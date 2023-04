Vláda ohlásila škrty v pláne obnovy. Stavať sa bude menej škôlok aj nemocníc

Slovenský plán obnovy po dvoch roku od svojho vzniku narazil na realitu. Vláda musí krátiť rozsiahle investície do výstavby nových nemocníc, materských škôl a psycho-sociálnych centier. Aktualizáciu reformného plánu v stredu schválila vláda.

Zmeny v pôvodnom balíčku reforiem súvisia podľa odborníkov so znížením finančného krytia a tiež so zdražovaním energii a stavebných materiálov. Projekt aktualizácie pripravila Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA), ktorá kontroluje a hodnotí stav realizácie plánu obnovy na Slovensku.

Zníženie rozpočtu na realizáciu reforiem oznámili ešte vlani. Logika priradenia prostriedkov z plánu obnovy funguje tak, že čím horšie sa krajine darilo, tým viac financií dostala na obnovu. Vývoj slovenskej ekonomiky v uplynulých rokoch však bol lepši, ako sa predpokladalo. Výsledkom je, že dostaneme z európskych zdrojov menej. Celková finančná alokácia sa nám znížila až o 323 miliónov eur.

Okrem toho vláda škrtla výdavky na reformy o ďalších 200 miliónov, ktoré mali byť preplatené zo štátneho rozpočtu. “K tomuto kráteniu dochádza vzhľadom na súčasný stav verejných financií a potrebu znižovania verejných výdavkov naprieč celým verejným sektorom,” uvádza sa v dokumentoch predložených na vládu.

Plán obnovy sa nedá meniť samovoľne, čerpanie európskych peňazí je totiž podmienené splnením vopred určených cieľov, míľnikov, v presne stanovených časových limitoch. Od roku 2021, kedy tento reformný balík bol schválený, však do scenára prišli aj viaceré nečakané krízy, ako napríklad vojna na Ukrajine a s ňou súvisiaca energetická kríza. Európska komisia (EK) preto zmeny a aktualizácie niektorých reforiem pripustila.

Zdražovanie stavieb

Významná časť slovenského plánu obnovy ráta s masívnou výstavbou a modernizáciou existujúcich budov a infraštruktúry. Na tieto investície bolo určených okolo 3,5 miliárd eur. Ich realizáciu však ohrozilo zdražovanie. Nárast cien v stavebných investíciách predstavuje 35 až 42 percent, vyplýva z materiálov NIKA.

Drastické zdražovanie ako aj zníženie financovania prinútili slovenské úrady uskromniť aj plány s výstavbou nových nemocníc, škôlok a iných sociálnych zariadení. “Pred rokom sme upozorňovali EK, že nevieme vypisovať výzvy za povodne ceny, lebo sa do toho nikto neprihlásil. Už vtedy ceny na trhu boli niekde inde,” informovala implementačná agentúra.

NIKA sa podarilo vyrokovať s EK zapracovanie zvýšených cien do zníženia pôvodných cieľov plánu obnovy. To znamená, že pri určitých projektoch sa postaví menej, než sa povodne plánovalo. Výhodou je to, že v rozpočte na ich realizáciu budú zahrnuté reálne trhové ceny.

Menej lôžok a škôlok

Nie všetky investície sa krátili rovnako. Pri časti z nich sa upravila suma, určená na ich realizáciu, v ďalších zas došlo k zníženiu pôvodného cieľa. Menej peňazí je po novom určených na výstavbu novej siete nemocníc, kde bude financovanie znížené na 68 miliónov eur. V tejto oblasti je hlavným indikátorom pre plán obnovy počet nových lôžok. Kvôli škrtaniu ich bude zriadených menej, namiesto pôvodné naplánovaných 2400 iba 1600.

Dvojnásobne menej investícií pôjde aj na vybudovanie modernej a dostupnej starostlivosti o duševné zdravie. Na tieto ciele bude alokovaných iba necelých 18 miliónov, kvôli čomu klesne aj počet zariadení, ktoré v rámci tejto výzvy mali byť postavené či obnovené.

Pri niektorých projektoch sa suma investícii nezníži, ale zdražovanie stavebných materiálov už nedovoľuje stavať v pôvodnom rozsahu. To sa najviac týka školstva. Napríklad jedným z cieľov plánu obnovy bolo zriadiť vyše 12-tisíc nových miest v materských školách. Tým by sa umožnilo zavedenie právneho nároku na miesto v škôlke pre deti od 3 rokov. Nové kapacity mali vzniknúť z vybudovania nových priestorov už existujúcich školských zariadení.

Maximálny limit na vytvorenie jedného nového miesta bol stanovený na 17-tisíc eur. Čim viac ale stúpali ceny stavebných materiálov, tým viac sa zužovali možnosti postaviť za túto sumu aspoň niečo. Preto bol cieľ zvyšovania kapacít materských škôl znížený a namiesto 12-tisíc nových miest vznikne len 9-tisíc.

Riaditeľ odboru vzdelávania NIKA Peter Goliaš ale ubezpečil, že škrtanie v konečnom dôsledku dostupnosť predškolského vzdelávania pre deti nezhorší. “K tomu bola vypracovaná analýza, podľa ktorej postupuje ministerstvo školstva. Najviac sa bude stavať na východnom Slovensku a podľa toho, aký demografický vývoj v regióne očakávame v najbližších rokoch,” priblížil s tým, že očakávaný dopyt po tejto investícii má byť pokrytý.

Nie stavať, ale obnoviť

Viaceré zmeny tiež nastali pri stavebných investíciách pre súdy. Najviac peňazí vyškrtli z kapitoly na výstavbu nových budov a zároveň znížili objem plánovaných prác. Výdavky na tento cieľ škrtli o 84 miliónov eur. Namiesto vyše 80-tisíc metrov štorcových bude postavených iba necelých 25-tisíc. Naopak, viac peniaze pôjde do rekonštrukcie už existujúcich budov.

Zmena investičných plánov v oblasti súdov súvisí aj so schválenou verziou súdnej mapy, vysvetlili v NIKA. “Povodne mali vzniknúť tri krajské súdy, zostalo napokon pôvodných osem. Preto sa bude menej stavať a viac rekonštruovať. Vyber budov, ktoré budú obnovené, prebiehal posledný rok a pol. Ministerstvo spravodlivosti realizovalo investičné štúdie, zmapovalo stav každej jednej súdnej budovy a tak došlo k tomuto posúdeniu,” uviedol riaditeľ odboru efektívnej verejnej správy a digitalizácie NIKA Patrik Kováč.