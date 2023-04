Nešťastie v Novákoch: Do bane sfáral tím vyšetrovacích inšpektorov. Štyria zranení sú vo veľmi vážnom stave

Do Bane Nováky sfáral vo štvrtok ráno tím vyšetrovacích inšpektorov pod vedením Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici. Mimoriadna udalosť si vyžiadala deväť zranených, z toho štyroch ťažko. Dvaja pacienti, ktorí boli privezení do Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), sú aj naďalej vo veľmi vážnom stave a zostávajú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Naďalej vo veľmi vážnom stave v umelom spánku sú aj dvaja pacienti, ktorí boli privezení do nemocnice v košickej Šaci. Sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu.