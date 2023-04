Vďaka adrenalínu prešli dva kilometre aj s popáleninami. Baníci boli v neustálom riziku výbuchu

Štyria zo zranených z nováckej bane sú v kritickom stave a záchranárske vrtuľníky ich previezli v umelom spánku do nemocníc. Baníci museli podľa slov dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (Demokrati) prejsť dva kilometre, kým sa vôbec dostali k výťahu, ktorým sa mohli dostať z podzemného pekla. Nateraz nie je známe, či trasu prešli peši alebo pomocou banského vláčiku. „V podmienkach bani to môže trvať aj hodinu. Veď keď človek ide rýchlou chôdzou, šesť kilometrov prejde za hodinu. No po tme a zranený, navyše v bani to môže trvať oveľa dlhšie,“ ozrejmil bývalý prezident Slovenského Červeného kríža záchranár Viliam Dobiáš.

Spomína, ako pri poškodení pľúc dokáže človek prejsť štyri až päť kilometrov, kým nevzniknú také zmeny, že už nebude ďalej vládať. „V organizme okamžite dôjde k vyplaveniu stresových hormónov. Adrenalín a kortikoidy povzbudia organizmus. Svoju rolu zohráva aj psychika. Ak človek utrpí poranenie niekde, kde nie je pomoc a vie, že mu ide o život a musí sa dostať niekam, kde je bezpečne, tak psychika vie byť neskutočne silná,“ ozrejmil odborník na urgentnú medicínu Dobiáš.

Bolesti môžu prísť po hodinách

Hlásenie o pravdepodobnom vyhorení metánu dostali banskí záchranári o 16:30, na miesto išli čaty vrátane lekára – banského záchranára. V tom čase v bani pracovalo viac ako 70 baníkov. Krátko po 17. hodine prijali záchranári informáciu o tom, že v bani vybuchol plyn a na mieste sa nachádza väčší počet zranených. Na miesto nehody sa dostali banskí záchranári približne o 20. hodine, kedy bol požiar v záverečnej fáze horenia.

Dobiáš prízvukoval, že pri vchode do bane boli záchranári za desať minút, len museli čakať, kým zranení vyjdú von. „Záchranné zdravotné zložky nemôžu ísť do takéhoto priestoru, tam sa dostanú len špeciálne cvičení banskí záchranári, ktorí poskytnú predlekársku pomoc a snažia sa ich dostať von,“ priblížil Dobiáš.

Piati muži s ľahkými a stredne ťažkými zraneniami, ale pri vedomí, boli hospitalizovaní v Nemocnici s poliklinikou v Bojniciach. Dvaja zaintubovaní muži s vážnymi zraneniami boli transportovaní do Univerzitnej nemocnice Bratislava, ďalší dvaja zaintubovaní muži s vážnymi zraneniami boli transportovaní do Nemocnice Košice-Šaca. Dobiáš spresnil, že na Slovensku sú sú dve popáleninové centrá. Jedno v Košiciach a druhé v bratislavskom Ružinove. „Na to sú presné medicínske kritéria. Záleží na tom, aký je rozsah a príčina popálenín. Podľa toho sa určí, či pôjde pacient do popáleninového centra, alebo ho ošetria v bežnom oddelení úrazovej chirurgie v okresnej nemocnici,“ podotkol záchranár.

V Univerzitnej nemocnici Bratislava Ružinov sú hospitalizovaní dvaja muži. „Obidvaja pacienti sú zaintubovaní vo veľmi vážnom kritickom stave,“ načrtol riaditeľ nemocnice Alexander Mayer. Zranení utrpeli hlavne popáleniny tvárovej časti, krku a horných končatín. Mayer ubezpečil príbuzných, že urobia všetko, aby im pomohli.

Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica v košickej Šaci patrí, uviedla, že v tejto chvíli je veľmi ťažké vyjadriť sa k prognózam hospitalizovaných pacientov. „Lekári špecializovanej Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie nemocnice celú noc bojovali o život dvoch ťažko zranených pacientov,“ povedala s tým, že naďalej realizujú ďalšie odborné vyšetrenia.

Súčet veku a percenta popáleniny

Celkovo zasahovalo pri riešení následkov nešťastia osem posádok záchrannej zdravotnej služby jedna posádka dopravnej záchrannej služby v súčinnosti s Banskou záchrannou službou, jednotkami hasičského zboru a policajnými hliadkami.

Dobiáš zdôraznil, že pri výbuchu plynu záleží aj od rozsahu poranenia, teda aká časť dýchacích ciest bola horúcim vzduchom postihnutá. Pripomenul, že pri úraze sa človek hneď nezloží na zem, ale bolesti môžu prísť aj po dvoch hodinách. „Metán nespôsobí poranenia, ale tá horúčava. Ak je teplota vzduchu viac ako 80 stupňov, tak dochádza k popáleniu sliznice dýchacích ciest,“ spresnil Dobiáš. Ak sa človek nachádza v centre výbuchu a následného požiaru, nemáte šancu prežiť," píše poľský portál fakt.pl.

Teplota totiž dosahuje až 1 200 stupňov. Pri tejto teplote nastávajú problémy s dýchaním, popáleniny kože a dýchacích ciest. Jedinou šancou baníkov je nájsť chodbu, v ktorej prúdi čerstvý vzduch.

Napriek tomu Dobiáš skonštatoval, že ak sa liečba začne včas, majú šancu na prežitie. „Všetky orgány majú schopnosť regenerácie. Tak ako zlomená kosť sa za štyri až šesť týždňov zrastie, tak isto sliznica sa vie zregenerovať,“ vysvetlil zo skúsenosti. Takýmto pacientom je podávaný koncertovaný kyslík a definitívny rozsah popálenín sa podľa neho dá určiť až po 24 hodinách. „Popálenina sa môže v tom čase ešte šíriť. Čím skôr je však zo strany záchranárov potrebné zaistiť dýchacie cesty, pretože neskôr sa to už nemusí kvôli opuchu podariť,“ ozrejmil.

Pri popáleninách je podľa neho pravidlo, že ak je súčet veku a percenta popáleniny viac ako sto, tak má zranený nulovú šancu na prežitie. „Keď má päťdesiat ročný človek, päťdesiat percent popálenín, alebo dvadsať ročný osemdesiat percent povrchu tela spáleného, tak má skoro žiadnu šancu na prežitie,“ upozornil.

Zranení by mali dostať odškodné

V akom rozsahu dostanú zranení baníci odškodné bude mať vplyv najmä to, za akých okolností k nehode došlo. „Či to bolo zavinenie zo strany zamestnancov alebo zamestnanca. Či to nebolo spôsobené nedodržaním pravidiel, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ,“ priblížil advokát z kancelárie h&h Partners Ivan Humeník, ktorý sa špecializuje na zdravotnícke právo. Zdôraznil, že nárok ako taký sa upravuje podľa toho, kto k tejto udalosti prispel.

Nateraz sa javí, že nehodu spôsobila príroda. V Bani Nováky malo v stredu podvečer dôjsť k náhlemu výronu metánu. Prvé informácie hovorili o výbuchu. Metán je taký špecifický plyn, že úplne stopercentnú istotu, že sa niečo nestane, mužom pod zemou nik nedá – je totižto bez farby, chuti a zápachu.

„Bola to okamžitá situácia, baníci to nemohli predpokladať,“ vyhlásil riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice Stanislav Paulík. K vyhoreniu metánu v tejto bani podľa neho nedochádza, na prvom horizonte ide o atypický vývoj. „Nováky sú zaradené ako plynujúca baňa, ale prvý horizont zriedkavo, má nízke koncentrácie. Išlo o prudké vyhorenie metánu,“ ozrejmil Paulík.

Metán je výbušný, keď jeho obsah a vzduch prekročí 4,5 percenta. Baníci musia opustiť baňu, keď jeho koncentrácia prekročí iba jedno percento. Baníci sú pre tieto prípady vybavení indikátormi, ktoré im signalizujú limitné medze všetkých škodlivín, ktoré sa môžu v podzemí vyskytovať. Sú aj istení z povrchu, pretože koncentráciu škodlivín duplicitne strážia aj ďalšie čidlá v podzemí.

„V prípade náhleho výbuchu by mali určite byť odškodnení a svoju úlohu v tom zohráva Sociálna poisťovňa, pretože každý zamestnanec by mal mať úrazové poistenie,“ dodal advokát Humeník.

Potom, ako vo štvrtok ráno záchranári ukončili práce a stabilizovali situáciu na mieste nehody, sfáral do bane tím vyšetrovacích inšpektorov pod vedením Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici.

„Vyšetrovanie banských inšpektorov bude prebiehať nestranne a odborne, striktne podľa zákona. poskytne inšpektorom všetku potrebnú podporu a súčinnosť, ktorú budú potrebovať,“ zdôraznil dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman.

Ako vo štvrtok informoval hovorca Krajskej prokuratúry Trenčín Marián Sipavý, polícia začala v súvislosti s mimoriadnou udalosťou v Bani Nováky trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia.

