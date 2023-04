Doležal v Ide o pravdu: Nechceme vyšachovať Útvar hodnoty za peniaze, ale všetci sa pýtajú, kde sú diaľnice

Minister dopravy Andrej Doležal bojuje o presadenie zákona, ktorý dokáže urýchliť stavbu niektorých úsekov diaľnic. Po vete prezidentky sa už schválená novela vracia do parlamentu. Pôvodne ho schválilo až 137 poslancov. Minister dopravy v relácii Ide o pravdu vysvetľuje, prečo je zmena zákona potrebná a ako to vyzerá so stavbou diaľnic na Slovensku, čo ich brzdí a ako ich pohnúť ďalej.

VIDEO: Pozrite si debatu Petra Bielika a Andreja Doležala v relácii Ide o pravdu.

S každým ďalším dňom, týždňom či rokom náklady na stavbu diaľnice rastú. Ak chceme robiť ďalšie štúdie, tak si musíme byť istí, že benefity z toho, že stratíme čas ďalším posudzovaním, budú podstatne vyššie ako pri pôvodnom riešení. Ako príklad uviedol prepojenie diaľnic D1 a D4.

„Vráťme sa o pár rokov späť, keď možno v dobrej viere prišlo k zmene technického riešenia, z dôvodu protestu aktivistov, environmentalistov – to je jedno, rešpektujme to – a prišlo k zmene technického riešenia, ktoré na konci dňa, a dnes to vidíme, zmarilo benefity tej veľkej investície celej stavby D4/R7, lebo nemá križovatku s D1. Keby to bývali vtedy vedeli, čo to rozhodnutie spôsobí, aké až nevyčísliteľné škody, verím, že sa zapracuje na tom, aby sa ponechalo pôvodné riešenie… A niečo podobné v ružovom hovorím teraz,“ povedal Doležal.