Demokrati a KDH? Zatiaľ je to nereálne, lídri majú odlišné verzie. Pravica stále prešľapuje na mieste

Kým lídrovi SNS Andrejovi Dankovi sa zatiaľ ako-tak darí vytvárať tzv. národný blok a na spoločných akciách sa dohodol aj so šéfom Smeru Robertom Ficom, stredopravé strany prešľapujú na mieste. Žiadne spájanie sa nekoná. Politici o ňom síce stále rozprávajú, no ochota lídrov je minimálna. Voliči sú svedkami rôznych prestupov poslancov zo strany do strany a niektorí sa začali upínať na spojenie Demokratov a KDH. Takéto spojenie je však nereálne, KDH s Demokratmi nerokuje, Demokrati im vraj poslali dobrý návrh.

Podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka je však také spojenie zrejme len v mysli poslanca Juraja Šeligu. Práve on a jeho kolegyňa Jana Žitňanská stáli za poslednou zmenou straníckeho trička. Dvojica sa rozhodla dať prednosť Eduardovi Hegerovi a ich odchodom ostala Veronike Remišovej, predsedníčke strany Za ľudí, v parlamente už len jedna poslankyňa.

Myslím si, že ponuka bola dobrá, povedal Heger

Demokrati a KDH? Hrozí prepad hlasov

Rokovania medzi Hegerom a lídrom KDH Milanom Majerským v čase, keď bola budúcnosť premiéra ešte vo hviezdach, stroskotali. Heger si našiel útočisko v bývalej strane Spolu, z ktorej sa stali Demokrati. Hegerov najnovší prírastok Šeliga však v rozhovore pre Denník N uviedol, že je s ľuďmi z KDH v kontakte a urobí všetko pre to, aby boli Demokrati s KDH na jednej kandidátke. Odvoláva sa okrem iného aj na prieskum agentúry Focus, ktorý týmto dvom stranám v prípade spojenia predpovedal zisk takmer 15 percent, čím by sa stali tretím najsilnejším subjektom.

Majerský to však vidí inak. V hnutí v súčasnosti s Demokratmi nerokujú a stále platí niekoľkokrát opakované stanovisko, že do volieb idú samostatne. „Doposiaľ sme nevideli žiadny program strany Demokrati a nepoznáme jej hodnotový základ, teda nevieme, či je to strana liberálna, konzervatívna alebo progresívna,“ povedal pre Pravdu Majerský.

Pre KDH je podstatné, aby mal konzervatívny volič v parlamente jasné zastúpenie. „A aby budúca vláda bola stabilná, čo sa bez jasného zadefinovania programu nedá. V tomto období si od ľudí pýtame silný mandát, aby mal konzervatívny volič v parlamente jasné a čo najsilnejšie zastúpenie,“ dodal. Sporadicky sa však stretli na regionálnej úrovni.

Foto: FB/Veronika Remišová Veronika Remišová, Eduard Heger, Milan Majerský, rokovania, spolupráca Pred niekoľkými dňami sa uskutočnili rokovania medzi Za ľudí, KDH a odvolaným premiérom Eduardom Hegerom.

Líder Demokratov Eduard Heger dnes uviedol, že nejakú ponuku hnutie KDH od nich dostala. „Myslím si, že ponuka bola veľmi dobrá,“ reagoval. „My za Demokratov môžeme jasne povedať, že sme spojili, spájame a budeme ďalej spájať. To, čo urobia druhí, je na ich rozhodnutí,“ povedal Heger, priamej odpovedi sa vyhýbal.

Situáciu by mohli zmeniť májové prieskumy. Majerský zatiaľ v preferenciách problém nevidí. „Pokiaľ ide o prieskumy verejnej mienky, v rozhraní niekoľkých dní boli prezentované výsledky od 4 agentúr, pričom v troch z nich získalo KDH podporu od 6,3 do 7,4 percent,“ uviedol. Na otázku, či by zvažoval spoločnú kandidátku v prípade, že by hrozil prepad hlasov, Majerský neodpovedal.

Foto: Robert Hüttner, Pravda heger, šeliga, zitnanska Zľava Jana Žitňanská, Eduard Heger a Juraj Šeliga počas ohlasovania vstupu dvojice poslancov NR SR do strany Demokrati.

Podľa politológa Štefančíka však jedna lastovička leto nerobí. „A ani jeden prieskum neurobí z dvoch malých strán kandidáta na víťaza volieb. Nemyslím si, že spoločná kandidátka KDH a Demokratov by priniesla dvojciferné číslo,“ zhodnotil. „Myslím, že to spájanie prebieha len v hlave pána Šeligu. Napokon, prečo by on rokoval za Demokratov s KDH, keď ešte neukázal, že vlastní stranícku knižku Demokratov,“ skonštatoval politológ.

Ponuka je podľa neho stále široká. „Pokiaľ budú v ponuke aj ďalší konzervatívni konkurenti, šanca na dvojciferné čísla napravo od stredu sa výrazne znižuje,“ uviedol. „Skôr si myslím, že mnohé z týchto strán sa napokon nedohodnú na spolupráci a do volieb pôjdu samostatne,“ myslí si Štefančík. Výsledkom môže byť veľké množstvo prepadnutých hlasov voličov neúspešných strán. Ich podiel v roku 2020 bol takmer 30 percent. „Nemožno vylúčiť, že to bude podobné aj tento rok, hoci 30 percent je skutočne obrovské množstvo hlasov,“ uviedol politológ.

Roztrúsení „spájači“ a Danko

Veľkým lídrom spájania mal byť pôvodne aj Mikuláš Dzurinda, no ani tam sa zatiaľ žiadne ľady nepohli a po dvoch tlačovkách je strana ticho. Posun nenastal ani pri strane Za ľudí, ktorá vo voľbách nemá šancu uspieť samostatne. V kuloároch sa špekuluje, že Veronika Remišová by sa mohla vrátiť k lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi. Aj keď bol jej odchod k Andrejovi Kiskovi búrlivý, podľa Matoviča z OĽaNO „vlastne nikdy neodišla“.

Remišová cez víkend uviedla, že Za ľudí rokuje so stranou OĽaNO aj s Demokratmi. Detaily však prezradí až po uzavretí rokovaní. Podľa odborníkov je však ťažké predstaviť si, že by sa spojila s Hegerom, ktorý prijal nespokojných odídencov z jej strany.

Hovorilo sa aj o rokovaniach medzi Saskou a Progresívnym Slovenskom. Podľa informácií Pravdy síce nejaké vyjednávanie prebiehalo, no netýkalo sa predvolebného spájania, ale skôr debát okolo spoločného postupu. Obe strany potvrdili, že do volieb idú samostatne. Sulík dokonca vyhlásil, že hru mení preto, aby jeho strana vyhrala voľby.

Menšie spojenie sa podarilo lídrovi Maďarského fóra Zsoltovi Simonovi. Jeho strana pôjde do volieb v koalícii s niekoľkými politickými subjektmi vrátane ODS Pavla Macka či Demokratickej strany, v ktorej je niekoľko bývalých „saskárov“.

Spájanie je podľa politológa to, keď vstúpia všetci do jednej strany, nie do koalície, ktorú tvorí množstvo menších strán. „Načo je komu v parlamente zostava 15 poslancov, z ktorých 10 bude šéfovať nejakej vlastnej mikrostrane? Veď taká strana sa do pár mesiacov od volieb rozpadne znovu, a to predsa volič pravice nechce,“ dodal.

Kým pravici sa spájanie nedarí ani v náznakoch, líder SNS Danko rokuje a združuje menšie nacionalistické strany ako Slovenský Patriot, Národná koalícia či Život. Aj keď zatiaľ ani v jeho prípade to zatiaľ nie je nič veľké.

„Som presvedčený, že Slovenská národná koalícia sa do parlamentu dostane,“ vyhlásil. Na kandidátke bude mať Tomáša Tarabu a Filipa Kuffu a na spoločných akciách sa dohodol aj so stranou Smer. Nezaradená poslankyňa Romana Tabák sa k Dankovi nepridá, SNS podľa necho nie je „Noemova archa“.

Pellegrini nevidel dôvod, aby na priateľskom stretnutí s Dankom bol aj Fico a pozvanie odmietol. Podľa Fica tak urobil, preto, lebo sa bojí, že „odplaší Progresívne Slovensko a Sasku z ich „vysnívanej koalície“. Líder Hlasu však rokuje s Dobrou voľbou, ktorá by mala po spojení zaniknúť. Pellegrini nevylúčil ani to, že na kandidátke bude Tomáš Drucker, exminister zdravotníctva a bývalý líder Dobrej voľby.

Foto: SITA, Martin Medňanský Andrej Danko, Robert Fico Predseda SNS Andrej Danko a predseda strany Smer Robert Fico po spoločnom pracovnom rokovaní.

Podľa Štefančíka si Danko a Fico idú vlastnou cestou a Pellegrini sa zatiaľ zreteľne dištancuje od Fica, a niektoré pravicové strany sa zasa priamo alebo nepriamo dištancujú od Pellegriniho. „Ak to budú robiť aj naďalej, Pellegrini zaklope na dvere svojho učiteľa a vrhne sa mu do náručia. Hovorí sa, že národ má len takých politikov, akých si zaslúži. Ja však fakt netuším, komu tento národ urobil niečo také zlé, že musí mať až takých nemožných politikov,“ dodal Štefančík.

Klus zvažuje návrat, Sulík sa prejavil ako klamár

Posledný, kto sa ešte nerozhodol, je nezaradený poslanec Martin Klus. Po odchode liberálov z vlády zostal na poste štátneho tajomníka na rezorte diplomacie niekoľko týždňov, vrátil sa do poslaneckých lavíc a koncom októbra minulého roka sa pre rozdielne názory na predčasné voľby rozlúčil aj so Saskou.

Jeho ambíciou bolo pôsobiť v diplomatických kruhoch, vláda dočasne povereného premiéra Hegera ho v januári tohto roka nominovala ako kandidáta do Európskeho dvora audítorov (EDA), no jeho nominácia sa skončila fiaskom. Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre kontrolu rozpočtu odporučil neschváliť ho za člena EDA. Proti hlasovalo 20 členov výboru, za nehlasoval nikto. Klus kandidatúru nakoniec sám stiahol.

Dôvodom bol podľa neho list, ktorý poslal jeho bývalý stranícky šéf Richard Sulík europoslancom, Klusa v ňom kritizoval a odporúčal, aby ho nezvolili. Aj keď je mu Saska stále programovo najbližšia, problémom je preňho po spomínanej kauze práve Sulík.

„Bohužiaľ, znovuzvolením Richarda Sulíka, ktorý sa prejavil ako bezcharakterný klamár a udavač, za predsedu, je pre mňa vylúčená nielen akákoľvek spolupráca s SaS, dokonca aj jej voľba v predčasných voľbách. Ak sa po nich zmení vedenie strany, nič v budúcnosti nie je vylúčené,“ povedal Klus.

Aj keď sa chcel zo slovenskej politiky stiahnuť, obava o budúcnosť demokracie na Slovensku či riziko „deštrukcie zahraničnej a európskej politiky“ ho prinútili zvážiť návrat. Aktuálne je Klus v kontakte s viacerými stredopravými subjektmi.

„Dnes už nevylučujem ani možnosť, že budem v predčasných voľbách kandidovať,“ povedal pre Pravdu nezaradený poslanec s tým, že má viacero ponúk. Rozhodnúť sa chce do konca júna, keď by už strany mali mať uzatvorené kandidačné listiny.

Bude niekto skokanom?

Z prieskumov je zatiaľ jasné, že rozhodujúce slovo bude mať po voľbách zrejme aj strana Petra Pellegriniho. Kto sa však môže okrem nich stať skokanom volieb? „Je viacero kandidátov. Okrem Smeru, to môže byť napríklad Progresívne Slovensko, ale aj Pirátska strana – Slovensko,“ uviedol Štefančík s tým, že v prípade malých a nevýrazných strán ako sú slovenskí Pirátki ide skôr o prekvapenie v podobe dvoch troch percent, nie o šancu dostať sa do parlamentu.

Foto: Pravda spišiak, šimečka Policajný exprezident Jaroslav Spišiak a predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

„Výrazný nárast hlasov zaznamená tá strana, ktorá v kampani najlepšie zreflektuje momentálne nálady v spoločnosti a bude mať dostatok peňazí a inovatívnych nápadov, aby upriamila na seba pozornosť,“ dodal. Šéf agentúra AKO Václav Hřích by však neočakával veľkého skokana. „Tieto voľby skôr budú o tom, koľkým stranám sa podarí dostať do parlamentu, oblasť okolo hranice 5 percent je totiž viac ako preplnená,“ zhodnotil.

Podľa odborníka na komunikáciu z New School Communications Gabriela Tótha nabehli v posledných prieskumoch na trend rastu viaceré strany. „Dobrý výsledok, teda nad rámec súčasných preferencií, môže získať buď Smer alebo Rebublika, na druhej strane spektra Progresívne Slovensko,“ myslí si.