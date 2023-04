Najvyššiu dôveru má stále Čaputová, na opačnom konci Sulík, Matovič a Danko

Najvyššiu dôveryhodnosť spomedzi politikov má prezidentka Zuzana Čaputová. Dôveruje jej 41 percent opýtaných, nedôveruje 48. Najmenšiu dôveru získal predseda SNS Andrej Danko, a to sedem percent. Nedôveruje mu 57 percent opýtaných. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Median, ktorý sa realizoval od 6. marca do 2. apríla na vzorke 1057 respondentov.