Kauza Maják nádeje s Pavlom Ruskom by mohla byť čoskoro uzavretá, vypočuli znalkyňu

Kauza Maják nádeje, v ktorej čelí obžalobe bývalý riaditeľ televízie Markíza a exminister hospodárstva Pavol Rusko, by na Okresnom súde Bratislava I mohla byť uzavretá v októbri tohto roku. Skonštatoval to vo štvrtok predseda senátu Michal Valent. Rusko v tejto záležitosti čelí obžalobe, že z dotácií určených pre mimovládnu organizáciu financoval v roku 2015 produkciu muzikálu v Prahe.

Na dnešnom pojednávaní súd vypočul znalkyňu z oblasti účtovníctva. Tá vo svojom posudku skonštatovala, že nezisková organizácia hospodárila neštandardne, keďže neplnila princípy a zásady činnosti neziskových organizácií. Dôvodom bolo napríklad to, že na prijímanie dotácií od štátu a samosprávy nepoužíval Maják nádeje samostatné účty a z účtov, na ktoré dotácie prijímal, posielal peniaze iným subjektom. To malo za následok, že organizácia prišla o možnosť poberať dotácie a niektoré bola povinná aj vrátiť. Podľa obžalovaného to však nebolo možné robiť inak.

Rusko zdôraznil, že dotácie, ktoré mal Maják nádeje využívať v období od januára do marca, prišli vždy až na konci marca. Preto musela organizácia v predmetnom období na pokrývanie výdavkov fungovania využívať vlastné peniaze. Keď im potom prišli dotácie, tie už považovali za svoje vlastné peniaze. V tejto súvislosti skonštatoval, že dotačné zmluvy boli v rozpore s realitou. „Nemá to nič spoločné so subvenčným podvodom,“ skonštatoval Rusko. Doplnil, že organizácia využívala zdroje, ktoré mala k dispozícii a riadne plnila svoj účel.

zväčšiť Foto: TASR, Martin Baumann Pavol Rusko Maják nádeje Obžalovaný Pavol Rusko na súdnom pojednávaní v kauze Maják nádeje 26. apríla 2023 v Bratislave.

Pojednávanie v tejto veci bude pokračovať 4. októbra čítaním jednej svedeckej výpovede a oboznamovaním listinných dôkazov.

V predmetnej kauze je Rusko obžalovaný pre trestný čin subvenčného podvodu. Popri tom je právoplatne odsúdený pre falšovanie miliónových televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia. Na Okresnom súde Bratislava II zároveň Rusko čelí procesu pre údajnú objednávku vraždy jeho bývalej obchodnej partnerky Silvie Klaus Volzovej.

Stíhanie v kauze Maják nádeje bolo pôvodne dvakrát zastavené, prokurátorka však neskôr dala vyšetrovateľovi pokyn opäť konať a vec došetriť. Centrum bolo zriadené v roku 2002 ako spoločná nezisková organizácia bratislavského Starého Mesta a Nadácie Markíza. Mestská časť pre ňu poskytla budovu na Karpatskej ulici.

Začiatkom roka 2015 prevzal vedenie centra Pavol Rusko. Podľa obžaloby z finančných prostriedkov určených na fungovanie Majáka nádeje financoval muzikál Rómeo a Júlia, ktorý produkoval v Prahe. Konkrétne išlo spolu o 101 000 eur, pričom financie podchádzali od Bratislavského samosprávneho kraja (15 000 eur) a Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny (86 000 eur). Rusko sa obvineniu bráni tým, že peniaze nadácii vrátil prostredníctvom predaja lístkov. „Všetky finančné prostriedky sa vrátili spolu so ziskom 5 000 eur," vyhlásil v decembri 2022.

V kauze centra pre zneužívané ženy sa viedlo aj trestné stíhanie pre porušenie povinností pri správe cudzieho majetku. To sa týkalo zámeru predať jeho budovu.