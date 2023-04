Tabák na kandidátake SNS nebude: Nie sme Noemova archa, hovorí Danko. S Ficom plánuje spoločné akcie

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko a predseda strany Smer Robert Fico dnes absolvovali spoločné rokovanie na pôde národniarov. Pôvodne bol pozvaný aj predseda strany Hlas Peter Pellegrini, na stretnutie neprišiel. SNS stavia podľa Danka silnú kandidátnu listinu do parlamentných volieb aj cez spájanie sa s predstaviteľmi menších subjektov. Nezaradená poslankyňa Romana Tabáj na nej nebude.

Líder SNS Andrej Danko (vľavo) sa so šéfom Smeru Robertom Ficom dohodol na spoločných akciách.

Líder SNS Andrej Danko (vľavo) sa so šéfom Smeru Robertom Ficom dohodol na spoločných akciách.

Líder SNS však nemá záujem byť platformou pre akýchkoľvek nezávislých poslancov, ktorí hľadajú uplatnenie. Reagoval na otázku, prečo SNS nerokuje s nezaradenou poslankyňou Romanou Tabák. Poslankyňu by si na kandidátke vedel predstaviť napríklad líder partnerskej strany Život-NS Tomáš Taraba.

Danko s Ficom bez Pellegriniho. Nechce sa so mnou stretnúť, tvrdí expremiér

Danko tvrdí, že Tabák si váži, ale pri tvorbe kandidátnej listiny s ňou nepočíta. „Som zodpovedný za kandidátku, spájam národné a kresťanské sily, ktoré sú dlhodobo národné a kresťanské. Ale pani Tabák pracovala s Kollárom, aj Matovičom a SNS nie je Noemova archa, kde príde každý, keď sa rozhodne,“ vyhlásil.

Pellegrini na stretnutie neprišiel

Spoločné stretnutie s Ficom, na ktorom by bol aj Peter Pellegrini sa Dankovi zatiaľ organizovať nepodarilo, ale očakáva, že s nimi bude viesť dialóg separátne. Hoci Smer a Hlas súperia o voliča, podľa Danka by mali udržiavať vzájomnú komunikáciu už pred voľbami. SNS tiež uvažuje, že by sa pripojila k podpore Národnej petície za zmenu, ktorú Hlas rozbehol.

Foto: SITA, Martin Medňanský Andrej Danko, Robert Fico Predseda SNS Andrej Danko a predseda strany Smer Robert Fico po spoločnom pracovnom rokovaní.

Pellegrini cez víkend uviedol, že nemá problém s priateľským stretnutím s Dankom, ale nerozumie, prečo by na ňom mala byť tretia osoba. Predseda Smeru Fico uviedol, že Pellegrini sa s ním nechce stretnúť, lebo sa bojí, že by týmto krokom odplašil hnutie Progresívne Slovensko a stranu Sloboda a solidarita „v ich vysnívanej budúcej koalícii“.

Pellegrini: Robím politiku, aby sa nikto nehanbil s Hlasom rokovať po voľbách

Danko uviedol, že takisto odpovie Pellegrinimu listom. Lídrom Hlasu odporúča, aby nešiel cestou Radoslava Procházku. „Salto mortale urobila aj SDĽ vo vláde s Dzurindom. Som presvedčený, že Peter Pellegrini by mal hľadať cestu k stranám, kde je jasná spolupráca,“ uviedol.

Danko varuje pred opakovaním situácie z roku 2016, keď podľa neho vzniku vlády s účasťou Igora Matoviča zabránilo až rozhodnutie SNS radšej ísť do vládnej koalície s národnostnou stranou Most-Híd, Smerom-SD a Sieťou. Napokon sa však OĽANO dostalo do vládneho kabinetu spolu so SaS, hnutím Sme rodina a Za ľudí v roku 2020.

Čítajte viac Smer valcuje Hlas. Kým Pellegrini zmätkuje, Fico zaútočil a berie mu voličov

„Boli tu tri roky experimentov, ľudia, ktorí vládli, neboli pripravení do funkcií. Slovensko potrebuje zásadnú zmenu,“ dodal na margo spolupráce. Predseda SNS naďalej však verí, že po voľbách budú zostavovať vládu v zložení SNS, Smer a Hlas.

Spoločné akcie so Smerom

Ako ďalej na tlačovej besede po rokovaní uviedol Danko, s Ficom si naplánovali niekoľko spoločných aktivít. Taktiež ich čaká diskusia v odborných prienikoch a sú pripravení spolupracovať v každej oblasti, keďže majú podľa Danka absolútnu programovú zhodu. Zároveň je presvedčený, že strany v mnohých veciach budú vedieť dospieť ku konsenzu.

Foto: SITA, Martin Medňanský Andrej Danko, Robert Fico Predseda SNS Andrej Danko a predseda strany Smer Robert Fico po spoločnom rokovaní.

Pre Fica bude potešením, ak nadviažu na spoločné účasti na niektorých podujatiach. Dodal, že 8. mája budú organizovať veľké podujatie pri príležitosti konca druhej svetovej vojny a porážky fašizmu, na ktoré Danka pozval.

Rokovania s menšími stranami

Pokračoval, že pôvodne uvažoval o vytvorení predvolebného bloku Hlas-SD, Smer-SD, SNS, ktorý by spolu išiel už do komunálnych volieb. Dnes sa ukazuje, že každý pôjde do parlamentných volieb samostatne. SNS chce na svojej kandidátnej listine angažovať osobnosti z menších národne orientovaných strán. „Oslovil som politické strany, ktoré sa hýbu pod piatimi percentami. Taraba s Kuffovcami, Radačovský s tímom, rokujeme s Huliakovcami. Rokujeme s rôznymi osobnosťami občianskeho a politologického spektra,“ povedal Danko.

Fico s Dankom? Mám déjà vu tragédie

Fico povedal, že Danko sa pustil do náročného projektu s názvom integrácia politických síl, ktoré majú spoločné charakteristické črty. „Už len spoločné rozhodnutie predsedu Danka o spolupráci s Tomášom Tarabom naznačuje, že tento projekt bude úspešný. Nepochybujem, že SNS postavená na takejto myšlienke integrácie má šancu prekročiť päťpercentnú hranicu a bude zohrávať dôležitú úlohu v povolebnom vývoji,“ povedal šéf Smeru.