonštrukciu mali ísť zo štátneho rozpočtu, rezort ju chcel obstarávať v utajenom režime.

Čítajte viac Ministerstvo obrany chce na Sliači vybudovať stojisko za 6,5 milióna eur

Podľa Naďa však tieto plány zostali na papieri a do príhoda novej vlády, teda do v apríla 2020, sa na Sliači nerobilo nič. Projekt rekonštrukcie, ktorý schválila Pellegriniho vláda, označil za paškvil.

“Schválili dokument, ktorý nespĺňal ani požiadavky na to, aby mohli prísť stíhačky F-16 na letisko Sliač. Dali projekt za nejakých 50 miliónov eur a mysleli si, že to bude stačiť," kritizoval predchodcov dočasne poverený minister obrany.

Náklady rapídne rastú

Rezort preto v júli 2020 prehodnotil celý projekt modernizácie Sliača. Výdavky na obnovu stúpli na vyše 83 miliónov eur s DPH, projekt po novom sa realizovať na kľúč prostredníctvom agentúry NATO. „Skutočné realizačné náklady budú vychádzať až zo spracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby a z výsledku procesu obstarávania,“ uviedol vtedy rezort sa v materiáli.

Vlani vo februári ale zaznela už väčšia suma. Generálny riaditeľ sekcie majetku a infraštruktúry ministerstva obrany Ján Bučan zástupcom samospráv z okolia vojenskej základni povedal, že v najbližších rokoch do rekonštrukcie letiska pôjdu viac ako 100 miliónov eur. Dôvodom zdražovania je inflácia aj doplnenie ďalších projektov, vysvetľoval Naďov rezort.

„Bude realizované napríklad rozšírenie parkovacej plochy pre vozidlá, rekonštrukcia skladovacej a parkovacej plochy, vybudovanie stojiska stred, vybudovanie stojiska na nabíjanie a vybíjanie, prepojenie skladov paliva a ďalšie zvýšenie parametrov infraštruktúry,“ uviedlo príklady ministerstvo obrany. Ich realizácia bude kofinancovaná z prostriedkov NA­TO.

Člen mimoparlamentnej strany Hlas Peter Kmec ale upozornil, že teraz minister obrany hovorí o ešte väčších nákladoch na obnovu vojenského letiska. “Už tvrdíte, že cena bude 200 miliónov euro! Takže cena rekonštrukcie sa zvýšila štvornásobne. A to ste reálne ešte nezačali stavať,” uviedol politik. Predraženie označil za škandalózne a pripomenul, že väčšia časť prác, ktoré ministerstvo avizovalo ešte pred troma rokmi, doteraz neboli rozbehnuté.

Čítajte viac Naď: Rekonštrukcia letiska Sliač nebude mať vplyv na termín dodania F-16

Rezort obhajuje meškanie lehotami byrokratických procesov. „Rekonštrukčné práce sú závislé od viacerých faktorov, ako napríklad od dĺžky hodnotenia zo strany Úradu hodnoty za peniaze, od procesu verejného obstarávania ako projektovej dokumentácie tak realizácie a samozrejme od vydania stavebného povolenia,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa ministerstva obrany.

K sume rekonštrukcie za 200 miliónov eur sa rezort nevyjadril. V reakcii na otázku o štvornásobnom navýšení ceny zase poukázali na nevhodne pripravený projekt z dielne Petra Gajdoša. „Súčasné vedenie preto pripravilo rekonštrukciu infraštruktúry na letisku Sliač podľa odporúčaní výrobcu obstaranej leteckej techniky. Po nevyhnutnej rekonštrukcii sa navyše počíta aj obnovením civilnej prevádzky letiska, ktorú predošlá vláda nezmyselne zastavila,“ zhrnul rezort.

Primátorka Sliača Balgová na informácie o obnovení civilného letectva reagovala s prekvapením. „Informácie, ktoré my máme, sú o tom, že civilne letisko tam nebude. Ak bude, z môjho pohľadu to znamená, že bude nejaká zmena v rozmiestnení vojenského letiska. Ale nevieme zatiaľ o ničom, s nami nekomunikujú,“ uzavrela.