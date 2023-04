Klus zvažuje, že bude kandidovať: Sulík sa prejavil ako klamár a udavač. Ak sa nič nezmení, spolupráca so Saskou je pre mňa vylúčená

Nezaradený poslanec Martin Klus sa po nedávnej kauze s jeho neúspešnou kandidatúrou na post člena Európskeho dvora audítorov (EDA) stiahol do úzadia. Tvrdil, že do politiky sa už v ďalšom volebnom období vrátiť nechce. Po niekoľkotýždňovom odpočinku však uvažuje inak. Klus sleduje situáciu na stredopravom spektre a opäť je v hre aj možnosť, že v budúcich voľbách bude znovu kandidovať. Kam povedú jeho kroky?

Po odchode liberálov z vlády ostal na poste štátneho tajomníka na rezorte diplomacie ešte niekoľko týždňov. Neskôr sa vrátil do poslaneckých lavíc a napokon koncom októbra minulého roka odišiel kvôli rozdielnym názorom aj na predčasné voľby aj zo Sasky. V politike sa podľa vlastných slov nevidel aj preto, lebo mal ambície pôsobiť v diplomacii, čo mu nevyšlo.

Nevylučujem, že budem kandidovať

Klus uviedol, že je aktuálne v kontakte s viacerými stredopravými subjektmi. „A hoc som mal pôvodne v pláne stiahnuť sa zo slovenskej politiky, dnes už nevylučujem ani možnosť, že budem v predčasných voľbách kandidovať,“ povedal pre Pravdu nezaradený poslanec. Silným motívom je pre neho riziko „deštrukcie zahraničnej a európskej politiky“.

Medzi jeho dôvodmi figuruje aj „obava z budúcnosti demokracie na Slovensku pri pohľade na aktuálny vývoj preferencií politických strán“. „Preto aktívne sledujem najmä spájanie sa stredopravých subjektov a aj podľa neho sa najneskôr do konca júna rozhodnem,“ uviedol.

V januári sa hovorilo o tom, že by sa mohol pridať k strane Jablko, ktorej predsedníčkou je europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Tej zatiaľ pomáha s programom. „Platí, že s programom som nateraz pripravený pomôcť aj Jablku, prípadne komukoľvek ďalšiemu hodnotovo a programovo blízkemu, kto si myslí, že môžem byť pre nich v tejto oblasti prínosom,“ povedal.

Špekuluje sa preto aj o strane Demokrati. „Mám aj konkrétne ponuky, ale nerád by som ich v tejto fáze, kedy sa stále rozhodujem, či vôbec budem kandidovať, špecifikoval,“ dodal Klus. Do sporu sa dostal so svojím bývalým straníckym šéfom Richardom Sulíkom. List šéfa liberálov eurposlancom bol podľa neho kľúčovým dôvodom, prečo ho nezvolili do EDA.

Vie si po odchode zo Sasky a po liste predstaviť spoluprácu s touto stranou? Aj keď je mu Saska stále programovo najbližšia strana s ľuďmi, ktorých považuje za priateľov a má pekné spomienky, problémom je pre neho vedenie. „Bohužiaľ, znovuzvolením Richarda Sulíka, ktorý sa prejavil ako bezcharakterný klamár a udavač, za predsedu, je pre mňa vylúčená nielen akákoľvek spolupráca s SaS, ale dokonca aj jej voľba v predčasných voľbách. Ak sa po nich zmení vedenie strany, nič v budúcnosti nie je vylúčené,“ dodal.

Kauza okolo kandidatúry za člena dvora audítorov

Klus čelil koncom marca blamáži týkajúcej sa jeho kandidatúry do EDA. Na tento post ho Hegerova vláda nominovala v januári 2023. Následne sa však ozvali kritici, nezaradení poslanci Národnej rady z mimoparlamentného Hlasu, ktorí vyzvali na stiahnutie nominácie. Spochybnili pritom, že by Klus spĺňal predpoklady na lukratívny post v Luxemburgu bez audítorského vzdelania či praxe.

Klus však v rozhovore pre denník Sme uviedol, že Sulíkov list považoval za rozhodujúci moment, ktorý mu zabránil stať sa členom EDA. Sulík mal byť kritický a viacerých eurposlancov mal vyzvať, aby sa Klusa nehlasovali. Bývalý Saskár dodal, že verejne podporí každého, kto sa postaví proti Richardovi Sulíkovi.

Klus nakoniec sám požiadal vládu o stiahnutie jeho kandidatúry. Urobil tak po tom, ako dočasne poverený premiér Eduard Heger avizoval, že ak tak neurobí, nomináciu stiahne vláda. „Chyby patria k životu a aj zlá skúsenosť je skúsenosť,“ uviedol Klus v krátkom statuse. Zároveň sa ospravedlnil tým, ktorých sa jeho skúsenosť negatívne dotkla, a poďakoval tým, ktorí mu pri jej absolvovaní pomohli.

Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre kontrolu rozpočtu v stredu 22. marca odporučil plénu neschváliť slovenského kandidáta Martina Klusa za člena EDA. Po vypočutí Klusa hlasovalo proti nemu 20 členov výboru, pričom nikto nehlasoval za a traja členovia sa hlasovania zdržali. Prezidentka SR Zuzana Čaputová následne požiadala Hegera, aby vláda Klusovu nomináciu stiahla.