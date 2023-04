Stále viac rodičov odmieta očkovanie proti osýpkam a mumpsu. Lekári varujú pred nebezpečenstvom

Na Slovensku sa už minulý rok objavila nová forma detského očkovania proti chrípke, ktoré sa podáva do oboch nosových dierok.

„Pred 15 rokmi sme sa v ambulanciách nestretávali s polemikou o očkovaní. Bolo povinné a nikto nepochyboval o tom, že sa má očkovať,“ zdôraznila hlavná odborníčka pre pediatriu Elena Prokopová. Rodičia, ktorí nie vždy mali prístup k overeným informáciám, sa podľa nej začali v ambulanciách dohadovať a spochybňovať účinky vakcín.

„V každom rodičovi je pediater a imunológ. Tvrdia, že poznajú všetko, čo treba na správne rozhodnutie,“ skonštatovala Prokopová. Kvôli takým ľuďom je podľa nej práca detského lekára čoraz náročnejšia.

Na Slovensku je takmer 7 000 detí, ktoré nemajú ani jedno z povinných očkovaní. Podľa odborníkov ich však môže byť omnoho viac. Rodičia tých detí totiž vyhľadávajú lekárov, ktorí dieťa nezaočkujú, ale urobia to tak, že si vakcínu vyberú z lekárne, nalepia kontrolný štítok do zdravotnej dokumentácie, hoci očkovaciu látku zahodili.

​Štát sa občanov pred vznikom akejkoľvek epidémie snaží chrániť zabezpečením kolektívnej imunity. Rodičov, ktorí očkovanie detí odmietajú, pozývajú do takzvanej očkovacej poradne. Ak sa im ich nepodarí presvedčiť, ďalším krokom je pokuta, ktorá sa môže vyšplhať až na 331 eur.

Význam očkovania v skorom rannom veku V prvom roku života je dieťa najnáchylnejšie ochorieť na infekčné choroby.

Infekčné choroby majú u dieťaťa veľmi ťažký, život ohrozujúci priebeh.

Nezaočkované dieťa môže nakaziť iné, ktoré vzhľadom na vek nemôžu zaočkovať.

Ohrozené sú aj tie deti, ktoré majú poruchy imunity či závažné ochorenia a infekcia pre ne predstavuje ohrozenie života. ZDROJ: ÚVZ SR

Tetanusu sa boja, chrípky nie

Celoslovenská zaočkovanosť detí narodených v roku 2020 v základnom očkovaní proti osýpkam, mumpsu a ružienke klesla pod hranicu 95 percent. Úbytok zaočkovaných detí spôsobil, že Slovensko nedosahuje úroveň potrebnú pre kolektívnu imunitu.

Osýpky sú podľa hlavného hygienika Jána Mikasa závažné a rýchlo sa šíriace ochorenie, ktoré patrí k najvážnejším vírusovým ochoreniam detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie sa rýchlo šíri vzduchom, najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Inkubačný čas je osem až 15 dní, priemerne desať.

Mikas priznal, že riziko zavlečenia a ďalšieho šírenia osýpok sa v uplynulých týždňoch potvrdilo ako reálne. Poukázal, že od začiatku roka na Slovensku potvrdili päť prípadov osýpok. V dvoch z nich si deti chorobu priviezli zo zahraničia, ďalšie prípady boli zväčša v epidemiologickej súvislosti. „Tri deti neboli zaočkované pre nízky vek alebo zdravotné kontraindikácie, jedno nebolo úplne zaočkované a jedno nezaočkované z dôvodu odmietnutia očkovania,“ informoval Mikas.

Mladá generácia rodičov podľa doktorky Prokopovej nepozná ochorenia, proti ktorým sa očkuje. „Je to preto, lebo sme preočkovali staršie generácie. Naše staré mamy vedeli, ako vyzerá záškrt alebo šarlach, ako závažne môžu prebiehať osýpky či chrípka. Keď sa pozrieme na cintoríny, vidíme, koľko bývalo hrobov malých detí, ktoré väčšinou zomierali na infekčné ochorenia,“ uviedla Prokopová.

Mnohí rodičia si podľa nej myslia, že ochorenia sa dnes ľahšie zvládajú. „Zlepšilo sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti, máme lieky, v nemocnici mi dieťa zachránia, ale nie je to tak. Pri záškrte nestačí podať antibiotiká, to isté pri tetane a dostupnosť látok, ktoré musia byť podané čo najskôr, nie je taká veľká,“ priblížila.

Očkovali už za Márie Terézie Vedúca katedry epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity Zuzana Krištúfková uviedla prípady, keď dieťa pre nedbanlivosť rodičov na následky ochorenia zomrelo. „Manžela boli aktívni odporcovia očkovania a demonštratívne zobrali dcéru na večierok, kde sa nakazila osýpkami. Dievčatko ochorelo a zomrelo. Rodičia by nemali hrať ruskú ruletu s vlastnými deťmi,“ skonštatovala. Zdôraznila, že je lepšie dať sa zaočkovať, ako prekonať chorobu. „Dieťa tak nemusí prekonať ťažké ochorenie a očkovanie nezaťažuje organizmus. Očkovanie trénuje imunitný systém bez ochorenia, aktivizuje sa bez príznakov,“ dodala Krištúfková. Mária Štefkovičová, hlavná odborníčka hlavného hygienika pre epidemiológiu, spresnila, že očkovanie bolo na Slovensku už za Márie Terézie. „Keď hladina očkovania klesá a dochádza k zánosu choroby, ochorenie sa začína šíriť a vyhľadávať nezaočkovaných, čo vedie k vzniku lokálnych epidémií,“ ozrejmila. Dôležité je preto podľa nej chrániť deti, ktoré nemožno očkovať.

Priveľa informácií škodí

Podľa Prokopovej rodičia ani nevedia vyhodnotiť význam informácií. „Keď nejaká mamička na internete napíše, že sa stretla s vedľajšími účinkami, tak to nemá vyvolať nevoľu k očkovaniu. Istú ostražitosť ako rodič má mať, ale viem ja, či by moje dieťa ochorenie zvládlo? Príliš veľa informácii niekedy škodí,“ dodala.

Odpor k očkovaniu podľa Prokopovej po pandémii narástol, ale nie až tak značne. „Mala som predstavu, že pandémia naučí ľudí, že očkovanie je dôležité. Myslím, že narástol počet ľudí, ktorí odmietajú očkovanie, ale nie u malých detí pri povinných očkovaniach. Skôr narástli odporcovia vo vekovej skupine medzi 30 a 50 rokmi,“ porovnala.

Rodičia podľa nej deti dajú zaočkovať proti tetanu či záškrtu, ale odmietajú vakcíny proti chrípke a ostatným chorobám. „Zdá sa, že ochorení ako tetanus sa boja, kdežto pri chrípke si povedia, že to dajú,“ zhodnotila pediatrička.

Ako príklad uviedla očkovanie proti mumpsu, osýpkam a rubeole (infekčné vírusové ochorenie prejavujúce sa kožnou vyrážkou až výsevom po celom tele).

„To je najobávanejšie očkovanie, pretože ho sprevádza fáma, ktorá tvrdí, že očkovanie spôsobuje závažné vedľajšie účinky. Vakcína obsahuje oslabené živé vírusy, ktoré v tele dieťatka spustia reakciu, ako keby ochorenie prekonávalo. Ak tieto oslabené vírusy vyvolajú u dieťatka vedľajšie účinky ako horúčka, výsyp, zväčšenie uzlín, tak čo by sa stalo, keby to isté dieťa bolo vystavené miliónom plne silných vírusov, ktoré by dostalo, keby sa infikovalo,“ pýta sa Prokopová.