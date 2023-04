Budaj: Slovensko je infikované propagandou. Pellegrini avizoval skoré spojenie sa s Dobrou voľbou

Dodal, že je Slovensko infikované propagandou. Budaj v rámci spojenectva s Kresťanskode­mokratickým hnutím (KDH) stojí za mladým premiérom, a verí, že sa Demokrati spoja. Predseda strana Hlas Peter Pellegrinii je zvedavý, aké bude Budajove odtrhnutie sa od Matoviča, ktorý sa vyjadril, že celá strana Demokrati bol jeho výmysel.

Pellegrini informoval, že sa plánujú spojiť so stranou Dobrá voľba, v krátkom období s predsedom Tomášom Druckerom oznámia spojenie týchto strán a zánik Dobrej voľby a posilnenie strany Hlas o šikovných ľudí. Šéf envirorezortu by bol rád, ak by strana Hlas dovŕšila odtrhnutie od strany Smer a nezahrala len falošnú hru.

Čítajte viac Ficovi sa podarilo pred voličmi očierniť Pellegriniho. Smer víťazí aj preto, lebo Hlas zaspal na vavrínoch

Budaj: Zbúrať Rázsochy nebolo správne

Plán obnovy dáva šancu postaviť druhú veľkú nemocnicu v hlavnom meste. Premiér aj štátny tajomník zdravotníctva robia všetko preto, aby sa termín dodržal, uviedol ďalej Budaj. Dodal, že si nemyslí, že bolo správne nemocnicu Rázsochy zbúrať.

Šéf envirorezortu tvrdí, že opozícia uvíta, ak sa termín nedodrží, no on verí, že aspoň skelet bude stáť. Pellegrini je názoru, že z plánu obnovy nemocnica Rázsochy nikdy postavená nebude. Podla jeho názoru nová vláda bude musieť posunúť termín a taktiež urobiť isté posuny v pláne z obnovy. „Je dôležité, aby sa Rázsochy postavili zo štátneho rozpočtu a plán obnovy treba použiť na okamžité zlepšenie zdravotnej starostlivosti a nečakať na skelet, ktorý do roku 2026 nebude," upresnil Pellegrini.

Čítajte viac Slováci sa kontaminovanej múky nemusia báť, ubezpečuje Budaj

Predseda strany Hlas ďalej uvádza, že nie je možné, aby v 21. storočí nebola u každého občana Slovenska pitná voda. „Minister Budaj, ja dúfam, že raz vás budú vyšetrovať za to, čo ste spôsobili pri ohrození podzemných vôd na Žitnom ostrove a nepokračovali ste v uzavretí toxickej skládky vo Vrakuni," podotkol Pellegrini.

O vrakunskom projekte Budaj uviedol, že nebol vyvlastnený a vlastnícke práva nepustia. „Nemôžem nakupovať podľa trhu, lebo sú na to predpisy. Vyvlastnenie pozemkov sa nepodarilo, vlastníci sa odvolali na najvyšší súd a vyhrali. Bolo to babrácky pripravené a nevyvlastňoval sa majetok, ale iba nájom. Výsledkom je, že dnes nemáme pozemky pod vrakunskou skládkou a proces, ktorý sa chystal v minulosti, bol zbabraný. Napravím to, vrakunská skládka sa pohne a bude to efektívne," uzavrel Budaj.