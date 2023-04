Ukáž, čo máš. Verejní funkcionári majú už len týždeň na oznámenie majetkových pomerov

Verejní funkcionári musia podať oznámenie o majetkových pomeroch do 30. apríla. Majú tak čas už len do konca týždňa.

Za nepodanie oznámení v lehote im hrozia pokuty. Predseda Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií Boris Susko (Smer-SD) preto pripomína funkcionárom túto ich povinnosť a upozorňuje na lehotu.

„Chcel by som upozorniť všetkých verejných funkcionárov, ktorí sú buď menovaní v ústavnom zákone, alebo spadajú pod písmeno zc) zákona, teda všetci, ktorých do funkcie buď navrhoval, alebo ustanovil štát alebo právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, títo všetci sú verejní funkcionári, že sú povinní do 30. apríla každého kalendárneho roka podať oznámenie verejného funkcionára o majetkových pomeroch,“ upozornil Susko.

Zdôraznil, že ak nepodajú oznámenie včas, hrozí im sankcia jedného mesačného platu verejného funkcionára za predchádzajúci kalendárny rok. Ak v predchádzajúcom roku nemal funkcionár príjem z takejto funkcie alebo bol nižší ako priemerná mzda, tak je pokuta vo výške priemernej mzdy.

Verejní funkcionári oznámenie podávajú na tlačive, ktoré je zverejnené na webe NR SR. Rovnako je na stránke zverejnené metodické usmernenie.

Povinnosť podať oznámenie o majetkových pomeroch sa podľa zákona týka prezidenta SR, poslancov NR SR, členov vlády, štátnych tajomníkov, vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, sudcov Ústavného súdu SR, predsedu a podpredsedov Najvyššieho súdu SR, členov Súdnej rady SR, generálneho prokurátora či verejného ochrancu práv. Rovnakú povinnosť majú napríklad aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, rektori verejných vysokých škôl či šéfovia Železníc Slovenskej republiky.

Ako už pripomenul Susko, podať ho musia aj verejní funkcionári, ktorých do funkcie nominoval štát alebo právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu.