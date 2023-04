Po 20 rokoch čaká Slovensko letná kampaň. Komu pomôže? Zažili ju Fico aj Dzurinda, Matovič už nabehol do regiónov

Poslednú letnú kampaň zažilo Slovensko pred vyše 20 rokmi. Víťazom sa síce stalo Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) Vladimíra Mečiara, no vládu skladal Mikuláš Dzurinda a jeho SDKÚ. Vo voľbách v roku 2002 zároveň prvýkrát kandidoval Smer na čele s Robertom Ficom. Letné kampane sú už tradične známe výjazdmi do regiónov, mítingami či stretnutiami s občanmi. Z lídrov súčasných strán s nimi majú skúsenosti Dzurinda a Fico.

Oficiálna časť kampane sa zrejme začne koncom mája, kedy má predseda parlamentu Boris Kollár v pláne predčasné voľby vyhlásiť, no väčšina strán už s kampaňou začala. Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič rozbehol sériu diskusií „bez ochranky“ v mestách po celom Slovensku, lídri predstavujú svoje tímy a niektorí už majú bilbordy.

Sulík spomína na začiatky: Facebook bol pekelnou novinou a Droba fičal na Nokii

Mítingy, stranícke piesne a bicykle

Do politického boja sa vrátil aj Dzurinda so stranou Modrí, ktorý si rovnako, ako Fico, letnými kampaňami prešiel. Zatiaľ však o Dzurindovom projekte veľa nepočuť, aj keď mal byť pôvodne jednou z hlavných tvárí veľkého spájania.

Letná kampaň má svoje výhody aj nevýhody. Ktorým stranám by mohla pomôcť?

Slovensko zažilo kampaň počas prázdninových mesiacov pred voľbami v rokoch 1994, 1998 a 2002, pričom Smer sa prvýkrát volieb samostatne zúčastnil v roku 2002.

Mečiar vytiahol modelky a svetové celebrity. Dva týždne pred voľbami v roku 1998 si pri otváraní diaľničného úseku pri Ilave zatancoval s nemeckou topmodelkou Claudiou Schiffer a za veľkého potlesku prizerajúceho sa davu ju zdvihol do náručia.

Okrem toho prišlo Mečiara podporiť viacero celebrít vrátane francúzskeho herca Gérarda Depardieua, herečky Ornelly Muti či Claudie Cardinale. Tieto návštevy stáli takmer 50 miliónov slovenských korún. Okrem toho nechal vlajku HZDS vyniesť horolezcami na vrchol Mount Everestu.

Dzurinda bol známy behom a svojím bicyklom, ktorý zvykol pred voľbami vytiahnuť. V polovici júla pred voľbami v roku 2002 využila SDKÚ počas majstrovstiev vo vodnom slalome dunajskú hrádzu na predvolebný míting. Dzurindu v modrom tričku s logom strany prišiel podporiť aj vtedajší rakúsky kancelár Wolfgang Schüssel.

Máte v pláne zúčastniť sa prípadných letných stretnutí či mítingov s politikmi v rámci kampane? Áno, chodieval/a som aj v minulosti. Áno, politici by mali chodiť po regiónoch častejšie. Nie. Neviem, záleží od aktuálnej situácie. Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie. 72,1% Áno, chodieval/a som aj v minulosti. 11,8% Áno, politici by mali chodiť po regiónoch častejšie. 8,8% Neviem, záleží od aktuálnej situácie. 7,4%

V roku 2012 už vymenil bicykel čiastočne za vlak. Na trase medzi Bratislavou a Michalovcami mali cestujúci možnosť rozprávať sa s Dzurindom. Pred tohtoročnými predčasnými voľbami plánuje v takejto kampani pokračovať. „Budú aj dedinské behy a budú aj iné veci. Pôjdeme medzi ľudí,“ povedal Dzurinda. Okrem toho plánuje využiť aj nové možnosti.

zväčšiť Foto: Profimedia Smer, bilbord, 2002, predvolebná kampaň Júl 2002. Strana Smer predstavila nový bilbord v predvolebnej kampani s názvom Do EÚ, ale nie s holými zadkami. Na plagáte boli holé zadky, ktoré zaujali mnohých okoloidúcich.

„Ja som prebicykloval celé Slovensko, sociálne siete za mňa neboli. Keď mi Mečiar zakázal chodiť do Slovenského rozhlasu a televíziu, sadol som na bicykel,“ uviedol bývalý premiér ešte pri predstavovaní Modrej koalície. „Dnes nemusím prebicyklovať celé Slovensko. Pochopil som, aj keď som stará škola, že toto je ohromný priestor, ktorý sa dá využiť. Šetrí to čas aj peniaze,“ dodal.

Fico spustil turné „Za 80 dní okolo Slovenska“ a jeho kampaň sa vyznačovala podobne ako dnes, útokmi voči jeho oponentom. Súčasťou predvolebnej kampane Smeru v Košiciach bolo aj niekoľko špeciálnych bicyklov, ktorými jazdili po meste brigádnici z radov študentov a zároveň rozdávali propagačné materiály a sladkosti. Na prívese za bicyklom bol z jednej strany nalepený plagát Roberta Fica, z druhej strany Moniky Beňovej.

Foto: TASR, archív Vladimír Mečiar, Claudia Schiffer, diaľnica, Ilava, volebná kampaň 1998 September 1998. Bývalý premiér Vladimír Mečiar si na otváranie diaľničného úseku pri Ilave 10. septembra 1998 pozval nemeckú topmodelku Claudiu Schiffer.

Typické boli jednoduché heslá ako „Víťazne do volieb“, „Voľte budúcnosť!“ či „Ďakujeme, že nevolíte druhého Mečiara“. Fiaskom však skončil jeden zo sloganov na bilboardoch HZDS „Krajina tvojho srdca“, kde však boli miesto tatranskej prírody zobrazené švajčiarske Alpy.

Plusom je počasie, mínusom dovolenky

Nechýbala ani zábava pred dospelých a deti, rozdávanie drobných propagačných materiálov, kontaktná kampaň, kedy sa lídri stretávali so sympatizantmi v obciach a mestách po celom Slovensku, občerstvenie zdarma, spoločný spev straníckej piesne či vystúpenie hudobnej skupiny. Niektoré strany ako napríklad SMK, KDH, SDKÚ či HZDS sa svojich voličov pokúšali získať aj na trhoviskách či v pohostinstvách. Lídri sa s ľuďmi objímali, podávali si ruky a Mečiar rozdával aj podpisy.

Kollár o spolupráci s inými: Každý má právo na reparát

Na mítingy väčších strán v krajských centrách chodievali stovky ľudí. Je nesporné, že letné kampane majú pre lídrov isté výhody. Kampaň môže byť voľnejšia a politici ju zvykli viesť odľahčene a menej formálne. Do karát im hrá aj počasie, ktoré je pre terénnu kampaň ako stvorené. Politici sa na rôznych podujatiach dostanú so svojimi voličmi do priameho kontaktu.

Foto: Profimedia Mikuláš Dzurinda, SDK, Peter Šťastný September 1998. Záverečná časť cykloturistickej výpravy SDK s Dzurindom, ktorú podporoval aj bývalý hokejový reprezentant Peter Šťastný (vpravo).

„Takmer v každej obci sa cez leto koná nejaký miestny kultúrny sviatok, festival, varenie guľášu či halušiek. Ak usporiadatelia pustia politikov na tieto dedinské zábavy, majú postarané o publikum,“ uviedol pre Pravdu politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík.

Podľa Gabriela Tótha z PR a digitálnej agentúry Katedra komunikácie môže byť na druhej strane problémom nižší záujem. „Ľudia budú počas prázdnin na dovolenkách alebo budú mať „letnú náladu“, počas ktorej nebudú chcieť riešiť politiku ako takú,“ myslí si.

Okrem toho sa budú podľa politológa zo Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraja Marušiaka ťažšie vyberať aj témy, keďže sa leto spája s „uhorkovou sezónou“. „Myslím, že september bude z hľadiska volieb skutočne vysoko intenzívny,“ uviedol Marušiak.

Matovič je už v regiónoch

Môžú mať pamätníci letných kampaní výhodu? Za posledných 20 rokov sa doba zmenila a podľa Štefančíka ročné obdobie nemá vplyv na to, o aké meno politika ide. „Ide skôr o to, kto z tých politikov dokáže uveriteľne komunikovať s občanmi,“ uviedol Štefančík. „Terénna kampaň je len jedným z nástrojov a zďaleka nie dominantný, teda voľby rozhodnú iné faktory,“ skonštatoval Tóth.

Foto: Martin Počátko, Pravda Igor Matovič na debate v Michalovciach Igor Matovič na debate v Michalovciach

Istú výhodu však majú väčšie strany, ktoré môžu flexibilnejšie cestovať po Slovensku a disponujú väčšími financiami, ktoré dostali na základe výsledkov z predošlých volieb. „Väčšie strany si môžu dovoliť realizovať aktivity na regionálnej úrovni, kde majú dostatok aktivistov. No máme aj strany, ktoré sa ledva do konca leta dokážu skonsolidovať. Určite sú to projekty Mikuláša Dzurindu a Eduarda Hegera,“ skonštatoval Marušiak.

Matovič predstavil „kontroverzný“ plán B. Budeme drahá nevesta, bude to stáť presne 500 eur

Na letnú „kampaňovú“ vlnu jednoznačne nabehol Matovič, ktorý organizuje debaty v regiónoch, ktoré naživo vysiela aj na sociálnej sieti. Práve v kontaktnej kampani je Matovič doma. Podľa Marušiaka sa začína dostávať z pásma ohrozenia. „V tomto smere predstavuje génia. Málokto sa dokáže tak ľahko situovať do pozície aktéra, ktorý nenesie žiadnu zodpovednosť za tri roky vlády, v ktorej bol predsedom a potom podpredsedom,“ uviedol Marušiak.

Pokiaľ však existuje na Slovensku nejaká strana, ktorá rozmýšľa o vstupe do koalície s OĽaNO na čele s Matovičom, tak sa zrejme bude opakovať súčasná situácia. „Počas celého svojho pôsobenia v politike Matovič nedokázal udržať jednotu svojho klubu a prispel k paralýze vlády Ivety Radičovej, svojej vlastnej vlády i vlády Eduarda Hegera,“ myslí si politológ SAV.

Podľa Štefančíka budú mať debaty v regiónoch zrejme vplyv na aktuálne preferencie OĽaNO. „Ale to isté o chvíľu budú robiť aj ostatné strany, takže výhoda z náskoku sa môže časom stratiť,“ myslí si, no neočakáva, že v prípade OĽaNO nastane také prekvapenie ako v minulých voľbách. „V porovnaní s rokom 2020 panuje na Slovensku momentálne nálada nahrávajúca skôr stranám ako je Smer alebo Hlas,“ uviedol Štefančík.

Vláda „chaosu“ vs. vláda „mafie“?

Každá kampaň má svoje nosné témy a ani tá tohtoročná nie je výnimkou. Podľa Marušiaka sa však tematicky letné kampane spred dvadsiatich rokov v porovnaní s tými „neletnými“ neodlišovali. „Politický vývoj vo svete, ale i na Slovensku je nepredvídateľný, preto môžeme zažiť všelijaké prekvapenia,“ uviedol.

Pellegrini: Robím politiku, aby sa nikto nehanbil s Hlasom rokovať po voľbách

Spoločnosť je po pandémii, vojne a krízach polarizovaná a v spoločnosti i medzi politikmi chýba slušný dialóg. Témy pre nadchádzajúce voľby sa budú formovať v nasledujúcich týždňoch. Aj keď sa to aktuálne odhaduje ťažko, podľa odborníkov môže ísť napríklad o potravinovú infláciu či vojnu na Ukrajine. „V každom prípade populistické strany budú zakladať svoje komunikačné stratégie na vyvolávaní strachu, nenávisti, obáv, frustrácie. A z čoho byť viac frustrovaný, ak nie z cien potravín, a z čoho mať väčšia obavy, než z narukovania do rusko-vojenského konfliktu,“ myslí si Štefančík.

zväčšiť Foto: Profimedia Robert Fico, 2002, Rakytovce, predvolebná kampaň August 2002. Fico počas futbalového zápasu, ktorý sa konal v rámci predvolebnej kampane v obci Rakytovce pri Banskej Bystrici.

Podľa Marušiaka sú z dnešného hľadiska témy dané. „Inflácia, energetická kríza a nedostatočná odpoveď vlády, otázky kriminalizácie opozície,“ uviedol s tým, že strany z opačného politického spektra zas budú svojich súperov obviňovať z korupcie s narážkami na návrat „vlády mafie“. „Nepochybujem, že kampaň bude špinavá,“ myslí si Marušiak.

„Nepovedal by som, že jazyk bude vulgárnejší. Isto, ak sa niekto dlhodobo vyjadruje ako štamgast štvrtej cenovej, napríklad Ľuboš Blaha, Robert Fico či Igor Matovič, rovnaký ostane aj počas volebnej kampane. Ale nemyslím si, že človek na úrovni začne teraz používať komunikačný manuál Ľuboša Blahu,“ zhodnotil Štefančík.

Foto: Profimedia Smer, Robert Fico, 2002, Monika Beňová, predvolebná kampaň Júl 2002. Súčasťou predvolebnej kampane Smeru v Košiciach bolo aj niekoľko špeciálnych bicyklov, ktorými jazdili po meste brigádnici z radov študentov a zároveň rozdávali propagačné materiály a sladkosti. Na prívese za bicyklom bol z jednej strany nalepený plagát Roberta Fica, z druhej strany Moniky Beňovej.

Kampaň bude podľa Štefančíka vulgárnejšia metódami, ktoré sa v kampani môžu vyskytnúť. „Zámerné vyvolávanie strachu, šírenie hoaxov, používanie konšpiračných teórií a samozrejme aj z kontextu vytrhnutých „tajných“ nahrávok. Práve mierou klamstva a negatívne ladených emócií môže byť táto kampaň iná ako tie pre ňou,“ skonštatoval.

No a na dva tábory sú rozdelení aj politici. Na jednej strane stoja lídri bývalých koaličných strán, na tej druhej bývalý trojnásobný premiér Fico, Hlas Petra Pellegriniho, SNS Andreja Danka či strany krajnej pravice. No a niekde v strede pláva líder hnutia OĽaNO Igor Matovič, ktorý sa dištancuje takmer od každého a politici sa opatrne začínajú na oplátku dištancovať aj od neho.

Boj medzi Smerom a Hlasom

Boj bude v lete prebiehať aj medzi Smerom a Hlasom, keďže obe strany cielia na rovnakého voliča a Fico si tých svojich snaží pritiahnuť od Pellegriniho späť. Líder Smeru je v kampaniach zbehlý a vie, čo na voličov funguje. Prvé voľby, v ktorých sa Fico snažil voličov osloviť už na čele vlastnej strany, sa konali v roku 2002. Kampaň Smeru bola vtedy vnímaná ako najkontroverznejšia a napriek tomu, že sa staval do ostrého protikladu proti Dzurindovi a strane ANO Pavla Ruska a používal emócie a radikálnejší prejav, Smeru sa nepodarilo udržať si svojich stúpencov.

Fico v Ide o pravdu: Slovensko bude v júni v hroznom stave, v septembri v katastrofálnom

Kým ešte v augustovom prieskume Focusu z roku 2002 bol na prvom mieste zo ziskom takmer 19 percent, po voľbách skončil Smer na treťom mieste, pričom ho podporilo necelých 13,5 percenta voličov. V podobnej situácii by sa teraz mohol ocitnúť aj Hlas Petra Pellegriniho, ktorý sa od svojho vzniku takmer tri roky držal v prieskumoch na prvom mieste. Jednotkou v posledných prieskumoch je už Smer.

Napokon Ficovi sa už raz v predčasných voľbách podarilo zvalcovať pravicu, keď využil nepriaznivú situáciu a frustrovaného voliča a zostavil jednofarebnú vládu. Tóth nepredpokladá, že by sa podobný výsledok, ako v roku 2012, zopakoval v septembrových voľbách, keďže voliči Smer a Hlasu sa prekrývajú. „Taktiež nie je isté, či sa nová vláda bude lámať na Hlase, keďže súčasné preferencie sa môžu po vzore minulých volieb ešte výrazne meniť,“ myslí si odborník z digitálnej agentúry.

Čítajte viac Smer valcuje Hlas. Kým Pellegrini zmätkuje, Fico zaútočil a berie mu voličov

Podľa Marušiaka sa môže aj teraz stať, že sa Smeru podarí získať viac ako 25 percent. „Veľa strán z tzv. pravice balansuje na pokraji zvoliteľnosti. Veľa bude záležať teda od miery fragmentácie voličských hlasov a od toho, ktoré strany sa ocitnú pod hranicou päť percent,“ uviedol.

„Napokon Hlas čelí tlakom z dvoch strán – zo Smeru, kde by radi určovali jeho politiku a snažia sa túto stranu voličsky „vytunelovať“, čo je logické, keďže súperia o podobný elektorát, ale aj zo strany pravice,“ dodal Marušiak na margo strán bývalých spojencov.

Podľa Štefančíka je väčšia pravdepodobnosť, že sa hlasy rozdelia, aj keď nie rovnakým dielom. „Majú spoločnú DNA a upozorňujú na rovnaké problémy. Len s tým rozdielom, že Fico to robí vulgárnejším a primitívnejším jazykom. Obaja sú však komunikační majstri, sú autentickí, takže pre nejedného voliča uveriteľnejší,“ myslí si.