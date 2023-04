Kollár: Keby sme za každé voľby dostali 500 eur, dôchodky budú o rok polovičné. Parlament sa venuje bludom, tvrdí Pellegrini

Líder strany Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár počíta s tým, že návrh šéfa OĽaNO Igora Matoviča na odmenu 500 eur vo voľbách sa prerokuje na najbližšej schôdzi Národnej rady. Myslí si však, že Slovensko si také niečo dovoliť nemôže. "Keby tam bolo len tých 500 eur, ale máme tam sliepky, porno, petardy. Ľudia od nás očakávajú riešenia a my tam máme 150 bludov," skonštatoval k programu rokovania parlamentu predseda strany Hlas Peter Pellegrini.

Pellegrini tvrdí, že ak by bol šéfom parlamentu on, návrh na odmenu 500 eur vo voľbách by na schôdzu nezaradil.

Boris Kollár ku možným koaličným partnerstvám či návrhu na odmenu 500 eur za účasť na voľbách

„Tento štát potrebuje šetriť každú korunu. Ísť voliť je právo, nie povinnosť. Prečo by som ja alebo ministri mali dostať 500 eur za to, že prídeme voliť?“, pýta sa Kollár.

Myslí si, že takýto krok je diskriminačný voči ďalším voľbám. Ako príklad uviedol voľby do Európskeho parlamentu či prezidentské voľby. Štátnu pokladnicu by také niečo podľa jeho slov vyšlo na miliardy eur. „To sa nedá, to je proste nezmysel“ skonštatoval k návrhu Kollár.

Dodal, že každá strana je už teraz v kampani a asi príde s nejakým populistickým návrhom či bombastickým nápadom, ktorý sa bude ľuďom páčiť. „Keby ľudia dostávali za každé voľby 500 eur, tak o rok budú dôchodky polovičné, rodičia budú musieť deťom platiť stredné školy a možno sa zrúti aj zdravotná starostlivosť a ľudia si budú musieť každú operáciu platiť,“ uviedol Kollár.

Koľko by stáli voľby v roku 2020? Odvolilo 2 916 840 ľudí (účasť zhruba 65 percent), podľa Matovičovho návrhu by sa na odmeny stáli štát takmer 1,5 miliardy eur.

Pokiaľ by vtedy k urnám pristúpilo všetkých 4 432 419 opráv­nených voličov, tak by štát musel vyplatiť vyše 2,2 miliardy eur.

Kollár zároveň priblížil, že do programu schôdze NR SR zaradí najprv vládne návrhy zákonov, nasledovať budú návrhy v druhom a treťom čítaní. Následne v rámci grémia vyberú tri-štyri návrhy každej strany. „Populizmus dáme úplne na koniec. Veľmi ľahko sa môže stať, že sa parlament rozhodne, že to sekne pri šesťdesiatke normálnych zákonov a to ostatné sa odhodí na ďalšiu schôdzu,“ povedal Kollár.

Pellegrini s Kollárovou „taktikou“ vytvorenia programu súhlasí. Evidujte tiež myšlienku na zvolanie mimoriadnej schôdze, ktorá by riešila návrhy zákonov k zdražovaniu potravín.

Zastropovanie cien potravín označil Kollár za podvod na občanoch. Pellegrini reagoval, že Kollár ako predseda parlamentu mal preto navrhnúť prezidentke Zuzane Čaputovej odvolanie dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. „Nestačí ho len tieto sprostosti nechať robiť,“ poznamenal.