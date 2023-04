SaS vyzýva Protimonopolný úrad, aby zopakoval výberové konanie na podpredsedu

Výberové konania do vedenia PMÚ podľa šéfa liberálov Richarda Sulíka neustále sprevádzajú problémy. „Tento úrad, ktorý má chrániť hospodársku súťaž, odhaľovať kartely a má právomoc rozhodovať o miliónových pokutách či vylúčiť firmy zo súťaží, by mal mať vo vedení transparentne zvolených odborníkov. Problém však vidíme v aktuálnom výberovom konaní na podpredsedu úradu, do ktorého sa prihlásil len jeden kandidát – Peter Demčák,“ konštatoval Sulík.

Strana v tejto súvislosti pripomenula, že Demčák ešte z pozície experta mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) veľmi aktívne kritizoval proces výberu predsedu PMÚ koncom roka 2021. Do TIS pritom nastúpil tesne pred uplynutím mandátu bývalého predsedu PMÚ v septembri 2021 a odišiel ihneď po zrušení výberového procesu na tento post v marci 2022.

„Výberový proces bol riadený Úradom vlády (ÚV) SR. Peter Demčák takmer okamžite po výberovom procese na predsedu PMÚ, ktorý aktívne kritizoval, nastúpil na ÚV SR a zastáva tam vedúcu – riaditeľskú pozíciu,“ priblížila SaS.

Čítajte aj Saska predstavila svoj zdravotnícky tím, povedú ho Cigániková a Szalay

Demčák v minulosti podľa strany kritizoval, že sa do súťaže prihlásil len jediný kandidát. V súčasnosti je pritom jediným kandidátom na podpredsedu PMÚ. Takisto apeloval na to, aby boli členmi výberovej komisie aj zástupcovia mimovládnych organizácií, teraz v nej však nie je ani jeden zástupca z tohto prostredia, konštatovala v stanovisku SaS. Strana sa tiež odvoláva na podnet z prostredia PMÚ, podľa ktorého štyria z päťčlennej výberovej komisie môžu byť známi či priatelia tohto kandidáta.

SaS vzhľadom na tieto okolnosti vyzýva PMÚ, aby sa výber na podpredsedu úradu zopakoval. „Jednak preto, že výber nevygeneroval súťaž, ale najmä preto, že o výbere sú pochybnosti z hľadiska transparentnosti a férovosti, čo vláda presadzuje ako kľúčovú agendu. Zároveň týmto verejne vyzývame členov výberovej komisie, aby sa vzdali členstva vo výberovej komisii alebo vopred písomne deklarovali, či existuje, vzhľadom na osobné vzťahy s jediným kandidátom, konflikt záujmov,“ dodal Sulík.

PMÚ ale kritiku odmietol. „Výberové konanie na podpredsedu Protimonopolného úradu SR je podľa nášho názoru nadštandardne transparentné a ide významne nad rámec požiadaviek zákona týkajúcich sa výberu podpredsedu úradu,“ reagovala pre TASR hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská. Skutočnosť, že do výberového konania sa prihlásil iba jeden záujemca nie je podľa PMÚ ideálna, no mesačnú lehotu na predkladanie prihlášok označil úrad za dostatočnú.

PMÚ aj jeho predseda podľa Oľšavskej urobili maximum pre to, aby bol priestor prihlásiť sa do tejto funkcie čo najširšiemu počtu uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované predpoklady. „V tomto smere by sme radi zdôraznili, že post podpredsedu úradu vyžaduje odbornú a skúsenú osobu, pričom oblasti hospodárskej súťaže sa v SR venuje relatívne úzky okruh špecialistov. Z tohto dôvodu nemožno očakávať, že sa o túto pozíciu bude uchádzať veľký počet kandidátov,“ dodala.

Na kritiku SaS zareagovala aj členka komisie Daniela Zemanovičová. „Bola som menovaná za členku výberovej komisie. Hneď po oboznámení sa s tým, že kandidátom je JUDr. Peter Demčák, som sa z výberového konania vylúčila,“ uviedla Zemanovičová. Oľšavská spresnila, že k vzdaniu sa členstva došlo už 19. apríla, teda pred zverejnením tlačovej správy strany SaS. „V prípade ostatných členov výberovej komisie nám nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by ich vylučovali z rozhodovania o prihlásenom kandidátovi,“ dodala Oľšavská.