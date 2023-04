Heger obviňuje Smer z manipulácie policajných nahrávok. Čekovský pustil hlas podobný Ficovi

Zdá sa, že politici majú novú záľubu. Do éteru púšťajú často nezrozumiteľné nahrávky z telefónu. Pomocou nich sa verejnosti snažia ukázať svoj pohľad na svet. Nevie sa však, odkiaľ tie nahrávky majú, a často bývajú tendenčne zostrihané. Smer už dlhší čas na tlačových konferenciách používa nahrávky vyšetrovateľov NAKA. Odvoláva sa ne aj líder strany Robert Fico tvrdiac, že vyšetrovatelia (čurillovci) mali zadanie „zničiť Smer“.

Nezaradený poslanec Kristián Čekovský (Demokrati) na začiatok tlačovej konferencie pustil nahrávku, kde zaznel hlas podobný Ficovi.

„Pán Heger, veľmi správne, slovenská polícia má voľné ruky. Môže si robiť, čo chce, pokiaľ ide o trestné stíhania. Politici do toho nezasahujú, neexistujú žiadne politické objednávky na likvidáciu Smeru. Páči sa mi to, nerád by som bol, aby tu vznikla nejaká nová vláda v septembri po parlamentných voľbách. Ani Smer nevyhrá, ani Hlas nevyhrá, ani Republika nevyhrá, ani OĽaNO nevyhrá. Vyhrá Slovensko. Pán Heger poctivo pracuje,“ zaznelo z Čekovského telefónu.

Na záver priznal, že predmetnú nahrávku cielene zostrihali. Podľa Čekovského Fico už mesiace verejnosť manipuluje zostrihanými nahrávkami a takýmto spôsobom chcel na to poukázať.

Obrátili sa na Žilinku

Podľa dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (Demokrati) občania vnímajú, že je na Slovensku ohrozená demokracia. „Dnes sme chceli ukázať absurdnosť toho, kam je Robert Fico schopný zájsť,“ uviedol Heger. Fico podľa neho zo strachu tiahne do boja.

„Berie nahrávky, ktoré nevieme odkiaľ má, manipuluje a strihá ich tak, že diskredituje políciu,“ dodal premiér. Nahrávky sú podľa neho zmanipulované a štátne orgány by mali konať. „Spomíname si, keď boli medializované nahrávky z policajnej chaty. Robert Fico penil, že išlo o úniky z vyšetrovacích spisov,“ pripomenul Heger.

Predseda Smeru už od leta minulého roka opakovane púšťa nahrávku s citátom policajta Róberta Magulu. „Úloha je spraviť zo Smeru zločineckú skupinu, a tak úplne zničiť opozíciu,“ zaznieva zo Súmračnej. Koncom marca však v relácii Na telo televízie Markíza zaznela dlhšia časť, ktorá ukazuje, že Fico výrok posúva.

Moderátor Michal Kovačič pustil nahrávku aj s vetami pred týmto citátom. Je z nej jasné, že slová o zničení Smeru nehovoria vyšetrovatelia ako svoje zadanie od vedenia polície, ale že ich z toho dlhodobo obviňujú Fico a Peter Pellegrini (Hlas).

Vyšetrovatelia sa rozprávajú o Ficovi ako o marketingovom mágovi, ďalej o tom, ako začal svojich nominantov, z ktorých sa stali spolupracujúci obvinení, označovať za klamárov.

„Vyzývame generálneho prokurátora, aby sa postavil pred verejnosť a aby zasiahol ako ten, čo chce hájiť spravodlivosť. Vidíme, že nekoná a pasívne sa prizerá tomu, ako Fico útočí a zastrašuje prokurátorov a sudcov,“ vyhlásil Heger.

Podľa neho by mal generálny prokurátor Maroš Žilinka zaujať vo veci jasný postoj. „Nemal by sa prizerať, ako sa manipuluje s verejnou mienkou,“ zdôraznil premiér. Dodal, že nateraz ešte nepodali trestné oznámenie, no žiadajú Žilinku, aby vyšetril, či sú nahrávky zákonné alebo ako sa k nim Fico dostal.

„Generálna prokuratúra sa nebude vyjadrovať k vyjadreniam politikov, špeciálne počas prebiehajúceho predvolebného boja. Ubezpečujeme, že príslušná prokuratúra vo veci koná,“ uviedla hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.

Nezrozumiteľné záznamy

Nie je to však jediný prípad manipulácie s policajnými nahrávkami. Advokát Peter Kubina minulý týždeň na sociálnej sieti upozornil na nesprávny prepis nahrávok v prípade stíhaných vyšetrovateľov NAKA v tíme Jána Čurillu. Týka sa rozhovoru Čurillu s expolicajtom Jánom Kaľavským, z ktorého sa stal agent policajnej inšpekcie.

„Ja som ti, Jano, nepovedal, do p..i, že má, máš hovoriť vagabundom vonku, aby učili svedkov vypovedať,“ povedal Čurilla na zázname. Inšpekcia s Krajskou prokuratúrou v Bratislave však túto vetu prepísala inak: „Lebo ja som ti ale nepovedal, do p..i, že má, máš (nezrozumiteľné slová) vonku, aby učili svedkov vypovedať.”

Manipulácia v tomto prípade podľa Kubinu spočíva v tom, že hoci na zvukovom zázname je všetko úplne zrozumiteľné, v prepise je pôvodná veta rozdelená na dve vety bodkou, a ako nezrozumiteľné sú vynechané slová, ktoré sú pre význam vety podstatné.

Veta v pôvodnom znení podľa advokáta zbavuje Čurillu viny. V zmanipulovanom znení však znie opačne a používa sa v jeho neprospech.