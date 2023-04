Vláda uvoľní zo svojej rozpočtovej rezervy štyri milióny eur pre Banskú Štiavnicu, schválila to na svojom dnešnom rokovaní. Prostriedky sú určené na odstránenie následkov požiaru, ktorý 18. marca poškodil sedem budov, a na rekonštrukciu Szitnyayovského domu, ktorý je vo vlastníctve mesta.

Sitnayovský dom: Oheň kompletne spálil jeho šindľovú strechu. Budova pochádza z polovice 16. storočia, no v druhej polovici 19. storočia bola barokovo upravená. Kedysi sa tam nachádzala akademická kaviareň „Ku zlatému kahancu“. V roku 1848 bola práve na tomto dome prvýkrát vztýčená slovenská zástava. V ostatných desaťročiach sa tam nachádzala základná umelecká škola.

„Ide o historicky cenný meštiansky dom pochádzajúci zo 16. storočia a zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok," uvádza sa v materiáli predloženom predsedom vlády povereným riadením Ministerstva financií SR.

Rekonštrukcia by mala prispieť k obnoveniu historického rázu centra mesta, a taktiež vytvoriť adekvátne priestory pre výučbu žiakov základnej umeleckej školy. Časový harmonogram realizácie projektu predpokladá, že rekonštrukčné práce by sa mali začať ešte v tomto roku. Ich ukončenie a vrátenie objektu do užívania očakáva v roku 2025.

Vláda 5. apríla na výjazdovom rokovaní v Banskej Štiavnici schválila na sanáciu pamiatok v Banskej Štiavnici do 11 miliónov eur. Samospráva mala dostať podľa uznesenia do štyroch miliónov eur, ďalších sedem miliónov eur bude na obdobie 2023 – 2025 alokovaných pre ministerstvá na obnovu zdevastovaných budov a archívov, ktoré majú vo svojej správe. Vláda deklarovala pripravenosť pomôcť aj súkromným vlastníkom poškodených objektov.

Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice vypukol v sobotu (18. 3.) dopoludnia v jednej z historických budov, postupne sa rozšíril a poškodil sedem objektov. Na mieste udalosti zasahovali desiatky profesionálnych i dobrovoľných hasičov, vojaci i dobrovoľníci. Polícia v súvislosti s požiarom začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.