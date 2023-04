Ďalší Matovičov populistický návrh: Znížiť plat Čaputovej. Prezidentka o to sama požiadala

Jej hovorca Martin Strižinec pre TASR uviedol, že už v septembri 2022 Čaputová požiadala premiéra Eduarda Hegera, aby pri príprave rozpočtu zvážil zníženie jej platu.

„Prezidentka nebude reagovať na mediálne výzvy poslancov a nebude vstupovať do straníckych kampaní na podporu rôznych poslaneckých návrhov na poslednú chvíľu,“ skonštatoval Strižinec pre TASR.

Prezidentka sa k výške svojho platu vyjadrila v septembri minulého roka v liste premiérovi Hegerovi, v ktorom ho požiadala, aby pri príprave štátneho rozpočtu zvážil zníženie jej prezidentského platu o výšku, ktorú uzná „za vhodnú a primeranú aktuálnej ekonomickej situácii v krajine“. Zároveň žiadala, aby toto zníženie reflektoval v legislatívnej úprave platov ústavných činiteľov. „Politici OĽANO mali teda dostatok času na návrh prezidentky zreagovať. Prezidentka k tomu nepotrebovala žiadne verejné výzvy ani tlačové konferencie,“ doplnil jej hovorca.

Matovič na pondelkovej tlačovej konferencii informoval o extrémnom zvýšení platov poslancov i prezidentky v roku 2023. Chce preto na májovú schôdzu zaradiť návrh, ktorým by sa v druhom polroku znížili platy tak, aby boli v rovnakej sume ako v roku 2022. Verí, že návrh poslanci prerokujú, hoci nebude predložený v súlade s rokovacím poriadkom. OĽANO vyzýva poslancov a prezidentku, aby verejne podporili zmrazenie platov.

Matovič: Taký plat si nezaslúžia

„Áno, budeme lámať cez koleno rokovací poriadok, je to taktiež zákon. Hovorí, že akýkoľvek zákon má byť predložený aspoň 15 dní pred začiatkom (parlamentnej) schôdze, aby sa s ním mohli poslanci oboznámiť," povedal Matovič a dodal, že poslanci majú morálnu povinnosť toto porušenie rokovacieho poriadku schváliť, pretože z toho budú mať osoh ľudia. „Keby sme ponechali zvýšenie bez akejkoľvek korekcie, v čistom by sa platy navýšili na približne 5 500 eur," vysvetlil líder OĽaNO. Zároveň si myslí, že väčšina poslancov si takýto plat nezaslúži.

Matovič ďalej vysvetlil, že v prípade schválenia novely zákona by sa platy politikov zmrazili od 1. júla. „Dovtedy prebehne šesť zvýšených platov podľa platného zákona, to už nemáme ako ovplyvniť, a teda šesťkrát bude poslancom vyplatených 837 eur navyše a na základe predloženého zákona by sa plat na ďalších šesť mesiacov znížil o 837 eur," vysvetlil líder OĽaNO.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš sa niektorým poslancom v Národnej rade SR nestačí čudovať. „Sú tam poslanci, ktorí za celé volebné obdobie nepovedia ani jedno slovo, nechodia na schôdze parlamentných výborov a tí, ktorí nepredložili ani jeden poslanecký návrh. Dnes zistíme, že poslancovi sa ide zvýšiť plat o 837 eur a po novom to bude vo finále predstavovať 6 651 eur mesačne. V parlamente vidíme poslancov, ktorí si svoju robotu nerobia dobre, nemyslím si, že by sme mali mlčať," uviedol. OĽaNO zároveň vyzvalo prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby verejne podporila iniciatívu hnutia a pomohla presadiť zmrazenie jej platu a platov poslancov. Podľa Šipoša sama prezidentka uzná, že k svojmu 14-tisícovému platu nepotrebuje ešte navyše 2 568 eur.