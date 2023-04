Ubytovanie pre vojakov NATO stále nie je. V Lešti sa ešte pracuje, na Sliači nebolo rozbehnuté ani obstarávanie

Vlani v máji Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) odsúhlasila príchod troch tisíc vojakov z krajín NATO a vytvorenie bojovej skupiny, pričom sa tento mandát môže rozšíriť až na šesťtisíc vojakov. Rozhodlo sa tak v reakcii na vojenskú agresiu Ruska na Ukrajine.

Následne vláda schválila investíciu na vybudovanie nových ubytovacích kapacít v Centre výcviku Lešť a na leteckej základni Sliač. Vyčlenila na to takmer 31,5 milióna eur.

Výstavbu bolo treba riešiť urýchlene, lebo jestvujúce ubytovacie kapacity nepostačovali pre navýšený počet vojakov. „Jednotky členských krajín sú nasadzované už v súčasnosti a prakticky sú vyčerpané možnosti primeraného ubytovania,” informoval vlani v júni rezort pod vedením Jaroslava Naďa (Demokrati).

Problém malo vyriešiť vybudovanie kontajnerového mestečka v Centre výcviku Lešť, v ktorom by sa dalo ubytovať takmer dve a pol tisíc vojakov. Cenu projektu ministerstvo obrany odhalilo na 21,1 milióna eur. Ďalších 600 miest mali vzniknúť na leteckej základni Sliač, kde Naďov rezort naplánoval kemp zo stanov aj kontajnerov za ďalších 10,3 milióna eur.

Bez súťaže

Už o pár mesiacov ministerstvo obrany rozbehlo stavbu v Lešti. Tá vyvolala aj istú mieru kritiky, lebo mnohomiliónový tender bol pridelený bez riadneho verejného obstarávania. Rezort vybral pomocou priameho rokovacieho konania konzorcium troch spoločnosti – CSM Industry, Hyca a I&B.

Ministerstvo obrany svoj postup bránilo časovou tiesňou a šetrením času. Riadny proces obstarávania by vraj potreboval najmenej tri mesiace a tak by sa do zimy nestihlo zabezpečiť slušné ubytovanie pre vojakov. Termín však nebol dodržaný, v októbri k pôvodnej zmluve pribudol dodatok, podľa ktorého ukončenie výstavby sa posunulo o štyri mesiace, teda na koniec apríla.

Foto: Eva Štenclová, Pravda cvičenie, Lešť, vojaci V Lešti 16. februára 2023 cvičili vojaci armád piatich národov.

Rezort zdôvodnil zmenu tým, že kontajnery pre vojakov oproti si vyžadujú vyššie nároky na požiarnu bezpečnosť. Preto sa vyrábali na objednávku, čo ovplyvnilo čas ich zhotovenia a dodania. Odovzdanie sa posunulo vraj aj preto, že kontajnerové mestečko sa stavalo za nepriaznivých klimatických podmienok. Rezortu sa však podarilo odovzdať vojakom prvé niekoľko domov pred nástupom zimy.

"Aktuálne sa dokončujú a kompletizujú práce na poslednom, teda deviatom multifunkčnom kontajnerovom dome. Do ďalších sa vojaci budú presúvať postupne po kolaudácii jednotlivých domov,” reagovalo na otázky Pravdy ministerstvo obrany. Hovorkyňa Martina Kakaščíková ďalej uviedla, že do ubytovacích priestorov sa vojaci budú presúvať postupne po kolaudácii jednotlivých domov. Nateraz sú niektorí z nich dočasne ubytovaní v priestoroch "poľného charakteru”, ďalší bývajú v kasárňach na Lešti.

Tábor na Sliači

Na Sliači ubytovanie plánovali riešiť v podobe stanov, z ktorých mal vzniknúť mobilný tranzitný kemp. Vyplýva to z materiálov ministerstva obrany, ktorými rezort zdôvodňoval potrebu 31-milionovej investícii.

Podľa pôvodného zámeru ministerstvo malo zaobstarať 30 stanov pre ubytovanie vojakov, ďalšie kusy mali slúžiť ako kancelárske priestory, opravárenská hala či jedáleň. Súčasťou stanového kempu tiež by mali byť sanitárne kontajnery so sprchami, poľnou kuchyňou, chladiarenskými a skladovými priestormi. Okrem toho rezort chcel zaobstarať špeciálny kontajner, ktorý by slúžil pre opravy vojenskej techniky, a ďalší kus na výrobu a rozvod elektrickej energie.

Táto desaťmiliónová investícia však doteraz nebola rozbehnutá, aj keď pred rokom ministerstvo obrany trvalo na jej realizácii v čo najkratšom časovom horizonte. Podľa verejne prístupných dát Centrálneho registra zmlúv a Úradu pre verejne obstarávanie tender k tomuto nákupu nebol rozbehnutý.

Ministerstvo obrany v reakcii na otázky Pravdy uviedlo, že zatiaľ dokázalo ubytovať zahraničných vojakov v jestvujúcich priestoroch na Sliači. Rezort zároveň priznal, že potreba zabezpečenia stanového kempu stále trvá. „Ministerstvo obrany postupuje pri obstarávaní jednotlivých zákaziek v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,“ uvádza sa v stanovisku rezortu.