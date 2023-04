Smer zvoláva mimoriadnu schôdzu parlamentu k cenám potravín

„Keďže Národná rada má rokovať o takmer 200 bodoch, počnúc mačkami, psami a neviem čím všetkým a dôležité návrhy zákonov by buď vôbec neboli prerokované, alebo by sa dostali na rad až niekedy na konci mája, tak sme sa rozhodli využiť inštitút mimoriadnej schôdze Národnej rady,“ povedal Fico. Návrh v utorok doručili do podateľne Národnej rady SR.

Na programe mimoriadnej schôdze by mali byť podľa Fica návrhy, ktoré sa zaoberajú cenovou legislatívou a tiež návrh zákona, ktorý by odpustil prvovýrobcom na pol roka odvody za zamestnancov. Tak by zamestnávatelia ušetrili okolo 25 % personálnych nákladov. „Náklady pokiaľ ide o štátny rozpočet nie sú veľké, je to okolo 39 – 30 miliónov eur,“ dodal Fico.

Návrhy podľa šéfa Smeru vznikli ako výsledok odbornej aj politickej diskusie medzi predstaviteľmi strany a predstaviteľov prvovýrobcov, potravinárov a obchodníkov. Na stretnutí bol prítomný aj predseda pôdohospodárskeho výboru parlamentu Jaroslav Karahuta (Sme rodina). Fico avizoval, že súčasťou návrhu je aj požiadavka na vládu, aby k týmto poslaneckým návrhom predložila návrhy na skrátené legislatívne konanie.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v utorok potvrdil, že je o zámeroch Smeru informovaný. „Myslím, že to podajú dnes, tým pádom to zaradím pred májovou schôdzou a pôjde to (budúci, pozn. TASR) utorok,“ uviedol Kollár.